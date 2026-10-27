SPK’dan Tera Yatırım hakkında faaliyet izni iptali
SPK’dan Tera Yatırım hakkında faaliyet izni iptali
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin tüm faaliyet izinleri ile yetki belgesinin iptal edilmesine, yatırımcılarının tazminine ve şirketin tedrici tasfiyesine karar verdi. Kurulun yayımlandığı belirtilen bülteninde ayrıca 50 kişi hakkında suç duyurusu, 31 kişinin lisansının iptali ve 51 kişi ile dört şirkete iki yıl işlem yasağı uygulanması kararları yer aldı.
Haber Giriş Tarihi: 27.10.2026 23:06
Haber Güncellenme Tarihi: 27.10.2026 23:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
SPK, sermaye piyasalarında izinsiz faaliyetlerin önlenmesine yönelik internet siteleri hakkında da hukuki süreç başlatılmasını kararlaştırdı. Kurulun kararları arasında bir aracı kurumun sermaye artırımı başvurusuna verilen olumlu yanıt da bulunuyor.
Tera Yatırım'ın faaliyet izinleri iptal edildi
SPK, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin sermaye piyasalarındaki tüm faaliyet izinlerinin ve yetki belgesinin iptal edilmesine hükmetti. Kararla birlikte şirketin yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin yetkilendirmelerinin sona erdirilmesi öngörüldü.
Kurul, faaliyet izni iptalinin yanı sıra şirketin tedrici tasfiyesine ve yatırımcılarının tazminine de karar verdi. Söz konusu işlemlerin kapsamı ve uygulama takviminin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesi gerekiyor.
Tedrici tasfiye, sermaye piyasası kuruluşunun faaliyetlerinin mevzuatta belirlenen usuller doğrultusunda sona erdirilmesine yönelik bir süreç olarak uygulanıyor. Yatırımcıların tazmini ise ilgili yasal koşullar ve hak sahipliği değerlendirmeleri kapsamında gerçekleştiriliyor.
SPK'dan 50 kişi hakkında suç duyurusu kararı
Kurul, sermaye piyasalarına ilişkin incelemeler kapsamında 50 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
Suç duyurusu kararı, ilgili kişiler hakkında adli makamların değerlendirme yapmasına yönelik bir işlem niteliği taşıyor. Kararın tek başına kesinleşmiş bir mahkûmiyet anlamına gelmediği belirtilmelidir.
SPK ayrıca 31 gerçek kişinin sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin lisanslarının iptal edilmesine hükmetti.
51 kişi ve dört şirkete iki yıl işlem yasağı
SPK, 51 gerçek kişi ile dört tüzel kişi hakkında borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda iki yıl süreyle işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verdi.
İşlem yasağı kapsamına alındığı belirtilen şirketler şöyle sıralandı:
Aura Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ
Tera Portföy Yönetimi AŞ
MAG Tarımsal Ürünler Pazarlama ve Ticaret AŞ
Karar, belirtilen gerçek ve tüzel kişilerin ilgili piyasalardaki işlemlerine yönelik iki yıllık kısıtlama öngörüyor. Yasağın başlangıç tarihi, kapsamı ve uygulanmasına ilişkin ayrıntıların resmî kurul kararından kontrol edilmesi gerekiyor.
Beş internet sitesi için erişim engeli süreci
SPK, sermaye piyasalarında izinsiz faaliyet gösterilmesinin önlenmesi amacıyla beş internet sitesine yönelik erişim engeli uygulanması için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.
Kurulun bu yöndeki kararı, yetkisiz sermaye piyasası faaliyetlerinin engellenmesine ilişkin düzenleyici denetim kapsamında alındı.
Erişim engeli talebine konu internet sitelerinin adresleri, paylaşılan açıklama metninde yer almadı.
Piramit Menkul Kıymetler'in sermaye artırımına olumlu karar
SPK bülteninde Piramit Menkul Kıymetler AŞ'nin sermaye artırımına ilişkin başvurusuna da yer verildi.
Şirketin mevcut 300 milyon liralık sermayesini 500 milyon liraya yükseltmek amacıyla yaptığı esas sözleşme değişikliği başvurusunun olumlu karşılanmasına karar verildi.
Başvuruda öngörülen sermaye artışı 200 milyon lira olurken, mevcut sermayeye göre artış oranı yaklaşık yüzde 66,7 olarak hesaplandı. Karar, esas sözleşme değişikliğine ilişkin izin talebini kapsıyor.
Yatırımcıların tazmin süreci nasıl işleyecek?
Tera Yatırım hakkında alınan yatırımcıların tazmini ve tedrici tasfiye kararlarının uygulanmasında ilgili sermaye piyasası mevzuatı esas alınacak.
Tazmin kapsamına girecek yatırımcılar, başvuru koşulları, ödeme sınırları ve takvim gibi ayrıntıların resmî duyurular üzerinden takip edilmesi gerekiyor. Paylaşılan bülten özetinde bu ayrıntılara ilişkin bilgi bulunmuyor.
SPK'nın faaliyet izni iptali, işlem yasağı ve lisans iptali kararlarıyla ilgili uygulama esasları, ilgili kurumların yayımlayacağı resmî bildirimlerle açıklığa kavuşacak.
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SPK’dan Tera Yatırım hakkında faaliyet izni iptali
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin tüm faaliyet izinleri ile yetki belgesinin iptal edilmesine, yatırımcılarının tazminine ve şirketin tedrici tasfiyesine karar verdi. Kurulun yayımlandığı belirtilen bülteninde ayrıca 50 kişi hakkında suç duyurusu, 31 kişinin lisansının iptali ve 51 kişi ile dört şirkete iki yıl işlem yasağı uygulanması kararları yer aldı.
SPK, sermaye piyasalarında izinsiz faaliyetlerin önlenmesine yönelik internet siteleri hakkında da hukuki süreç başlatılmasını kararlaştırdı. Kurulun kararları arasında bir aracı kurumun sermaye artırımı başvurusuna verilen olumlu yanıt da bulunuyor.
Tera Yatırım'ın faaliyet izinleri iptal edildi
SPK, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin sermaye piyasalarındaki tüm faaliyet izinlerinin ve yetki belgesinin iptal edilmesine hükmetti. Kararla birlikte şirketin yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin yetkilendirmelerinin sona erdirilmesi öngörüldü.
Kurul, faaliyet izni iptalinin yanı sıra şirketin tedrici tasfiyesine ve yatırımcılarının tazminine de karar verdi. Söz konusu işlemlerin kapsamı ve uygulama takviminin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülmesi gerekiyor.
Tedrici tasfiye, sermaye piyasası kuruluşunun faaliyetlerinin mevzuatta belirlenen usuller doğrultusunda sona erdirilmesine yönelik bir süreç olarak uygulanıyor. Yatırımcıların tazmini ise ilgili yasal koşullar ve hak sahipliği değerlendirmeleri kapsamında gerçekleştiriliyor.
SPK'dan 50 kişi hakkında suç duyurusu kararı
Kurul, sermaye piyasalarına ilişkin incelemeler kapsamında 50 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
Suç duyurusu kararı, ilgili kişiler hakkında adli makamların değerlendirme yapmasına yönelik bir işlem niteliği taşıyor. Kararın tek başına kesinleşmiş bir mahkûmiyet anlamına gelmediği belirtilmelidir.
SPK ayrıca 31 gerçek kişinin sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin lisanslarının iptal edilmesine hükmetti.
51 kişi ve dört şirkete iki yıl işlem yasağı
SPK, 51 gerçek kişi ile dört tüzel kişi hakkında borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda iki yıl süreyle işlem yapma yasağı uygulanmasına karar verdi.
İşlem yasağı kapsamına alındığı belirtilen şirketler şöyle sıralandı:
Aura Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ
Tera Portföy Yönetimi AŞ
MAG Tarımsal Ürünler Pazarlama ve Ticaret AŞ
Karar, belirtilen gerçek ve tüzel kişilerin ilgili piyasalardaki işlemlerine yönelik iki yıllık kısıtlama öngörüyor. Yasağın başlangıç tarihi, kapsamı ve uygulanmasına ilişkin ayrıntıların resmî kurul kararından kontrol edilmesi gerekiyor.
Beş internet sitesi için erişim engeli süreci
SPK, sermaye piyasalarında izinsiz faaliyet gösterilmesinin önlenmesi amacıyla beş internet sitesine yönelik erişim engeli uygulanması için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.
Kurulun bu yöndeki kararı, yetkisiz sermaye piyasası faaliyetlerinin engellenmesine ilişkin düzenleyici denetim kapsamında alındı.
Erişim engeli talebine konu internet sitelerinin adresleri, paylaşılan açıklama metninde yer almadı.
Piramit Menkul Kıymetler'in sermaye artırımına olumlu karar
SPK bülteninde Piramit Menkul Kıymetler AŞ'nin sermaye artırımına ilişkin başvurusuna da yer verildi.
Şirketin mevcut 300 milyon liralık sermayesini 500 milyon liraya yükseltmek amacıyla yaptığı esas sözleşme değişikliği başvurusunun olumlu karşılanmasına karar verildi.
Başvuruda öngörülen sermaye artışı 200 milyon lira olurken, mevcut sermayeye göre artış oranı yaklaşık yüzde 66,7 olarak hesaplandı. Karar, esas sözleşme değişikliğine ilişkin izin talebini kapsıyor.
Yatırımcıların tazmin süreci nasıl işleyecek?
Tera Yatırım hakkında alınan yatırımcıların tazmini ve tedrici tasfiye kararlarının uygulanmasında ilgili sermaye piyasası mevzuatı esas alınacak.
Tazmin kapsamına girecek yatırımcılar, başvuru koşulları, ödeme sınırları ve takvim gibi ayrıntıların resmî duyurular üzerinden takip edilmesi gerekiyor. Paylaşılan bülten özetinde bu ayrıntılara ilişkin bilgi bulunmuyor.
SPK'nın faaliyet izni iptali, işlem yasağı ve lisans iptali kararlarıyla ilgili uygulama esasları, ilgili kurumların yayımlayacağı resmî bildirimlerle açıklığa kavuşacak.
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