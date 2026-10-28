İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Haber Giriş Tarihi: 28.10.2026 08:38
Haber Güncellenme Tarihi: 28.10.2026 08:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2’si tutuklandı. Diğer 2 şüpheli hakkında ise ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.
İki şüpheli cezaevine gönderildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hakan Gövdere, Elif Özüş, Elif Değerli ve Rıza Kandemir gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Hakan Gövdere ve Rıza Kandemir tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine gönderildi.
Bir şüpheliye ev hapsi, diğerine yurt dışı yasağı
Hâkimlikte yapılan değerlendirme sonucunda Hakan Gövdere ve Rıza Kandemir’in tutuklanmasına karar verildi. Elif Değerli hakkında konutu terk etmeme, Elif Özüş hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında adli süreç devam ediyor.
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Fon soruşturmasında 2 kişi daha tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürüttüğü fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2’si tutuklandı. Diğer 2 şüpheli hakkında ise ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi.
İki şüpheli cezaevine gönderildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hakan Gövdere, Elif Özüş, Elif Değerli ve Rıza Kandemir gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Hakan Gövdere ve Rıza Kandemir tutuklama talebiyle sulh ceza hâkimliğine gönderildi.
Bir şüpheliye ev hapsi, diğerine yurt dışı yasağı
Hâkimlikte yapılan değerlendirme sonucunda Hakan Gövdere ve Rıza Kandemir’in tutuklanmasına karar verildi. Elif Değerli hakkında konutu terk etmeme, Elif Özüş hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında adli süreç devam ediyor.
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