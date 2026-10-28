Etkili olan yağışın ardından İstanbul için yeni bir sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji de 1 ili turuncu, 18 ili sarı kodla uyardı.
Haber Giriş Tarihi: 28.10.2026 08:46
Haber Güncellenme Tarihi: 28.10.2026 08:46
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul'da dün yapılan uyarıların ardından bastıran kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Anadolu Yakası'nda birçok bölgede cadde ve sokaklar göle döndü.
Yağışlar öğleden sonra etkisini kaybetse de hafta boyunca aralıklarla etkili olacak.
Bugün gündüz saatlerinde yağışın hafifleyeceği ancak akşam saatlerinde yağmurun yeniden kuvvetleneceği belirtildi. Kente genelinde yer yer metrekareye 40 kilogram arasında yağışın düşebileceği kaydedilirken, vatandaşlar sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı. Yarın ve Cuma günü de zaman zaman yağış etkili olacak. Yağış, hafta sonu kenti terk edecek.
1 İL İÇİN TURUNCU, 18 İL İÇİN SARI KOD
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı meteorolojik uyarı haritasına göre, "turuncu" kodlu uyarı verilen Muğla'nın Seydikemer, Köyceğiz, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Ula, Marmaris, Datça ve Bodrum ilçelerinde bugün çok kuvvetli yağış bekleniyor.
Ayrıca Adıyaman, Aydın, Burdur, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Malatya, Mardin, Tunceli, Batman, Antalya, Bingöl, Denizli, Elazığ, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da etkili olacak yağış nedeniyle de "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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İstanbul için yeni uyarı! Saat verildi
Etkili olan yağışın ardından İstanbul için yeni bir sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji de 1 ili turuncu, 18 ili sarı kodla uyardı.
İstanbul'da dün yapılan uyarıların ardından bastıran kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Anadolu Yakası'nda birçok bölgede cadde ve sokaklar göle döndü.
Yağışlar öğleden sonra etkisini kaybetse de hafta boyunca aralıklarla etkili olacak.
Bugün gündüz saatlerinde yağışın hafifleyeceği ancak akşam saatlerinde yağmurun yeniden kuvvetleneceği belirtildi. Kente genelinde yer yer metrekareye 40 kilogram arasında yağışın düşebileceği kaydedilirken, vatandaşlar sel ve su baskınlarına karşı uyarıldı. Yarın ve Cuma günü de zaman zaman yağış etkili olacak. Yağış, hafta sonu kenti terk edecek.
1 İL İÇİN TURUNCU, 18 İL İÇİN SARI KOD
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı meteorolojik uyarı haritasına göre, "turuncu" kodlu uyarı verilen Muğla'nın Seydikemer, Köyceğiz, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Ula, Marmaris, Datça ve Bodrum ilçelerinde bugün çok kuvvetli yağış bekleniyor.
Ayrıca Adıyaman, Aydın, Burdur, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Malatya, Mardin, Tunceli, Batman, Antalya, Bingöl, Denizli, Elazığ, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da etkili olacak yağış nedeniyle de "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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