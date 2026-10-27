Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye ve Fransa liderleri arasındaki diplomatik temasa ilişkin görüşmenin gündemi ve ele alınan konular hakkında henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Haber Giriş Tarihi: 27.10.2026 20:28
Haber Güncellenme Tarihi: 27.10.2026 20:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin ilk bilgiler kamuoyuna yansıdı. Görüşmenin içeriği, süresi ve liderlerin değerlendirdiği başlıklara ilişkin herhangi bir ayrıntı belirtilmedi.
İki lider arasındaki temasın ardından resmî makamlardan yapılabilecek açıklamalar, görüşmenin gündeminin netleşmesi açısından takip edilecek.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye ve Fransa liderleri arasındaki diplomatik temasa ilişkin görüşmenin gündemi ve ele alınan konular hakkında henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin ilk bilgiler kamuoyuna yansıdı. Görüşmenin içeriği, süresi ve liderlerin değerlendirdiği başlıklara ilişkin herhangi bir ayrıntı belirtilmedi.
İki lider arasındaki temasın ardından resmî makamlardan yapılabilecek açıklamalar, görüşmenin gündeminin netleşmesi açısından takip edilecek.
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