Bakırköy'de aile boyu skandal! Başkanın babası rüşvet pazarlığında
Bakırköy'de aile boyu skandal! Başkanın babası rüşvet pazarlığında
Bakırköy Belediyesi Başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir'in, ruhsat almak isteyen bir esnafla yaptığı 200 bin dolarlık rüşvet pazarlığı görüntüleri soruşturma dosyasına girdi. Operasyonda 68 şüpheliden 58'i gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 28.10.2026 08:43
Haber Güncellenme Tarihi: 28.10.2026 08:44
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul'da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, CHP'li Bakırköy Belediyesi'nin farklı müdürlüklerince 2024-2026 yılları arasında gerçekleştirilen açık ve pazarlık usulüne tabi 42 ihale incelenmeye alındı. İhale dosyalarında suç teşkil eden usulsüzlükler nedeniyle kamu zararı oluştuğu iddiası üzerine bilirkişi incelemesi yaptırıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen aralarında Belediye Başkan yardımcıları Nurcan Alan, Ali Rıza Akyüz, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ, Abdülhamit Pehlivan, 2 meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 68 şüpheliden 58'i gözaltına alındı.
ESNAFA RUHSAT BASKISI
Soruşturma dosyasına yansıyan ihbarlarda, işyeri çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para istendiği, talep edilen miktarı ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin ise sürüncemede bırakıldığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında şüphelilerin HTS kayıtları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları da analiz edildi. Ayrıca iletişimin tespiti ve teknik araçlarla izleme tedbirlerine başvuruldu.
KENDİNE 'ESKİ BAŞKAN' DEDİ
Operasyonda Belediye Başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir ve dayısı Metin Soğuksu da gözaltına alındığı öğrenildi. Şikayetçi esnafın iddiasına göre, kendisini 'Eski Esenyurt Belediye Başkanı' olarak tanıtan Mustafa Özdemir'in, 200 bin dolarlık rüşvet pazarlığında indirim yaparak ruhsat işlemlerini 150 bin dolar karşılığında halledebileceğini söylediği öne sürüldü. Dosyaya giren cep telefonu videosunda pazarlık görüşmesinin yer aldığı ifade edildi. Video kayıtlarına göre Bakırköy Kentsel Dönüşüm Müdürü Fatih Özkan'ın esnafa "Peki ya ruhsat dedin, ruhsat..." demesi üzerine Özdemir'in, "Ruhsata tabi değil tamam mı? Boya, badana, aktarma, cam değiştirme... Senin memurun neye tabi? Hizmete tabi... Bir dilekçe..." dediği tespit edildi. Fatih Özkan'ın ise "Bir saattir bunu savunuyorsun. Yok bir düşman mıyız biz? Niye böyle yapıyorsun?" dediği kayıtlara geçti. Videoda Mustafa Özdemir'in, "Oldu da bitti... Ben bize geleyim... Asansör masrafı ayrı..." dediği görüldü.
200 BİN DOLAR İDDİASI
Soruşturma dosyasına 'şikayetçi' olan bir esnafın kayıt altına aldığı rüşvet pazarlığı görüntüleri girdi. Yeşilyurt Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan işyerinin ruhsat işlemleri için belediye tarafından 200 bin dolar rüşvet istendiğini iddia eden esnafın savcılığa sunduğu videoda, Bakırköy Kentsel Dönüşüm Müdürü Fatih Özkan ile Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir yer alıyor.
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Bakırköy'de aile boyu skandal! Başkanın babası rüşvet pazarlığında
Bakırköy Belediyesi Başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir'in, ruhsat almak isteyen bir esnafla yaptığı 200 bin dolarlık rüşvet pazarlığı görüntüleri soruşturma dosyasına girdi. Operasyonda 68 şüpheliden 58'i gözaltına alındı.
İstanbul'da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, CHP'li Bakırköy Belediyesi'nin farklı müdürlüklerince 2024-2026 yılları arasında gerçekleştirilen açık ve pazarlık usulüne tabi 42 ihale incelenmeye alındı. İhale dosyalarında suç teşkil eden usulsüzlükler nedeniyle kamu zararı oluştuğu iddiası üzerine bilirkişi incelemesi yaptırıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen aralarında Belediye Başkan yardımcıları Nurcan Alan, Ali Rıza Akyüz, Cemalettin Özdemir, Arda Karadağ, Abdülhamit Pehlivan, 2 meclis üyesinin de aralarında bulunduğu 68 şüpheliden 58'i gözaltına alındı.
ESNAFA RUHSAT BASKISI
Soruşturma dosyasına yansıyan ihbarlarda, işyeri çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para istendiği, talep edilen miktarı ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin ise sürüncemede bırakıldığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında şüphelilerin HTS kayıtları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları da analiz edildi. Ayrıca iletişimin tespiti ve teknik araçlarla izleme tedbirlerine başvuruldu.
KENDİNE 'ESKİ BAŞKAN' DEDİ
Operasyonda Belediye Başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir ve dayısı Metin Soğuksu da gözaltına alındığı öğrenildi. Şikayetçi esnafın iddiasına göre, kendisini 'Eski Esenyurt Belediye Başkanı' olarak tanıtan Mustafa Özdemir'in, 200 bin dolarlık rüşvet pazarlığında indirim yaparak ruhsat işlemlerini 150 bin dolar karşılığında halledebileceğini söylediği öne sürüldü. Dosyaya giren cep telefonu videosunda pazarlık görüşmesinin yer aldığı ifade edildi. Video kayıtlarına göre Bakırköy Kentsel Dönüşüm Müdürü Fatih Özkan'ın esnafa "Peki ya ruhsat dedin, ruhsat..." demesi üzerine Özdemir'in, "Ruhsata tabi değil tamam mı? Boya, badana, aktarma, cam değiştirme... Senin memurun neye tabi? Hizmete tabi... Bir dilekçe..." dediği tespit edildi. Fatih Özkan'ın ise "Bir saattir bunu savunuyorsun. Yok bir düşman mıyız biz? Niye böyle yapıyorsun?" dediği kayıtlara geçti. Videoda Mustafa Özdemir'in, "Oldu da bitti... Ben bize geleyim... Asansör masrafı ayrı..." dediği görüldü.
200 BİN DOLAR İDDİASI
Soruşturma dosyasına 'şikayetçi' olan bir esnafın kayıt altına aldığı rüşvet pazarlığı görüntüleri girdi. Yeşilyurt Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan işyerinin ruhsat işlemleri için belediye tarafından 200 bin dolar rüşvet istendiğini iddia eden esnafın savcılığa sunduğu videoda, Bakırköy Kentsel Dönüşüm Müdürü Fatih Özkan ile Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir yer alıyor.
KAYNAK: AKŞAM Gazetesi
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