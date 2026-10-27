Fonlarda tasfiye süreci başlıyor! Ödemelerde öncelik belli oldu
Fonlarda tasfiye süreci başlıyor! Ödemelerde öncelik belli oldu
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye kapsamına alınan Tera Portföy, Pusula Portföy ve Atlas Portföy yatırım fonlarında yatırımcılara yapılacak ödemelerin esaslarını belirledi. Buna göre ödemelere öncelikle para piyasası fonlarından başlanacak, ara ödemelerde yatırımcı başına 1 milyon lira üst sınırı uygulanacak.
Haber Giriş Tarihi: 27.10.2026 15:25
Haber Güncellenme Tarihi: 27.10.2026 15:26
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
SPK, tasfiyesine karar verilen Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan yatırım fonlarında yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin usul ve esaslarını belirledi. Buna göre, ödemelere öncelikle unvanında "para piyasası" ibaresi bulunan fonlardan başlanacak, ara ödemelerde yatırımcı başına 1 milyon lira üst sınırı uygulanacak. Fonların mevcut nakdinin ödemelerin tamamını karşılaması halinde ise ara ödeme yerine nihai ödeme yapılabilecek.
Düzenleme, 27 Ekim 2026 tarihli ve 33413 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 22 Ekim 2026 tarihli ve 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun kapsamında hazırlandı.
Kanun kapsamında SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiye kapsamına alınan Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan yatırım fonlarının tasfiyesine başlanacak. Süreç, SPK koordinasyonunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile ilgili diğer kuruluşların iş birliğinde yürütülecek.
Tasfiye işlemlerinde görev alacak bankalar da belirlendi. Buna göre, Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan fonların tasfiyesi Ziraat Bankası, Tera Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan fonların tasfiyesi ise Türkiye İş Bankası tarafından gerçekleştirilecek.
ÖDEMELERE PARA PİYASASI FONLARINDAN BAŞLANACAK
SPK'nın belirlediği esaslara göre, yatırımcılara yapılacak ara ödemelerde öncelik, unvanında "para piyasası" ibaresi bulunan yatırım fonlarına verilecek.
Fonların dağıtılabilir nakdinin, yatırımcılara yapılması gereken ödemelerin tamamını karşılamaya yeterli olması halinde ara ödeme yerine nihai ödeme yapılabilecek. Böylece ilgili fonun mevcut nakdi, ödemeye esas tutarın tamamını karşılıyorsa yatırımcıya doğrudan nihai tasfiye ödemesi gerçekleştirilebilecek.
ARA ÖDEMELERDE 1 MİLYON LİRA SINIRI UYGULANACAK
Ara ödemelerin tutarı, fonun mevcut nakdi ve yatırımcıların hesaplanan net yatırım tutarları dikkate alınarak belirlenecek. Kanun'un ilgili hükümleri kapsamında yapılacak ara ödemelerde, yatırımcı başına net yatırım tutarı ile 1 milyon liralık üst sınır esas alınacak. Para piyasası fonlarında, 17 Eylül 2026 tarihli tasfiye kararından önceki gün sonu itibarıyla hesaplanan tutar dikkate alınacak. Diğer fonlarda ise ara ödeme tutarının hesaplandığı tarihten önceki gün sonu itibarıyla hesaplanan tutar esas alınacak. Dağıtılabilir nakdin tüm yatırımcıların ara ödeme tutarlarını karşılamaya yetmemesi halinde, yapılacak ödeme bu tutarlar ve 1 milyon liralık üst sınır çerçevesinde belirlenecek.
ÖDEME SIRASI FONLARIN NAKİT DURUMUNA GÖRE BELİRLENECEK
Para piyasası fonları dışındaki fonlarda ödeme sırası belirlenirken, fonun dağıtılabilir nakdinin toplam ara ödeme yükümlülüğünü karşılama oranı dikkate alınacak. Karşılama oranı en yüksek olan fondan başlanarak ödeme yapılacak. Karşılama oranları aynı veya birbirine yakın olan fonlarda ise mevcut nakitle ara ödemesi yapılabilecek yatırımcı sayısının en fazla olduğu fon önceliklendirilecek.
Dağıtılabilir nakdin ara ödemelerin tamamını karşılamaması durumunda farklı yöntemler de uygulanabilecek. Bu kapsamda, yatırımcıların hesaplanan ara ödeme tutarları en düşük olandan en yüksek olana doğru sıralanabilecek. Ayrıca, mümkün olan en fazla sayıda yatırımcıya ödeme yapılabilmesi amacıyla fonların likit varlıkları ve ara ödeme tutarları analiz edilerek tüm yatırımcılar için asgari bir ara ödeme tutarı belirlenebilecek. Bu yöntemin uygulanması SPK'nın onayına bağlı olacak.
BAZI KİŞİ VE KURUMLARA ÖDEME YAPILMAYACAK
Düzenlemede, tasfiye kapsamındaki fonlarla bağlantılı olarak belirli sermaye piyasası suçlarının işlendiğinin tespit edilmesi halinde uygulanacak hükümler de yer aldı. Buna göre, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104, 106 veya 107'nci maddelerinde düzenlenen fiilleri tasfiye kapsamındaki fonlar aracılığıyla işlediği, fonlarla birlikte hareket ettiği veya bu fiillere iştirak ettiği SPK tarafından tespit edilen ve Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından ilgili kuruluşlara bildirilen kişi ve kurumlara, fonların tasfiye ve geri kazanım hesabından ödeme yapılmayacak.
ARA ÖDEMELER NİHAİ ÖDEME TUTARINDAN DÜŞÜLECEK
Ara ödemeler sırasında yatırımcıların fon katılma payları iade alınmayacak. Katılma paylarının iadesi, nihai tasfiye ödemeleri sırasında gerçekleştirilecek. Daha önce yapılan ara ödemeler ise yatırımcının tasfiye sonunda hak kazanacağı toplam tutardan mahsup edilecek.
GENEL HİSSE İADE HESABINDAKİ KAYNAKLARIN DAĞITIMI DA BELİRLENDİ
SPK, genel hisse iade hesabına aktarılan tutarların tasfiye kapsamındaki fonlara nasıl dağıtılacağını da düzenledi. Buna göre, öncelikle ara ödeme ihtiyacını karşılamak için karşılama oranı en düşük olan ve net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında bulunan yatırımcı sayısı en fazla olan para piyasası fonlarına kaynak aktarılacak. Dağıtımda mümkün olan en fazla sayıda yatırımcının ara ödeme alabilmesi gözetilecek. Bu işlemlerin ardından hesapta para kalması halinde, aynı esaslar diğer fonlar için de uygulanacak.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Fonlarda tasfiye süreci başlıyor! Ödemelerde öncelik belli oldu
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye kapsamına alınan Tera Portföy, Pusula Portföy ve Atlas Portföy yatırım fonlarında yatırımcılara yapılacak ödemelerin esaslarını belirledi. Buna göre ödemelere öncelikle para piyasası fonlarından başlanacak, ara ödemelerde yatırımcı başına 1 milyon lira üst sınırı uygulanacak.
SPK, tasfiyesine karar verilen Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan yatırım fonlarında yatırımcılara yapılacak ara ödemelerin usul ve esaslarını belirledi. Buna göre, ödemelere öncelikle unvanında "para piyasası" ibaresi bulunan fonlardan başlanacak, ara ödemelerde yatırımcı başına 1 milyon lira üst sınırı uygulanacak. Fonların mevcut nakdinin ödemelerin tamamını karşılaması halinde ise ara ödeme yerine nihai ödeme yapılabilecek.
Düzenleme, 27 Ekim 2026 tarihli ve 33413 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, 22 Ekim 2026 tarihli ve 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun kapsamında hazırlandı.
Kanun kapsamında SPK'nın 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiye kapsamına alınan Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan yatırım fonlarının tasfiyesine başlanacak. Süreç, SPK koordinasyonunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, İstanbul Takas ve Saklama Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile ilgili diğer kuruluşların iş birliğinde yürütülecek.
Tasfiye işlemlerinde görev alacak bankalar da belirlendi. Buna göre, Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan fonların tasfiyesi Ziraat Bankası, Tera Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan fonların tasfiyesi ise Türkiye İş Bankası tarafından gerçekleştirilecek.
ÖDEMELERE PARA PİYASASI FONLARINDAN BAŞLANACAK
SPK'nın belirlediği esaslara göre, yatırımcılara yapılacak ara ödemelerde öncelik, unvanında "para piyasası" ibaresi bulunan yatırım fonlarına verilecek.
Fonların dağıtılabilir nakdinin, yatırımcılara yapılması gereken ödemelerin tamamını karşılamaya yeterli olması halinde ara ödeme yerine nihai ödeme yapılabilecek. Böylece ilgili fonun mevcut nakdi, ödemeye esas tutarın tamamını karşılıyorsa yatırımcıya doğrudan nihai tasfiye ödemesi gerçekleştirilebilecek.
ARA ÖDEMELERDE 1 MİLYON LİRA SINIRI UYGULANACAK
Ara ödemelerin tutarı, fonun mevcut nakdi ve yatırımcıların hesaplanan net yatırım tutarları dikkate alınarak belirlenecek. Kanun'un ilgili hükümleri kapsamında yapılacak ara ödemelerde, yatırımcı başına net yatırım tutarı ile 1 milyon liralık üst sınır esas alınacak. Para piyasası fonlarında, 17 Eylül 2026 tarihli tasfiye kararından önceki gün sonu itibarıyla hesaplanan tutar dikkate alınacak. Diğer fonlarda ise ara ödeme tutarının hesaplandığı tarihten önceki gün sonu itibarıyla hesaplanan tutar esas alınacak. Dağıtılabilir nakdin tüm yatırımcıların ara ödeme tutarlarını karşılamaya yetmemesi halinde, yapılacak ödeme bu tutarlar ve 1 milyon liralık üst sınır çerçevesinde belirlenecek.
ÖDEME SIRASI FONLARIN NAKİT DURUMUNA GÖRE BELİRLENECEK
Para piyasası fonları dışındaki fonlarda ödeme sırası belirlenirken, fonun dağıtılabilir nakdinin toplam ara ödeme yükümlülüğünü karşılama oranı dikkate alınacak. Karşılama oranı en yüksek olan fondan başlanarak ödeme yapılacak. Karşılama oranları aynı veya birbirine yakın olan fonlarda ise mevcut nakitle ara ödemesi yapılabilecek yatırımcı sayısının en fazla olduğu fon önceliklendirilecek.
Dağıtılabilir nakdin ara ödemelerin tamamını karşılamaması durumunda farklı yöntemler de uygulanabilecek. Bu kapsamda, yatırımcıların hesaplanan ara ödeme tutarları en düşük olandan en yüksek olana doğru sıralanabilecek. Ayrıca, mümkün olan en fazla sayıda yatırımcıya ödeme yapılabilmesi amacıyla fonların likit varlıkları ve ara ödeme tutarları analiz edilerek tüm yatırımcılar için asgari bir ara ödeme tutarı belirlenebilecek. Bu yöntemin uygulanması SPK'nın onayına bağlı olacak.
BAZI KİŞİ VE KURUMLARA ÖDEME YAPILMAYACAK
Düzenlemede, tasfiye kapsamındaki fonlarla bağlantılı olarak belirli sermaye piyasası suçlarının işlendiğinin tespit edilmesi halinde uygulanacak hükümler de yer aldı. Buna göre, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104, 106 veya 107'nci maddelerinde düzenlenen fiilleri tasfiye kapsamındaki fonlar aracılığıyla işlediği, fonlarla birlikte hareket ettiği veya bu fiillere iştirak ettiği SPK tarafından tespit edilen ve Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından ilgili kuruluşlara bildirilen kişi ve kurumlara, fonların tasfiye ve geri kazanım hesabından ödeme yapılmayacak.
ARA ÖDEMELER NİHAİ ÖDEME TUTARINDAN DÜŞÜLECEK
Ara ödemeler sırasında yatırımcıların fon katılma payları iade alınmayacak. Katılma paylarının iadesi, nihai tasfiye ödemeleri sırasında gerçekleştirilecek. Daha önce yapılan ara ödemeler ise yatırımcının tasfiye sonunda hak kazanacağı toplam tutardan mahsup edilecek.
GENEL HİSSE İADE HESABINDAKİ KAYNAKLARIN DAĞITIMI DA BELİRLENDİ
SPK, genel hisse iade hesabına aktarılan tutarların tasfiye kapsamındaki fonlara nasıl dağıtılacağını da düzenledi. Buna göre, öncelikle ara ödeme ihtiyacını karşılamak için karşılama oranı en düşük olan ve net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında bulunan yatırımcı sayısı en fazla olan para piyasası fonlarına kaynak aktarılacak. Dağıtımda mümkün olan en fazla sayıda yatırımcının ara ödeme alabilmesi gözetilecek. Bu işlemlerin ardından hesapta para kalması halinde, aynı esaslar diğer fonlar için de uygulanacak.
Çok Okunanlar