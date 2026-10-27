SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye ve Fransa liderleri arasındaki diplomatik temasa ilişkin görüşmenin gündemi ve ele alınan konular hakkında henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Haber Giriş Tarihi: 27.10.2026 20:28
Haber Güncellenme Tarihi: 27.10.2026 20:30
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin ilk bilgiler kamuoyuna yansıdı. Görüşmenin içeriği, süresi ve liderlerin değerlendirdiği başlıklara ilişkin herhangi bir ayrıntı belirtilmedi.

İki lider arasındaki temasın ardından resmî makamlardan yapılabilecek açıklamalar, görüşmenin gündeminin netleşmesi açısından takip edilecek.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver