Ankara Ulus’ta 38 eğlence mekanı kapatıldı

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Ulus semtinde, Çankırı Caddesi üzerinde bulunan eğlence mekanlarına yönelik kapatma ve yıkım çalışmaları devam ediyor. Bölgede bugüne kadar toplam 38 eğlence mekanının kapatıldığı bildirilirken, gerekli şartları taşımadığı belirlenen 4 yapının yıkımı gerçekleştirildi.
Haber Giriş Tarihi: 28.10.2026 20:14
Haber Güncellenme Tarihi: 28.10.2026 20:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Altındağ Belediyesi ekipleri, Çankırı Caddesi'nde daha önce mühürlenen eğlence mekanlarının bulunduğu alanda yıkım çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan incelemelerde gerekli koşulları karşılamadığı belirlenen yapılara yönelik işlem başlatıldı.
Ailem Güvende operasyonunda 20 mekan mühürlendi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 13 Ekim'de gerçekleştirilen "Ailem Güvende" operasyonunda Ulus bölgesindeki 20 eğlence mekanının mühürlendiği bildirildi. Operasyon kapsamında bazı işletmeler hakkında çeşitli yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı iddialar gündeme geldi.
Söz konusu iddialar arasında fuhuş, uyuşturucu, müstehcenlik ve çocukların istismarıyla bağlantılı faaliyetlere ortam sağlandığı yönündeki şüpheler yer aldı. Soruşturma kapsamında reşit olmayan kişilerin yasa dışı faaliyetlere yönlendirildiğine ilişkin bulgular bulunduğu da öne sürüldü.
İddialara ilişkin adli ve idari süreçlerin devam ettiği belirtildi. İşletmeler hakkındaki suçlamalara yönelik kesinleşmiş yargı kararlarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Çankırı Caddesi'nde toplam 38 mekan kapatıldı
Ulus'taki Çankırı Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimler ve idari işlemler kapsamında bugüne kadar toplam 38 eğlence mekanının kapatıldığı bildirildi. Kapatma işlemlerinin ardından yapıların mevzuata ve işletme koşullarına uygunluğu da değerlendirildi.
Gerekli şartları taşımadığı belirlenen yapıların yıkımına başlanırken, çalışmaların bölgedeki diğer yapılar için de sürdürülmesi bekleniyor. Yeni yıkımların kapsamına ve takvimine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.
Ulus'un tarihi dokusu için çevre düzenlemesi gündemde
Eğlence mekanlarının bulunduğu alandaki yıkım çalışmalarının yanı sıra Ulus'un tarihi ve kültürel kimliğinin ön plana çıkarılmasına yönelik düzenlemeler de gündeme geldi. Bölgenin çevre düzenlemesiyle daha düzenli bir görünüme kavuşturulmasının amaçlandığı belirtildi.
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Ankara Ulus’ta 38 eğlence mekanı kapatıldı
Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Ulus semtinde, Çankırı Caddesi üzerinde bulunan eğlence mekanlarına yönelik kapatma ve yıkım çalışmaları devam ediyor. Bölgede bugüne kadar toplam 38 eğlence mekanının kapatıldığı bildirilirken, gerekli şartları taşımadığı belirlenen 4 yapının yıkımı gerçekleştirildi.
Altındağ Belediyesi ekipleri, Çankırı Caddesi'nde daha önce mühürlenen eğlence mekanlarının bulunduğu alanda yıkım çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan incelemelerde gerekli koşulları karşılamadığı belirlenen yapılara yönelik işlem başlatıldı.
Ailem Güvende operasyonunda 20 mekan mühürlendi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 13 Ekim'de gerçekleştirilen "Ailem Güvende" operasyonunda Ulus bölgesindeki 20 eğlence mekanının mühürlendiği bildirildi. Operasyon kapsamında bazı işletmeler hakkında çeşitli yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı iddialar gündeme geldi.
Söz konusu iddialar arasında fuhuş, uyuşturucu, müstehcenlik ve çocukların istismarıyla bağlantılı faaliyetlere ortam sağlandığı yönündeki şüpheler yer aldı. Soruşturma kapsamında reşit olmayan kişilerin yasa dışı faaliyetlere yönlendirildiğine ilişkin bulgular bulunduğu da öne sürüldü.
İddialara ilişkin adli ve idari süreçlerin devam ettiği belirtildi. İşletmeler hakkındaki suçlamalara yönelik kesinleşmiş yargı kararlarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Çankırı Caddesi'nde toplam 38 mekan kapatıldı
Ulus'taki Çankırı Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimler ve idari işlemler kapsamında bugüne kadar toplam 38 eğlence mekanının kapatıldığı bildirildi. Kapatma işlemlerinin ardından yapıların mevzuata ve işletme koşullarına uygunluğu da değerlendirildi.
Gerekli şartları taşımadığı belirlenen yapıların yıkımına başlanırken, çalışmaların bölgedeki diğer yapılar için de sürdürülmesi bekleniyor. Yeni yıkımların kapsamına ve takvimine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.
Ulus'un tarihi dokusu için çevre düzenlemesi gündemde
Eğlence mekanlarının bulunduğu alandaki yıkım çalışmalarının yanı sıra Ulus'un tarihi ve kültürel kimliğinin ön plana çıkarılmasına yönelik düzenlemeler de gündeme geldi. Bölgenin çevre düzenlemesiyle daha düzenli bir görünüme kavuşturulmasının amaçlandığı belirtildi.
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