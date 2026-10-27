Melania Trump’tan Rusya-Ukrayna ateşkesi açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkesin 27 Ekim 2026 tarihinde yürürlüğe girdiğini açıkladı. Trump, sivillerin güvenliğinin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması amacıyla ateşkesin planlanan tarihten iki gün önce başlatıldığını belirtti. Açıklamada, ateşkesin coğrafi kapsamının genişletildiği de ifade edildi.
Haber Giriş Tarihi: 27.10.2026 20:32
Haber Güncellenme Tarihi: 27.10.2026 20:35
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken yapılan açıklamada, ateşkesin başlangıç saati, insani yardım konvoylarının geçişi ve uygulamanın kapsadığı bölgelere ilişkin bilgiler paylaşıldı. Ancak ateşkesin yürürlüğe girdiği yönündeki ifadeler bağımsız resmî kaynaklardan henüz doğrulanmadı.
Ateşkes için 27 Ekim tarihi açıklandı
Melania Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkesin 27 Ekim 2026 Salı günü Moskova saatiyle 04.00 itibarıyla yürürlüğe girdiğini bildirdi.
Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Ukrayna ve Rusya arasındaki ateşkes, 27 Ekim 2026 saat 04.00 Moskova saati itibarıyla yürürlüğe girmiştir.
Açıklamada belirtilen saat, Türkiye saatiyle de 04.00'e karşılık geliyor. Ateşkesin hangi taraflar arasında ve hangi mekanizma çerçevesinde kararlaştırıldığına ilişkin ayrıntı verilmedi.
Ateşkesin başlangıcı iki gün öne çekildi
Melania Trump, ateşkesin başlangıç tarihinin sivillerin korunması ve kritik insani yardımların ulaştırılması amacıyla planlanandan iki gün önceye alındığını ifade etti.
Açıklamada, bu düzenlemenin insani yardım faaliyetlerinin daha erken başlamasını sağlamak amacıyla yapıldığı belirtildi. Ancak ateşkesin uygulanmasına ilişkin denetim mekanizması ve tarafların üstlendiği yükümlülükler hakkında bilgi paylaşılmadı.
Herson bölgesinde ateşkes alanının genişletildiği belirtildi
Ateşkesin coğrafi kapsamına da değinen Trump, uygulamanın Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Oleshky yerleşiminin ötesine genişletildiğini açıkladı.
Trump, genişletme kararının insani yardım konvoylarına güvenli geçiş sağlanması amacıyla alındığını belirtti. Açıklamada, genişletilen alanın kesin sınırları veya insani yardım güzergâhlarına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
Rusya Genelkurmay Başkanı'nın doğruladığı öne sürüldü
Melania Trump, ateşkese ilişkin düzenlemelerin Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov tarafından doğrulandığını ileri sürdü.
Açıklamada Gerasimov'un doğrulamasına atıfta bulunulmasına rağmen, Rusya Savunma Bakanlığından veya Rusya Genelkurmay Başkanlığından konuya ilişkin bağımsız bir açıklama sunulmadı.
Ukrayna makamlarının ateşkesin başlangıç tarihi, kapsamı ve uygulanmasına ilişkin tutumu hakkında da iletilen bilgilerde ayrıntı bulunmuyor.
Ateşkesin uygulanmasına ilişkin açıklamalar bekleniyor
Melania Trump'ın duyurusunda, ateşkesin sivillerin güvenliği ve insani yardım sevkiyatlarının kolaylaştırılması amacıyla düzenlendiği belirtildi.
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Melania Trump’tan Rusya-Ukrayna ateşkesi açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkesin 27 Ekim 2026 tarihinde yürürlüğe girdiğini açıkladı. Trump, sivillerin güvenliğinin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması amacıyla ateşkesin planlanan tarihten iki gün önce başlatıldığını belirtti. Açıklamada, ateşkesin coğrafi kapsamının genişletildiği de ifade edildi.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken yapılan açıklamada, ateşkesin başlangıç saati, insani yardım konvoylarının geçişi ve uygulamanın kapsadığı bölgelere ilişkin bilgiler paylaşıldı. Ancak ateşkesin yürürlüğe girdiği yönündeki ifadeler bağımsız resmî kaynaklardan henüz doğrulanmadı.
Ateşkes için 27 Ekim tarihi açıklandı
Melania Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkesin 27 Ekim 2026 Salı günü Moskova saatiyle 04.00 itibarıyla yürürlüğe girdiğini bildirdi.
Trump, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Açıklamada belirtilen saat, Türkiye saatiyle de 04.00'e karşılık geliyor. Ateşkesin hangi taraflar arasında ve hangi mekanizma çerçevesinde kararlaştırıldığına ilişkin ayrıntı verilmedi.
Ateşkesin başlangıcı iki gün öne çekildi
Melania Trump, ateşkesin başlangıç tarihinin sivillerin korunması ve kritik insani yardımların ulaştırılması amacıyla planlanandan iki gün önceye alındığını ifade etti.
Açıklamada, bu düzenlemenin insani yardım faaliyetlerinin daha erken başlamasını sağlamak amacıyla yapıldığı belirtildi. Ancak ateşkesin uygulanmasına ilişkin denetim mekanizması ve tarafların üstlendiği yükümlülükler hakkında bilgi paylaşılmadı.
Herson bölgesinde ateşkes alanının genişletildiği belirtildi
Ateşkesin coğrafi kapsamına da değinen Trump, uygulamanın Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Oleshky yerleşiminin ötesine genişletildiğini açıkladı.
Trump, genişletme kararının insani yardım konvoylarına güvenli geçiş sağlanması amacıyla alındığını belirtti. Açıklamada, genişletilen alanın kesin sınırları veya insani yardım güzergâhlarına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
Rusya Genelkurmay Başkanı'nın doğruladığı öne sürüldü
Melania Trump, ateşkese ilişkin düzenlemelerin Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov tarafından doğrulandığını ileri sürdü.
Açıklamada Gerasimov'un doğrulamasına atıfta bulunulmasına rağmen, Rusya Savunma Bakanlığından veya Rusya Genelkurmay Başkanlığından konuya ilişkin bağımsız bir açıklama sunulmadı.
Ukrayna makamlarının ateşkesin başlangıç tarihi, kapsamı ve uygulanmasına ilişkin tutumu hakkında da iletilen bilgilerde ayrıntı bulunmuyor.
Ateşkesin uygulanmasına ilişkin açıklamalar bekleniyor
Melania Trump'ın duyurusunda, ateşkesin sivillerin güvenliği ve insani yardım sevkiyatlarının kolaylaştırılması amacıyla düzenlendiği belirtildi.
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