Cevdet Yılmaz’dan emekli maaşı artışına ilişkin açıklama
Cevdet Yılmaz’dan emekli maaşı artışına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 yılı bütçesinde emeklilerin öncelikli gruplar arasında yer aldığını belirterek, emekli maaşlarına enflasyon kaynaklı artışların üzerinde ilave iyileştirme yapılması için çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklilerin mali koşullarının iyileştirilmesine yönelik açıklamasının ardından, refah payı, en düşük emekli aylığı ve ek ödeme seçenekleri gündeme geldi.
Haber Giriş Tarihi: 27.10.2026 21:51
Haber Güncellenme Tarihi: 27.10.2026 22:03
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yılmaz, emeklilere yönelik çalışmanın yalnızca en düşük aylık alanları kapsamadığını, daha geniş bir düzenleme üzerinde durulduğunu ifade etti. Enflasyon artışlarının dışındaki iyileştirmelerin yasal düzenleme gerektirdiğini belirten Yılmaz, hazırlıkların ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürüldüğünü söyledi.
2027 bütçesinde emeklilere öncelik verildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 yılı bütçesinin hazırlanmasında emeklilerin gelir koşullarının iyileştirilmesinin öncelikli hedeflerden biri olarak ele alındığını bildirdi.
Yılmaz, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
2027 bütçemizde özellikle emeklilerimizi önceliklendirdik. Bütçemizi hazırlarken emeklilerimize, enflasyonla gelecek artışın üzerinde bir imkân sağlamayı esas aldık.
Emeklilere yönelik ilave mali imkânların bütçe dengeleri gözetilerek değerlendirildiğini belirten Yılmaz, düzenlemenin henüz tamamlanmadığını kaydetti.
Emekli maaşlarına refah payı seçeneği değerlendiriliyor
AK Parti kaynaklarından aktarılan bilgilere göre emekli maaşlarına yapılacak olağan artışların yanı sıra refah payı eklenmesi de değerlendirilen seçenekler arasında bulunuyor.
Refah payının uygulanıp uygulanmayacağı, artış oranı ve yararlanacak emeklilerin kapsamı konusunda henüz kesinleşmiş bir karar açıklanmadı.
En düşük emekli aylığı için yeni formüller gündemde
Emeklilere yönelik hazırlıklarda en düşük aylık alan vatandaşların gelir koşullarının iyileştirilmesi de ele alınıyor. AK Parti kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre bütün emekliler için ortak bir alt sınır belirlenmesi ve düşük aylık alanlara ilave ödeme yapılması seçenekleri değerlendiriliyor.
Refah payı veya ek ödeme uygulanması durumunda gelir durumu ve diğer kriterlere göre farklı modellerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Ancak bu seçeneklerin hiçbirinin kesinleşmiş bir uygulama olduğu açıklanmadı.
Cevdet Yılmaz bütçe açığı hedeflerini açıkladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, emeklilere yönelik mali imkânların değerlendirilmesi kapsamında 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin bütçe açığı beklentilerini de paylaştı.
Yılmaz, 2026 yılı için bütçe açığının yüzde 3,1 düzeyinde beklendiğini, 2027 yılı için ise yüzde 3,3 oranının planlandığını belirtti.
Yılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Bu çerçevede, dikkat ederseniz, bütçe açığımız bir miktar arttı. Bu sene yüzde 3,1 bekliyorduk; gelecek seneyi yüzde 3,3 olarak planladık.
Bütçe içerisindeki mevcut kaynakların emeklilere yönelik iyileştirmeler için değerlendirileceğini belirten Yılmaz, mali imkânlar çerçevesinde azami çabanın gösterileceğini ifade etti.
Düzenleme yalnızca en düşük emekli aylığını kapsamayacak
Cevdet Yılmaz, emekli maaşlarına yönelik çalışmanın yalnızca en düşük aylık alan vatandaşlarla sınırlı olmadığını açıkladı.
Yılmaz, "Bu, sadece asgari emeklilerle ilgili bir çalışma değil; daha genel anlamda emeklilerimize dönük bir çalışma. İlgili tüm kurumlarımızla teknik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Henüz tamamlamış değiliz" dedi.
Enflasyona bağlı otomatik artışların dışındaki düzenlemelerin kanunla yapılması gerektiğini hatırlatan Yılmaz, farklı alternatiflerin teknik açıdan incelendiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yasal düzenleme mesajı verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, 2027 yılı bütçesinde emeklilerin ekonomik koşullarını iyileştirecek mali imkânların oluşturulması üzerinde çalışıldığını bildirdi.
Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
İnşallah 2027 bütçesinde başımızın tacı olan emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz. Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi adalet ve hakkaniyet çerçevesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin de takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz.
Erdoğan’ın açıklamasında, düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) değerlendirmesine sunulmasının hedeflendiği ifade edildi.
Emekli maaşı düzenlemesi Meclis gündemine gelecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, emeklilere yönelik teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından hazırlanan alternatiflerin siyasi ve yasama süreçlerinde değerlendirileceğini belirtti.
Yılmaz, bütçe görüşmelerinin ardından konunun öncelikle TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınmasının öngörüldüğünü ifade etti.
İlgili kurumların hazırlıkları tamamlamasının ardından düzenleme seçeneklerinin AK Parti ve Cumhur İttifakı çerçevesinde değerlendirilerek Meclisin takdirine sunulacağını bildirdi.
Emekli maaşlarına yapılabilecek ilave artışın oranı, refah payının kapsamı ve olası ek ödemelerin tutarı konusunda henüz kesinleşmiş bir takvim veya miktar açıklanmadı.
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Cevdet Yılmaz’dan emekli maaşı artışına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 yılı bütçesinde emeklilerin öncelikli gruplar arasında yer aldığını belirterek, emekli maaşlarına enflasyon kaynaklı artışların üzerinde ilave iyileştirme yapılması için çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklilerin mali koşullarının iyileştirilmesine yönelik açıklamasının ardından, refah payı, en düşük emekli aylığı ve ek ödeme seçenekleri gündeme geldi.
Yılmaz, emeklilere yönelik çalışmanın yalnızca en düşük aylık alanları kapsamadığını, daha geniş bir düzenleme üzerinde durulduğunu ifade etti. Enflasyon artışlarının dışındaki iyileştirmelerin yasal düzenleme gerektirdiğini belirten Yılmaz, hazırlıkların ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürüldüğünü söyledi.
2027 bütçesinde emeklilere öncelik verildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 yılı bütçesinin hazırlanmasında emeklilerin gelir koşullarının iyileştirilmesinin öncelikli hedeflerden biri olarak ele alındığını bildirdi.
Yılmaz, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Emeklilere yönelik ilave mali imkânların bütçe dengeleri gözetilerek değerlendirildiğini belirten Yılmaz, düzenlemenin henüz tamamlanmadığını kaydetti.
Emekli maaşlarına refah payı seçeneği değerlendiriliyor
AK Parti kaynaklarından aktarılan bilgilere göre emekli maaşlarına yapılacak olağan artışların yanı sıra refah payı eklenmesi de değerlendirilen seçenekler arasında bulunuyor.
Refah payının uygulanıp uygulanmayacağı, artış oranı ve yararlanacak emeklilerin kapsamı konusunda henüz kesinleşmiş bir karar açıklanmadı.
En düşük emekli aylığı için yeni formüller gündemde
Emeklilere yönelik hazırlıklarda en düşük aylık alan vatandaşların gelir koşullarının iyileştirilmesi de ele alınıyor. AK Parti kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre bütün emekliler için ortak bir alt sınır belirlenmesi ve düşük aylık alanlara ilave ödeme yapılması seçenekleri değerlendiriliyor.
Refah payı veya ek ödeme uygulanması durumunda gelir durumu ve diğer kriterlere göre farklı modellerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Ancak bu seçeneklerin hiçbirinin kesinleşmiş bir uygulama olduğu açıklanmadı.
Cevdet Yılmaz bütçe açığı hedeflerini açıkladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, emeklilere yönelik mali imkânların değerlendirilmesi kapsamında 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin bütçe açığı beklentilerini de paylaştı.
Yılmaz, 2026 yılı için bütçe açığının yüzde 3,1 düzeyinde beklendiğini, 2027 yılı için ise yüzde 3,3 oranının planlandığını belirtti.
Yılmaz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Bütçe içerisindeki mevcut kaynakların emeklilere yönelik iyileştirmeler için değerlendirileceğini belirten Yılmaz, mali imkânlar çerçevesinde azami çabanın gösterileceğini ifade etti.
Düzenleme yalnızca en düşük emekli aylığını kapsamayacak
Cevdet Yılmaz, emekli maaşlarına yönelik çalışmanın yalnızca en düşük aylık alan vatandaşlarla sınırlı olmadığını açıkladı.
Yılmaz, "Bu, sadece asgari emeklilerle ilgili bir çalışma değil; daha genel anlamda emeklilerimize dönük bir çalışma. İlgili tüm kurumlarımızla teknik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Henüz tamamlamış değiliz" dedi.
Enflasyona bağlı otomatik artışların dışındaki düzenlemelerin kanunla yapılması gerektiğini hatırlatan Yılmaz, farklı alternatiflerin teknik açıdan incelendiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yasal düzenleme mesajı verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, 2027 yılı bütçesinde emeklilerin ekonomik koşullarını iyileştirecek mali imkânların oluşturulması üzerinde çalışıldığını bildirdi.
Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Erdoğan’ın açıklamasında, düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) değerlendirmesine sunulmasının hedeflendiği ifade edildi.
Emekli maaşı düzenlemesi Meclis gündemine gelecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, emeklilere yönelik teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından hazırlanan alternatiflerin siyasi ve yasama süreçlerinde değerlendirileceğini belirtti.
Yılmaz, bütçe görüşmelerinin ardından konunun öncelikle TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda ele alınmasının öngörüldüğünü ifade etti.
İlgili kurumların hazırlıkları tamamlamasının ardından düzenleme seçeneklerinin AK Parti ve Cumhur İttifakı çerçevesinde değerlendirilerek Meclisin takdirine sunulacağını bildirdi.
Emekli maaşlarına yapılabilecek ilave artışın oranı, refah payının kapsamı ve olası ek ödemelerin tutarı konusunda henüz kesinleşmiş bir takvim veya miktar açıklanmadı.
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