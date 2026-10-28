Kral Charles’tan Erdoğan’a 29 Ekim mesajı

İngiltere Kralı 3. Charles, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik mesajı gönderdi. Türkiye ile İngiltere arasındaki dostluk ilişkilerine dikkat çeken Charles, Antalya’da düzenlenmesi planlanan COP31 kapsamında Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelede üstlendiği role ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mesajda, iki ülkenin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki iş birliğine yönelik beklentiler de yer aldı.
Haber Giriş Tarihi: 28.10.2026 18:02
Haber Güncellenme Tarihi: 28.10.2026 18:04
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kral 3. Charles, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, eşiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk vatandaşlarına tebriklerini ve iyi dileklerini iletti. Charles, 29 Ekim’in Türkiye ile İngiltere arasındaki köklü dostluğun önemini hatırlatmak açısından değerli bir fırsat sunduğunu belirtti.
İki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut düzeyinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Charles, gelecek yıllarda Türkiye ile İngiltere arasında daha yakın ilişkiler geliştirilmesine yönelik kararlılığını ifade etti.
Antalya’daki COP31 hazırlıklarına dikkat çekti
Kral Charles, mesajında iklim değişikliği ve doğal çevrenin korunması konularına da yer verdi. Türkiye’nin Antalya’da ev sahipliği yapmaya hazırlandığı COP31 sürecine değinen Charles, küresel iklim politikalarında uluslararası iş birliğinin önemini vurguladı.
Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilirlik ve doğal çevrenin korunmasına yönelik küresel çabaları ilerletmek amacıyla ülkeleri bir araya getirme konusundaki liderliğini takdir ettiğini belirtti.
İklim değişikliğiyle mücadelede ortak çalışma mesajı
Kral Charles, günümüzün ortak sorunlarına karşı Türkiye ile İngiltere’nin birlikte hareket etmeyi sürdürmesini temenni etti. Özellikle iklim değişikliği ve doğal yaşamın korunmasına ilişkin sorunlara kalıcı çözümler geliştirilmesinde iki ülke arasındaki iş birliğine dikkat çekti.
Charles, mesajının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk halkına gelecek yıl boyunca barış, refah ve esenlik dileklerini iletti.
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Kral Charles’tan Erdoğan’a 29 Ekim mesajı
İngiltere Kralı 3. Charles, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik mesajı gönderdi. Türkiye ile İngiltere arasındaki dostluk ilişkilerine dikkat çeken Charles, Antalya’da düzenlenmesi planlanan COP31 kapsamında Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelede üstlendiği role ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mesajda, iki ülkenin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki iş birliğine yönelik beklentiler de yer aldı.
Kral 3. Charles, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, eşiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk vatandaşlarına tebriklerini ve iyi dileklerini iletti. Charles, 29 Ekim’in Türkiye ile İngiltere arasındaki köklü dostluğun önemini hatırlatmak açısından değerli bir fırsat sunduğunu belirtti.
İki ülke arasındaki ilişkilerin mevcut düzeyinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Charles, gelecek yıllarda Türkiye ile İngiltere arasında daha yakın ilişkiler geliştirilmesine yönelik kararlılığını ifade etti.
Antalya’daki COP31 hazırlıklarına dikkat çekti
Kral Charles, mesajında iklim değişikliği ve doğal çevrenin korunması konularına da yer verdi. Türkiye’nin Antalya’da ev sahipliği yapmaya hazırlandığı COP31 sürecine değinen Charles, küresel iklim politikalarında uluslararası iş birliğinin önemini vurguladı.
Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilirlik ve doğal çevrenin korunmasına yönelik küresel çabaları ilerletmek amacıyla ülkeleri bir araya getirme konusundaki liderliğini takdir ettiğini belirtti.
İklim değişikliğiyle mücadelede ortak çalışma mesajı
Kral Charles, günümüzün ortak sorunlarına karşı Türkiye ile İngiltere’nin birlikte hareket etmeyi sürdürmesini temenni etti. Özellikle iklim değişikliği ve doğal yaşamın korunmasına ilişkin sorunlara kalıcı çözümler geliştirilmesinde iki ülke arasındaki iş birliğine dikkat çekti.
Charles, mesajının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk halkına gelecek yıl boyunca barış, refah ve esenlik dileklerini iletti.
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