Mustafa Sarıgül: Yeni Parti üyeliğimin askıya alınmasını istedim
Mustafa Sarıgül: Yeni Parti üyeliğimin askıya alınmasını istedim
Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, devam eden kara para soruşturması sonuçlanıncaya kadar parti üyeliğinin askıya alınmasını istediğini açıkladı. Sarıgül, soruşturma nedeniyle partisinin tartışmaların içine çekilmesini önlemek istediğini belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 28.10.2026 10:50
Haber Güncellenme Tarihi: 28.10.2026 10:51
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Soruşturmalar sonuçlanıncaya kadar Yeni Parti üyeliğimin askıya alınmasını istedim." açıklamasında bulundu.
Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil, oğulları Ömer ve Emir Sarıgül ile Murat Ağırel'in tutuklandığı kara para soruşturması sürüyor.
Konu ile ilgili Sarıgül, sosyal medya hesabından soruşturmaya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Sarıgül, "Soruşturmalar sonuçlanıncaya kadar Yeni Parti üyeliğimin askıya alınmasını istedim. Partimin bu soruşturma nedeniyle tartışmaların içine çekilmesini önlemek amacıyla söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar Yeni Parti üyeliğimin askıya alınması için partimin yetkili organlarına müracaat edeceğim." dedi.
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Mustafa Sarıgül: Yeni Parti üyeliğimin askıya alınmasını istedim
Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, devam eden kara para soruşturması sonuçlanıncaya kadar parti üyeliğinin askıya alınmasını istediğini açıkladı. Sarıgül, soruşturma nedeniyle partisinin tartışmaların içine çekilmesini önlemek istediğini belirtti.
Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, "Soruşturmalar sonuçlanıncaya kadar Yeni Parti üyeliğimin askıya alınmasını istedim." açıklamasında bulundu.
Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil, oğulları Ömer ve Emir Sarıgül ile Murat Ağırel'in tutuklandığı kara para soruşturması sürüyor.
Konu ile ilgili Sarıgül, sosyal medya hesabından soruşturmaya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.
Sarıgül, "Soruşturmalar sonuçlanıncaya kadar Yeni Parti üyeliğimin askıya alınmasını istedim. Partimin bu soruşturma nedeniyle tartışmaların içine çekilmesini önlemek amacıyla söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar Yeni Parti üyeliğimin askıya alınması için partimin yetkili organlarına müracaat edeceğim." dedi.
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