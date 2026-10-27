Uraloğlu ve Tugay’dan İzmir ulaşımı için ortak çalışma
Uraloğlu ve Tugay’dan İzmir ulaşımı için ortak çalışma
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ankara’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında bir araya gelerek İzmir’in ulaşım sorunlarını ve planlanan altyapı yatırımlarını değerlendirdi. Görüşmede İZBAN, 2’nci Çevre Yolu, Konak-Karşıyaka tüp geçişi ve deniz ulaşımı projeleri ele alınırken, bakanlık bünyesindeki teknik ekiplerin kısa süre içerisinde İzmir’de incelemelerde bulunması kararlaştırıldı.
Haber Giriş Tarihi: 27.10.2026 19:43
Haber Güncellenme Tarihi: 27.10.2026 19:45
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantıda, kentteki ulaşım sorunlarının çözümü için merkezi yönetim ile yerel yönetim arasında yürütülebilecek ortak çalışmalar değerlendirildi. Kara yolu, demir yolu, raylı sistem ve deniz ulaşımı alanlarında kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyaçlar üzerinde duruldu.
Bakanlık ekipleri İzmir’de inceleme yapacak
Bakan Uraloğlu, İzmir’in ulaşım ihtiyaçlarına yönelik ortak projelerin gözden geçirildiğini belirterek Karayolları Genel Müdürlüğü, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, TCDD ile Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü ekiplerinin kente gönderileceğini açıkladı.
Teknik incelemelerin ardından öncelikli çalışmaların ve kurumlar arasındaki görev dağılımının netleştirileceğini belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
Gönderdikten sonra da belli kararları, öncelikle teknik olarak olması gerekenleri beraberce netleştirmiş olacağız. Görev ve sorumluluk noktasında nasıl iş birliği yaparız, onu kabaca konuşmuş olduk.
Bakanlık ve belediye ekiplerinin yapacağı değerlendirmelerle projelerin teknik gereklilikleri ve uygulanabilecek iş birliği modelleri üzerinde çalışılacak.
İZBAN’ın 136 kilometrelik hattı gündeme geldi
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD’nin ortak projesi olan İZBAN da görüşmenin önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Bakan Uraloğlu, 136 kilometrelik banliyö hattının işletilmesine ilişkin ihtiyaçların değerlendirildiğini bildirdi.
Uraloğlu, İZBAN’da yapılması gereken çalışmaların kısa, orta ve uzun vadeli olarak ele alınacağını belirterek, "136 kilometrelik banliyö hattının işletilmesi kıymetli. Orada yapılması gerekenler var; onları konuştuk Sayın Başkanımızla. Kısa, orta ve uzun vadede hemen vaziyet etmeye başlayacağız orada" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise İZBAN’daki mevcut ortaklığın devam etmesini istediklerini ifade etti. Tugay, yolcu beklentilerinin karşılanmasına yönelik adımların bakanlıkla koordinasyon içerisinde atılacağını belirtti.
İzmir 2’nci Çevre Yolu için finansman görüşmeleri sürüyor
İzmir’de planlanan büyük ölçekli kara yolu yatırımları arasında yer alan 2’nci Çevre Yolu projesi de toplantıda değerlendirildi. Bakan Uraloğlu, projenin tamamlandığını, finansman ve yapım yöntemine ilişkin görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.
Uraloğlu, "2’nci çevre yolunu konuştuk. Projesini bitirdik, finansman ve yapım yöntemi üzerinde istişarelerde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
İzmir’in ulaşım alanındaki en büyük projesinin 2’nci Çevre Yolu olduğunu belirten Uraloğlu, büyük yatırımların yanı sıra trafik akışını olumsuz etkileyen küçük ölçekli sorunların da ele alınacağını kaydetti.
Bakan Uraloğlu, "Ama süreç nereden tıkanıyorsa, en önemli yer orasıdır düşüncesiyle ufak yerleri de atlamayacağız bu süreçte" değerlendirmesinde bulundu.
Konak-Karşıyaka tüp geçişi için fizibilite değerlendirilecek
Görüşmede İzmir’de deniz altından raylı sistem bağlantısı kurulmasına yönelik alternatifler de gündeme geldi. Konak ile Karşıyaka arasında planlanabilecek tüp geçiş projesinin teknik uygulanabilirliğinin incelenmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.
Uraloğlu, Cemil Tugay’ın daha önce gündeme getirdiği projeye ilişkin, "Konak’tan Karşıyaka tarafına doğru geçecek olan bir tüp geçiş projesi, raylı sistem. Bunun olabilirliğiyle ilgili bir kafa yoracağız" açıklamasını yaptı.
Projenin uygulanabilirliği konusunda henüz kesinleşmiş bir yatırım veya yapım takvimi açıklanmadı. Teknik değerlendirmeler, olası güzergâh ve uygulama seçeneklerinin belirlenmesi açısından önem taşıyacak.
Marinalar ve mevcut rıhtımlar da değerlendirilecek
İzmir’in deniz ulaşımı ve kıyı altyapısına ilişkin ihtiyaçları da bakanlık ile belediye arasındaki görüşmenin gündeminde yer aldı. Bakan Uraloğlu, yat limanları ve mevcut rıhtımların iyileştirilmesine yönelik çalışmaların inceleneceğini bildirdi.
Cemil Tugay, kentte yeni marinaların oluşturulması ve mevcut iskelelerin yenilenmesi konusunda çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Deniz ulaşımı altyapısının geliştirilmesine ilişkin ihtiyaçların ilgili kurumların teknik ekipleri tarafından ele alınacağı ifade edildi.
Ulaşım projelerinde ortak çalışma süreci başlayacak
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, görüşmede kentin ulaşım sorunlarının çözümüne yönelik kısa, orta ve uzun vadeli çalışmaların değerlendirildiğini söyledi. Bakanlık yetkilileri ile belediye ekiplerinin teknik toplantılar gerçekleştireceğini bildirdi.
Tugay, İZBAN ortaklığının sürdürülmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "İZBAN’la ilgili beklentiler var. Bunları karşılayacak adımları Sayın Bakanımızın olurlarıyla beraber hızlıca yapacağız" dedi.
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Uraloğlu ve Tugay’dan İzmir ulaşımı için ortak çalışma
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ankara’da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında bir araya gelerek İzmir’in ulaşım sorunlarını ve planlanan altyapı yatırımlarını değerlendirdi. Görüşmede İZBAN, 2’nci Çevre Yolu, Konak-Karşıyaka tüp geçişi ve deniz ulaşımı projeleri ele alınırken, bakanlık bünyesindeki teknik ekiplerin kısa süre içerisinde İzmir’de incelemelerde bulunması kararlaştırıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantıda, kentteki ulaşım sorunlarının çözümü için merkezi yönetim ile yerel yönetim arasında yürütülebilecek ortak çalışmalar değerlendirildi. Kara yolu, demir yolu, raylı sistem ve deniz ulaşımı alanlarında kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyaçlar üzerinde duruldu.
Bakanlık ekipleri İzmir’de inceleme yapacak
Bakan Uraloğlu, İzmir’in ulaşım ihtiyaçlarına yönelik ortak projelerin gözden geçirildiğini belirterek Karayolları Genel Müdürlüğü, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, TCDD ile Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü ekiplerinin kente gönderileceğini açıkladı.
Teknik incelemelerin ardından öncelikli çalışmaların ve kurumlar arasındaki görev dağılımının netleştirileceğini belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
Bakanlık ve belediye ekiplerinin yapacağı değerlendirmelerle projelerin teknik gereklilikleri ve uygulanabilecek iş birliği modelleri üzerinde çalışılacak.
İZBAN’ın 136 kilometrelik hattı gündeme geldi
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD’nin ortak projesi olan İZBAN da görüşmenin önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Bakan Uraloğlu, 136 kilometrelik banliyö hattının işletilmesine ilişkin ihtiyaçların değerlendirildiğini bildirdi.
Uraloğlu, İZBAN’da yapılması gereken çalışmaların kısa, orta ve uzun vadeli olarak ele alınacağını belirterek, "136 kilometrelik banliyö hattının işletilmesi kıymetli. Orada yapılması gerekenler var; onları konuştuk Sayın Başkanımızla. Kısa, orta ve uzun vadede hemen vaziyet etmeye başlayacağız orada" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise İZBAN’daki mevcut ortaklığın devam etmesini istediklerini ifade etti. Tugay, yolcu beklentilerinin karşılanmasına yönelik adımların bakanlıkla koordinasyon içerisinde atılacağını belirtti.
İzmir 2’nci Çevre Yolu için finansman görüşmeleri sürüyor
İzmir’de planlanan büyük ölçekli kara yolu yatırımları arasında yer alan 2’nci Çevre Yolu projesi de toplantıda değerlendirildi. Bakan Uraloğlu, projenin tamamlandığını, finansman ve yapım yöntemine ilişkin görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.
Uraloğlu, "2’nci çevre yolunu konuştuk. Projesini bitirdik, finansman ve yapım yöntemi üzerinde istişarelerde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
İzmir’in ulaşım alanındaki en büyük projesinin 2’nci Çevre Yolu olduğunu belirten Uraloğlu, büyük yatırımların yanı sıra trafik akışını olumsuz etkileyen küçük ölçekli sorunların da ele alınacağını kaydetti.
Bakan Uraloğlu, "Ama süreç nereden tıkanıyorsa, en önemli yer orasıdır düşüncesiyle ufak yerleri de atlamayacağız bu süreçte" değerlendirmesinde bulundu.
Konak-Karşıyaka tüp geçişi için fizibilite değerlendirilecek
Görüşmede İzmir’de deniz altından raylı sistem bağlantısı kurulmasına yönelik alternatifler de gündeme geldi. Konak ile Karşıyaka arasında planlanabilecek tüp geçiş projesinin teknik uygulanabilirliğinin incelenmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu.
Uraloğlu, Cemil Tugay’ın daha önce gündeme getirdiği projeye ilişkin, "Konak’tan Karşıyaka tarafına doğru geçecek olan bir tüp geçiş projesi, raylı sistem. Bunun olabilirliğiyle ilgili bir kafa yoracağız" açıklamasını yaptı.
Projenin uygulanabilirliği konusunda henüz kesinleşmiş bir yatırım veya yapım takvimi açıklanmadı. Teknik değerlendirmeler, olası güzergâh ve uygulama seçeneklerinin belirlenmesi açısından önem taşıyacak.
Marinalar ve mevcut rıhtımlar da değerlendirilecek
İzmir’in deniz ulaşımı ve kıyı altyapısına ilişkin ihtiyaçları da bakanlık ile belediye arasındaki görüşmenin gündeminde yer aldı. Bakan Uraloğlu, yat limanları ve mevcut rıhtımların iyileştirilmesine yönelik çalışmaların inceleneceğini bildirdi.
Cemil Tugay, kentte yeni marinaların oluşturulması ve mevcut iskelelerin yenilenmesi konusunda çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Deniz ulaşımı altyapısının geliştirilmesine ilişkin ihtiyaçların ilgili kurumların teknik ekipleri tarafından ele alınacağı ifade edildi.
Ulaşım projelerinde ortak çalışma süreci başlayacak
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, görüşmede kentin ulaşım sorunlarının çözümüne yönelik kısa, orta ve uzun vadeli çalışmaların değerlendirildiğini söyledi. Bakanlık yetkilileri ile belediye ekiplerinin teknik toplantılar gerçekleştireceğini bildirdi.
Tugay, İZBAN ortaklığının sürdürülmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "İZBAN’la ilgili beklentiler var. Bunları karşılayacak adımları Sayın Bakanımızın olurlarıyla beraber hızlıca yapacağız" dedi.
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