Erdoğan'dan Özel'e sert yanıt: Türkiye sokakta bulunmadı
Erdoğan'dan Özel'e sert yanıt: Türkiye sokakta bulunmadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in "savaştayım" sözlerine tepki gösteren Erdoğan, "Türkiye sokakta bulunmamıştır. Sokağa teslim edilecek bir ülke de değildir" ifadelerini kullandı. Erdoğan, iç siyasetten ekonomiye, güvenlikten dış politikaya kadar birçok başlığın değerlendirildiği toplantının ardından 2027 yılı bütçesine ilişkin rakamları da paylaştı.
Haber Giriş Tarihi: 26.10.2026 19:40
Haber Güncellenme Tarihi: 26.10.2026 20:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada Avrupa'nın bazı ülkelerinde yaşanan gelişmelere değinerek Türkiye'de benzer girişimlere yönelik mesaj verdi.
Erdoğan, "Avrupa'nın kimi ülkelerinde yaşanan olaylardan cesaret alarak benzer bir teşebbüsün hayalini kuranlar varsa şunu bilsinler ki Türkiye sokakta bulunmamıştır. Sokağa teslim edilecek bir ülke de değildir" dedi.
Türkiye'nin birlik ve beraberliğine vurgu yapan Erdoğan, ülkenin 86 milyon vatandaşın bir arada yaşadığı bir huzur ortamına sahip olduğunu ifade etti.
Basın özgürlüğü tartışmalarına değindi
Erdoğan, konuşmasında basın özgürlüğü üzerinden hükümete yöneltilen eleştirilere de karşılık verdi. Bazı siyasi çevrelerin basın kuruluşlarını ve gazetecileri hedef aldığını savunan Erdoğan, bu kişilerin hükümete basın özgürlüğü konusunda eleştiride bulunamayacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha düne kadar meydanlarda basın kuruluşlarını, gazetecileri, televizyon kanallarını alenen tehdit edenler bize basın özgürlüğü dersi veremezler" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de farklı görüşlerden medya kuruluşlarının faaliyet gösterdiğini belirten Erdoğan, hükümetin eleştirel seslerle bir sorunu bulunmadığını savundu. Erdoğan, hakaret, yalan ve dezenformasyon içermeyen görüşlerin özgürce ifade edilebildiğini söyledi.
Kabine toplantısında ekonomi ve güvenlik gündemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine'nin 74'üncü toplantısında iç siyaset, ekonomi, güvenlik ve dış politika konularının değerlendirildiğini açıkladı.
Toplantının gündeminde fonların tasfiye süreci, Terörsüz Türkiye kapsamında PKK'nın silah bırakma takvimi, ABD-İran gerilimi ve bölgesel gelişmeler yer aldı. Enflasyonla mücadele ve ekonomide atılacak adımlar da görüşülen başlıklar arasında bulundu.
Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel krizlerin çözümü için diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü belirterek komşu ülkelerle karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini ifade etti.
Kanada ve Kamboçya ile yeni anlaşmalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış politika başlığında Kanada ve Kamboçya ile yürütülen diplomatik temaslara ilişkin bilgi verdi.
16 Ekim'de Kamboçya ile ticaret, yatırım, enerji, eğitim ve savunma sanayisi alanlarında iş birliği imkanlarının değerlendirildiğini belirten Erdoğan, iki ülke arasında askeri çerçeve anlaşması imzalandığını söyledi.
Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Türkiye ziyaretine de değinen Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini ve savunma, hava ulaştırma ile enerji alanlarında üç yeni anlaşma imzalandığını açıkladı.
Libya ile deniz yetki alanları anlaşmasına değindi
Erdoğan, Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019 tarihinde imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatı hatırlattı.
Mutabakatın Libya Temsilciler Meclisi tarafından oy birliğiyle onaylandığını belirten Erdoğan, gelişmeyi iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki hakları açısından önemli gördüğünü ifade etti.
Türkiye'nin Libya'nın siyasi birliği ve istikrarına destek vermeye devam edeceğini söyleyen Erdoğan, ülkedeki farklı siyasi kesimlerin ortak çıkarlar doğrultusunda hareket etmesinin önemine değindi.
2027 yılı bütçesinin rakamları açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ekonomi bölümünde 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi'ne ilişkin verileri paylaştı.
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Erdoğan'dan Özel'e sert yanıt: Türkiye sokakta bulunmadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in "savaştayım" sözlerine tepki gösteren Erdoğan, "Türkiye sokakta bulunmamıştır. Sokağa teslim edilecek bir ülke de değildir" ifadelerini kullandı. Erdoğan, iç siyasetten ekonomiye, güvenlikten dış politikaya kadar birçok başlığın değerlendirildiği toplantının ardından 2027 yılı bütçesine ilişkin rakamları da paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında yaptığı konuşmada Avrupa'nın bazı ülkelerinde yaşanan gelişmelere değinerek Türkiye'de benzer girişimlere yönelik mesaj verdi.
Erdoğan, "Avrupa'nın kimi ülkelerinde yaşanan olaylardan cesaret alarak benzer bir teşebbüsün hayalini kuranlar varsa şunu bilsinler ki Türkiye sokakta bulunmamıştır. Sokağa teslim edilecek bir ülke de değildir" dedi.
Türkiye'nin birlik ve beraberliğine vurgu yapan Erdoğan, ülkenin 86 milyon vatandaşın bir arada yaşadığı bir huzur ortamına sahip olduğunu ifade etti.
Basın özgürlüğü tartışmalarına değindi
Erdoğan, konuşmasında basın özgürlüğü üzerinden hükümete yöneltilen eleştirilere de karşılık verdi. Bazı siyasi çevrelerin basın kuruluşlarını ve gazetecileri hedef aldığını savunan Erdoğan, bu kişilerin hükümete basın özgürlüğü konusunda eleştiride bulunamayacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha düne kadar meydanlarda basın kuruluşlarını, gazetecileri, televizyon kanallarını alenen tehdit edenler bize basın özgürlüğü dersi veremezler" ifadelerini kullandı.
Türkiye'de farklı görüşlerden medya kuruluşlarının faaliyet gösterdiğini belirten Erdoğan, hükümetin eleştirel seslerle bir sorunu bulunmadığını savundu. Erdoğan, hakaret, yalan ve dezenformasyon içermeyen görüşlerin özgürce ifade edilebildiğini söyledi.
Kabine toplantısında ekonomi ve güvenlik gündemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine'nin 74'üncü toplantısında iç siyaset, ekonomi, güvenlik ve dış politika konularının değerlendirildiğini açıkladı.
Toplantının gündeminde fonların tasfiye süreci, Terörsüz Türkiye kapsamında PKK'nın silah bırakma takvimi, ABD-İran gerilimi ve bölgesel gelişmeler yer aldı. Enflasyonla mücadele ve ekonomide atılacak adımlar da görüşülen başlıklar arasında bulundu.
Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel krizlerin çözümü için diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü belirterek komşu ülkelerle karşılıklı saygıya dayalı ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini ifade etti.
Kanada ve Kamboçya ile yeni anlaşmalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış politika başlığında Kanada ve Kamboçya ile yürütülen diplomatik temaslara ilişkin bilgi verdi.
16 Ekim'de Kamboçya ile ticaret, yatırım, enerji, eğitim ve savunma sanayisi alanlarında iş birliği imkanlarının değerlendirildiğini belirten Erdoğan, iki ülke arasında askeri çerçeve anlaşması imzalandığını söyledi.
Kanada Başbakanı Mark Carney'nin Türkiye ziyaretine de değinen Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini ve savunma, hava ulaştırma ile enerji alanlarında üç yeni anlaşma imzalandığını açıkladı.
Libya ile deniz yetki alanları anlaşmasına değindi
Erdoğan, Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019 tarihinde imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatı hatırlattı.
Mutabakatın Libya Temsilciler Meclisi tarafından oy birliğiyle onaylandığını belirten Erdoğan, gelişmeyi iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki hakları açısından önemli gördüğünü ifade etti.
Türkiye'nin Libya'nın siyasi birliği ve istikrarına destek vermeye devam edeceğini söyleyen Erdoğan, ülkedeki farklı siyasi kesimlerin ortak çıkarlar doğrultusunda hareket etmesinin önemine değindi.
2027 yılı bütçesinin rakamları açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ekonomi bölümünde 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi'ne ilişkin verileri paylaştı.
Bütçe giderleri
27,276 trilyon TL
Bütçe gelirleri
23,408 trilyon TL
Teklifte öngörülen bütçe açığı
3,868 trilyon TL
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