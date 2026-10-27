İsrail seçimlerinde rekor katılım, Netanyahu’ya ret
İsrail seçimlerinde rekor katılım, Netanyahu’ya ret
İsrail genel seçimlerinde seçmen katılımının yüzde 74,3'e ulaştığı ve 1988'den bu yana en yüksek seviyenin kaydedildiği bildirildi. Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud partisinin oy kullanma süresinin uzatılması yönündeki başvurusu ise İsrail Merkez Seçim Komitesi tarafından reddedildi. Komite, sandıkların planlanan saatte kapanmasına engel oluşturacak bir gerekçe bulunmadığını belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 27.10.2026 22:32
Haber Güncellenme Tarihi: 27.10.2026 22:35
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Netanyahu liderliğindeki hükümetin dört yıllık görev döneminin ardından düzenlendiği aktarılan seçimlerde, seçmenlerin 1988'den bu yana ilk kez olağan takviminde yapılan bir genel seçim için sandık başına gittiği ifade edildi. Yüksek katılımın yaşandığı seçimlerde oy verme süresine ilişkin tartışmalar da gündeme geldi.
İsrail seçimlerinde katılım yüzde 74,3'e ulaştı
İsrail genel seçimlerinde seçmen katılım oranının yüzde 74,3 olarak kaydedildiği bildirildi. Aktarılan verilere göre bu oran, ülkede son 38 yılın en yüksek seçim katılımına karşılık geliyor.
Seçimlerde farklı seçmen gruplarının sandıklara yoğun ilgi gösterdiği belirtilirken, katılım oranı oy verme süresinin uzatılmasına ilişkin tartışmaların da merkezinde yer aldı.
Katılım verilerinin kesinleşmiş sonuçlara mı yoksa seçim sürecindeki geçici hesaplamalara mı dayandığına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Netanyahu'nun oy verme süresini uzatma talebi reddedildi
Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud partisi ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in partisi Yahudi Gücü, oy kullanma süresinin uzatılması için İsrail Merkez Seçim Komitesine başvuruda bulundu.
Başvuruda, sandıkların yerel saatle 22.00'de kapanması öngörülen seçim takviminin değiştirilmesi talep edildi. Merkez Seçim Komitesi, talebi değerlendirdikten sonra oy verme saatlerinin uzatılmasına gerek olmadığına karar verdi.
Komite üyelerinin konuyu görüştüğü ve mevcut seçim koşullarında süre uzatımını gerektiren bir durum bulunmadığı yönünde değerlendirme yaptığı aktarıldı.
Seçim komitesinden yüksek katılım açıklaması
İsrail Merkez Seçim Komitesine atfedilen açıklamada, seçmen katılımının yüksek olmasının oy verme süresinin uzatılması için tek başına gerekçe oluşturmadığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Tüm kesimlerde görülen yüksek seçmen katılımı, halkın demokratik sürece yüksek düzeyde dahil olduğunu göstermektedir ve bu koşullar altında oy kullanma saatlerinin uzatılmasına gerek yoktur.
Komitenin kararına göre oy verme işlemlerinin mevcut seçim takvimi çerçevesinde tamamlanması öngörüldü. Sandıkların kapanış saati yerel saatle 22.00, Türkiye saatiyle 23.00 olarak aktarıldı.
Muhalefetten Netanyahu'nun talebine tepki
Netanyahu'nun seçimlerdeki rakipleri arasında gösterilen Gadi Eisenkot'un Yashar Partisi de oy verme süresinin uzatılması talebine karşı çıktı.
Partiden yapılan açıklamada, seçimlerin mevcut takvimini değiştirmeyi gerektirecek olağan dışı bir durum yaşanmadığı savunuldu.
Yashar Partisinin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
Netanyahu'nun sabahtan beri yaydığı yalanların bir devamı olarak, seçimlerin adil ilerlemediği iddialarına zemin hazırlamayı amaçlayan bu talebin onaylanmasını haklı çıkaracak olağan dışı hiçbir olay yaşanmamıştır.
Sandıkların kapanış saatinde değişiklik yapılmadı
İsrail Merkez Seçim Komitesinin süre uzatımı talebini reddetmesiyle birlikte, seçim takviminde değişiklik yapılmadığı bildirildi.
Katılım oranının yüzde 74,3'e ulaştığı belirtilen seçimlerde, siyasi partilerin parlamentodaki sandalye dağılımını belirleyecek oy sayımına ilişkin kesin sonuçlar ise paylaşılan bilgiler arasında yer almadı.
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İsrail seçimlerinde rekor katılım, Netanyahu’ya ret
İsrail genel seçimlerinde seçmen katılımının yüzde 74,3'e ulaştığı ve 1988'den bu yana en yüksek seviyenin kaydedildiği bildirildi. Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud partisinin oy kullanma süresinin uzatılması yönündeki başvurusu ise İsrail Merkez Seçim Komitesi tarafından reddedildi. Komite, sandıkların planlanan saatte kapanmasına engel oluşturacak bir gerekçe bulunmadığını belirtti.
Netanyahu liderliğindeki hükümetin dört yıllık görev döneminin ardından düzenlendiği aktarılan seçimlerde, seçmenlerin 1988'den bu yana ilk kez olağan takviminde yapılan bir genel seçim için sandık başına gittiği ifade edildi. Yüksek katılımın yaşandığı seçimlerde oy verme süresine ilişkin tartışmalar da gündeme geldi.
İsrail seçimlerinde katılım yüzde 74,3'e ulaştı
İsrail genel seçimlerinde seçmen katılım oranının yüzde 74,3 olarak kaydedildiği bildirildi. Aktarılan verilere göre bu oran, ülkede son 38 yılın en yüksek seçim katılımına karşılık geliyor.
Seçimlerde farklı seçmen gruplarının sandıklara yoğun ilgi gösterdiği belirtilirken, katılım oranı oy verme süresinin uzatılmasına ilişkin tartışmaların da merkezinde yer aldı.
Katılım verilerinin kesinleşmiş sonuçlara mı yoksa seçim sürecindeki geçici hesaplamalara mı dayandığına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Netanyahu'nun oy verme süresini uzatma talebi reddedildi
Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud partisi ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in partisi Yahudi Gücü, oy kullanma süresinin uzatılması için İsrail Merkez Seçim Komitesine başvuruda bulundu.
Başvuruda, sandıkların yerel saatle 22.00'de kapanması öngörülen seçim takviminin değiştirilmesi talep edildi. Merkez Seçim Komitesi, talebi değerlendirdikten sonra oy verme saatlerinin uzatılmasına gerek olmadığına karar verdi.
Komite üyelerinin konuyu görüştüğü ve mevcut seçim koşullarında süre uzatımını gerektiren bir durum bulunmadığı yönünde değerlendirme yaptığı aktarıldı.
Seçim komitesinden yüksek katılım açıklaması
İsrail Merkez Seçim Komitesine atfedilen açıklamada, seçmen katılımının yüksek olmasının oy verme süresinin uzatılması için tek başına gerekçe oluşturmadığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Komitenin kararına göre oy verme işlemlerinin mevcut seçim takvimi çerçevesinde tamamlanması öngörüldü. Sandıkların kapanış saati yerel saatle 22.00, Türkiye saatiyle 23.00 olarak aktarıldı.
Muhalefetten Netanyahu'nun talebine tepki
Netanyahu'nun seçimlerdeki rakipleri arasında gösterilen Gadi Eisenkot'un Yashar Partisi de oy verme süresinin uzatılması talebine karşı çıktı.
Partiden yapılan açıklamada, seçimlerin mevcut takvimini değiştirmeyi gerektirecek olağan dışı bir durum yaşanmadığı savunuldu.
Yashar Partisinin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
Sandıkların kapanış saatinde değişiklik yapılmadı
İsrail Merkez Seçim Komitesinin süre uzatımı talebini reddetmesiyle birlikte, seçim takviminde değişiklik yapılmadığı bildirildi.
Katılım oranının yüzde 74,3'e ulaştığı belirtilen seçimlerde, siyasi partilerin parlamentodaki sandalye dağılımını belirleyecek oy sayımına ilişkin kesin sonuçlar ise paylaşılan bilgiler arasında yer almadı.
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