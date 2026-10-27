Fenerbahçe’de İsmail Kartal ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal’ın görevinden ayrıldığı bildirildi. Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray’a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertli ekipte Kartal’ın ayrılık kararını yönetime ilettiği, yapılan görüşmelerin ardından tarafların karşılıklı anlaşmaya vardığı belirtildi. Kulübün Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı aktarılan bildirimde de teknik direktörlük görevinin sona erdiği ifade edildi.
Haber Giriş Tarihi: 27.10.2026 21:45
Haber Güncellenme Tarihi: 27.10.2026 21:47
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Galatasaray derbisinin ardından teknik direktörün geleceğiyle ilgili tartışmaların yaşandığı Fenerbahçe’de, kulüp yönetiminin İsmail Kartal ile görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı. Görüşmenin ardından ayrılık kararının kamuoyuyla paylaşıldığı bildirildi.
Fenerbahçe’den İsmail Kartal açıklaması
Fenerbahçe tarafından yapıldığı belirtilen açıklamada, İsmail Kartal’ın görevinden ayrılma kararını yönetime ilettiği ve tarafların karşılıklı anlayış çerçevesinde süreci değerlendirdiği ifade edildi.
Kulübe atfedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe'ye olan bağlılığı için İsmail Kartal'a teşekkür ediyoruz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.
Açıklamada Kartal’ın kulübe verdiği hizmetler için teşekkür edildiği ve teknik direktörlük görevinden ayrılma kararının karşılıklı görüşmeler sonucunda alındığı belirtildi.
KAP bildiriminde karşılıklı anlaşma vurgusu
Fenerbahçe’nin Kamuoyu Aydınlatma Platformuna yaptığı belirtilen bildirimde, İsmail Kartal’ın görevinden ayrılma talebini yönetime ilettiği ve tarafların karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı aktarıldı.
Paylaşılan metinde şu ifadeler yer aldı:
Profesyonel Futbol A Takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Sayın İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış olup, kendisiyle karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
Söz konusu bildirimin KAP üzerindeki özgün kaydı henüz bağımsız olarak doğrulanmadı. Ayrılık kararına ilişkin sözleşme şartları veya olası mali yükümlülükler hakkında da paylaşılan metinde bilgi bulunmuyor.
Galatasaray derbisinin ardından ayrılık gündeme geldi
Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Aktarılan lig tablosuna göre sarı-lacivertli ekip, sezonun üçüncü yenilgisini alarak 16 puanda kaldı.
Galatasaray ise 22 puanla liderliğini sürdürürken iki takım arasındaki puan farkı 6’ya yükseldi. Derbi mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe’nin oyun performansı ve teknik direktör İsmail Kartal’ın geleceği tartışılmaya başlandı.
Karşılaşma sonrasında kulüp yönetiminin teknik direktörlük görevine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ve Kartal’ın ayrılık kararının bu süreçte netleştiği aktarıldı.
Aziz Yıldırım ve yönetimin görüşmesi
Paylaşılan bilgilere göre Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, İsmail Kartal’ın geleceğini değerlendirmek üzere toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede teknik direktörlük görevinin devamına ilişkin durum ele alındı.
Yıldırım’ın daha önce gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısında İsmail Kartal’ın görevine devam etmesi yönünde açıklama yaptığı belirtildi.
Yıldırım’a atfedilen açıklamada, "Mayıstan sonra yokum. Ben gidene kadar İsmail Kartal’ı göndermem, onu aklınızdan çıkarın" ifadeleri yer aldı.
Yıldırım’ın, Kartal’ın görevinden ancak kendi isteğiyle ayrılabileceğini belirttiği aktarıldı. Son açıklamada ise ayrılık talebinin İsmail Kartal tarafından yönetime iletildiği ifade edildi.
İsmail Kartal daha önce de istifa kararı almıştı
İsmail Kartal’ın, Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Roma ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından istifa ettiği, daha sonra Aziz Yıldırım ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından görevine döndüğü aktarıldı.
Slavia Prag ile oynanan ve 2-2 sona erdiği belirtilen karşılaşmanın ardından da bazı taraftarların Kartal’ı istifaya davet ettiği ifade edildi.
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Fenerbahçe’de İsmail Kartal ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal’ın görevinden ayrıldığı bildirildi. Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray’a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertli ekipte Kartal’ın ayrılık kararını yönetime ilettiği, yapılan görüşmelerin ardından tarafların karşılıklı anlaşmaya vardığı belirtildi. Kulübün Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı aktarılan bildirimde de teknik direktörlük görevinin sona erdiği ifade edildi.
Galatasaray derbisinin ardından teknik direktörün geleceğiyle ilgili tartışmaların yaşandığı Fenerbahçe’de, kulüp yönetiminin İsmail Kartal ile görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı. Görüşmenin ardından ayrılık kararının kamuoyuyla paylaşıldığı bildirildi.
Fenerbahçe’den İsmail Kartal açıklaması
Fenerbahçe tarafından yapıldığı belirtilen açıklamada, İsmail Kartal’ın görevinden ayrılma kararını yönetime ilettiği ve tarafların karşılıklı anlayış çerçevesinde süreci değerlendirdiği ifade edildi.
Kulübe atfedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Açıklamada Kartal’ın kulübe verdiği hizmetler için teşekkür edildiği ve teknik direktörlük görevinden ayrılma kararının karşılıklı görüşmeler sonucunda alındığı belirtildi.
KAP bildiriminde karşılıklı anlaşma vurgusu
Fenerbahçe’nin Kamuoyu Aydınlatma Platformuna yaptığı belirtilen bildirimde, İsmail Kartal’ın görevinden ayrılma talebini yönetime ilettiği ve tarafların karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı aktarıldı.
Paylaşılan metinde şu ifadeler yer aldı:
Söz konusu bildirimin KAP üzerindeki özgün kaydı henüz bağımsız olarak doğrulanmadı. Ayrılık kararına ilişkin sözleşme şartları veya olası mali yükümlülükler hakkında da paylaşılan metinde bilgi bulunmuyor.
Galatasaray derbisinin ardından ayrılık gündeme geldi
Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Aktarılan lig tablosuna göre sarı-lacivertli ekip, sezonun üçüncü yenilgisini alarak 16 puanda kaldı.
Galatasaray ise 22 puanla liderliğini sürdürürken iki takım arasındaki puan farkı 6’ya yükseldi. Derbi mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe’nin oyun performansı ve teknik direktör İsmail Kartal’ın geleceği tartışılmaya başlandı.
Karşılaşma sonrasında kulüp yönetiminin teknik direktörlük görevine ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ve Kartal’ın ayrılık kararının bu süreçte netleştiği aktarıldı.
Aziz Yıldırım ve yönetimin görüşmesi
Paylaşılan bilgilere göre Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, İsmail Kartal’ın geleceğini değerlendirmek üzere toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede teknik direktörlük görevinin devamına ilişkin durum ele alındı.
Yıldırım’ın daha önce gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısında İsmail Kartal’ın görevine devam etmesi yönünde açıklama yaptığı belirtildi.
Yıldırım’a atfedilen açıklamada, "Mayıstan sonra yokum. Ben gidene kadar İsmail Kartal’ı göndermem, onu aklınızdan çıkarın" ifadeleri yer aldı.
Yıldırım’ın, Kartal’ın görevinden ancak kendi isteğiyle ayrılabileceğini belirttiği aktarıldı. Son açıklamada ise ayrılık talebinin İsmail Kartal tarafından yönetime iletildiği ifade edildi.
İsmail Kartal daha önce de istifa kararı almıştı
İsmail Kartal’ın, Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Roma ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından istifa ettiği, daha sonra Aziz Yıldırım ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından görevine döndüğü aktarıldı.
Slavia Prag ile oynanan ve 2-2 sona erdiği belirtilen karşılaşmanın ardından da bazı taraftarların Kartal’ı istifaya davet ettiği ifade edildi.
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