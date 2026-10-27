Akkuyu'da kritik eşik aşılıyor! Nükleer yakıt yüklemesi için tarih verildi
Akkuyu'da kritik eşik aşılıyor! Nükleer yakıt yüklemesi için tarih verildi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde fiziksel deneme başlıyor. Konu hakkında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Santrale önümüzdeki haftalarda nükleer yakıt yüklenmesi bekleniyor.' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 27.10.2026 16:01
Haber Güncellenme Tarihi: 27.10.2026 15:27
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 16. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuşuyor.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde fiziksel deneme başlıyor. Konu ile ilgili Bakan Bayraktar, "Santrale önümüzdeki haftalarda nükleer yakıt yüklenmesi bekleniyor." dedi.
AKKUYU NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ
Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma ve arz güvenliğini sağlama hedefi doğrultusunda hayata geçirilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), ülkenin ilk nükleer enerji santrali olma özelliğini taşıyor. Mersin'in Gülnar ilçesindeki Büyükeceli bölgesinde inşası devam eden dev proje, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Mayıs 2010'da imzalanan Hükümetlerarası Anlaşma kapsamında yürütülüyor.
Santral, her biri 1200 megavat kurulu güce sahip 4 reaktör ünitesinden oluşuyor. Tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce ulaşacak olan tesiste, güvenlik standartları en üst düzeyde tutulan Rus tasarımı "VVER-1200" tipi 3+ nesil basınçlı su reaktörleri tercih ediliyor.
Akkuyu NGS'nin tüm üniteleriyle devreye girmesiyle birlikte yıllık yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilmesi planlanıyor. Bu üretim miktarı, Türkiye'nin toplam elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu tek başına karşılayacak potansiyele sahip bulunuyor. Santral, iklim koşullarından etkilenmeden kesintisiz elektrik üreterek ulusal enerji şebekesinin kararlılığına da katkı sağlayacak.
Çevre dostu enerji üretimi boyutunda ise nükleer santralin devreye girmesiyle her yıl yaklaşık 35 milyon ton karbondioksit salımının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Proje, istihdam ve sanayileşme alanında da ülke ekonomisine önemli hareketlilik getirdi. İnşaatın en yoğun dönemlerinde sahada 30 bine yakın personel görev yaparken, tesisin işletme aşamasında da binlerce uzmanın istihdam edilmesi öngörülüyor. Türk tedarikçilerin projeye dahil olmasıyla milyarlarca dolarlık yerli iş hacmi oluşturulurken, Rusya'da nükleer mühendislik eğitimi alan Türk uzmanlar da santralde görev yapmaya başladı.
Süreç kapsamında ilk ünitede inşaat çalışmaları büyük oranda tamamlanarak işletmeye alma testlerine geçilirken, diğer 3 ünitedeki inşaat ve montaj faaliyetleri de eş zamanlı olarak sürdürülüyor.
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Akkuyu'da kritik eşik aşılıyor! Nükleer yakıt yüklemesi için tarih verildi
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde fiziksel deneme başlıyor. Konu hakkında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Santrale önümüzdeki haftalarda nükleer yakıt yüklenmesi bekleniyor.' ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 16. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuşuyor.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde fiziksel deneme başlıyor. Konu ile ilgili Bakan Bayraktar, "Santrale önümüzdeki haftalarda nükleer yakıt yüklenmesi bekleniyor." dedi.
AKKUYU NÜKLEER ENERJİ SANTRALİ
Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltma ve arz güvenliğini sağlama hedefi doğrultusunda hayata geçirilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), ülkenin ilk nükleer enerji santrali olma özelliğini taşıyor. Mersin'in Gülnar ilçesindeki Büyükeceli bölgesinde inşası devam eden dev proje, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Mayıs 2010'da imzalanan Hükümetlerarası Anlaşma kapsamında yürütülüyor.
Santral, her biri 1200 megavat kurulu güce sahip 4 reaktör ünitesinden oluşuyor. Tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce ulaşacak olan tesiste, güvenlik standartları en üst düzeyde tutulan Rus tasarımı "VVER-1200" tipi 3+ nesil basınçlı su reaktörleri tercih ediliyor.
Akkuyu NGS'nin tüm üniteleriyle devreye girmesiyle birlikte yıllık yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilmesi planlanıyor. Bu üretim miktarı, Türkiye'nin toplam elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu tek başına karşılayacak potansiyele sahip bulunuyor. Santral, iklim koşullarından etkilenmeden kesintisiz elektrik üreterek ulusal enerji şebekesinin kararlılığına da katkı sağlayacak.
Çevre dostu enerji üretimi boyutunda ise nükleer santralin devreye girmesiyle her yıl yaklaşık 35 milyon ton karbondioksit salımının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Proje, istihdam ve sanayileşme alanında da ülke ekonomisine önemli hareketlilik getirdi. İnşaatın en yoğun dönemlerinde sahada 30 bine yakın personel görev yaparken, tesisin işletme aşamasında da binlerce uzmanın istihdam edilmesi öngörülüyor. Türk tedarikçilerin projeye dahil olmasıyla milyarlarca dolarlık yerli iş hacmi oluşturulurken, Rusya'da nükleer mühendislik eğitimi alan Türk uzmanlar da santralde görev yapmaya başladı.
Süreç kapsamında ilk ünitede inşaat çalışmaları büyük oranda tamamlanarak işletmeye alma testlerine geçilirken, diğer 3 ünitedeki inşaat ve montaj faaliyetleri de eş zamanlı olarak sürdürülüyor.
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