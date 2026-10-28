TBMM'de 2027 yılı bütçe teklifleri kabul edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın 2027 yılı bütçe teklifleri ile ilgili kesin hesap kanunu teklifleri kabul edildi. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Görüşmelerde milletvekili danışmanlarının hakları, Meclis personelinin çalışma koşulları ve yazılı soru önergelerine verilen yanıtlar da gündeme geldi.
Haber Giriş Tarihi: 28.10.2026 21:33
Haber Güncellenme Tarihi: 28.10.2026 21:35
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Mehmet Muş başkanlığında toplanarak 2027 yılı bütçe görüşmelerini sürdürdü. Toplantıda TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın bütçeleri ile kesin hesap kanunu teklifleri ele alındı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un bütçe sunumunun ardından milletvekilleri söz alarak tekliflere ilişkin görüş ve değerlendirmelerini paylaştı. Kurtulmuş, milletvekillerinin sorularını yanıtladıktan sonra ilgili teklifler komisyonda oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda üç kurumun bütçe ve kesin hesap kanunu teklifleri kabul edildi. Komisyon aşamasını tamamlayan tekliflerin bütçe takvimi doğrultusunda TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi bekleniyor.
Milletvekili danışmanlarının hakları gündeme geldi
Bütçe görüşmelerinde milletvekili danışmanları ile Meclis personelinin özlük haklarına ilişkin sorular da ele alındı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu konuda siyasi partilerin ortak hareket etmesi halinde yeni düzenlemelere yönelik çalışmaların başlatılabileceğini belirtti.
Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı tarafından konuya ilişkin bir taslak hazırlandığını ifade ederek düzenlemenin siyasi parti gruplarının ortak kararıyla geliştirilebileceğini söyledi.
Siyasi partilerin müşterek bir karar alması durumunda çalışmaların kısa sürede başlatılmasını istediğini belirten Kurtulmuş, konunun iktidar ve muhalefetin ortak yaklaşımıyla ele alınabileceğini dile getirdi.
Soru önergelerinin ret oranı yüzde 0,82'ye geriledi
Milletvekillerinin yazılı soru önergelerinin zamanında yanıtlanmadığı yönündeki eleştirilerine de cevap veren Kurtulmuş, Meclis Başkanlığının yürütme organı adına yanıt hazırlama yetkisinin bulunmadığını belirtti.
Göreve geldiğinden bu yana soru önergelerinin süresinde yanıtlanması amacıyla bütün bakanlıklara 6 kez yazı gönderdiğini açıklayan Kurtulmuş, Meclis Başkanlığına ulaşan soru önergelerinin reddedilme oranının yüzde 0,82'ye düştüğünü bildirdi.
Kurtulmuş, gelen soru önergelerinin neredeyse tamamının ilgili bakanlıklara iletildiğini ifade etti. Açıklanan yüzde 0,82'lik oranın Meclis Başkanlığındaki ret işlemlerine ilişkin olduğu, bakanlıkların soru önergelerine yanıt verme oranını göstermediği belirtildi.
Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon görüşmelerinde Terörsüz Türkiye süreci ve hazırlanan rapora yönelik eleştirileri de değerlendirdi. Siyasi partilerin farklı görüş ve itirazlarının demokratik süreç açısından önem taşıdığını belirten Kurtulmuş, Mecliste oluşturulan ortak yol haritasına dikkat çekti.
Kurtulmuş, hazırlanan raporun sürecin başlangıç aşamalarından biri olduğunu ifade ederek ilgili yasal düzenlemenin kabul edilmesini parlamentodaki siyasi uzlaşma açısından değerlendirdi.
Sürecin Irak ve Suriye üzerinde de etkileri olacağını dile getiren Kurtulmuş, siyasi partilerin ortak yaklaşımının belirleyici olduğunu söyledi. Silah bırakma sürecine ilişkin sorulara da değinen Kurtulmuş, yasal düzenleme üzerinde ayrıntılı çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.
2027 yılı bütçesinde süreç Genel Kurulda devam edecek
TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın bütçe tekliflerinin Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmesiyle birlikte ilgili kurumlara yönelik komisyon görüşmeleri tamamlandı.
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TBMM'de 2027 yılı bütçe teklifleri kabul edildi
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın 2027 yılı bütçe teklifleri ile ilgili kesin hesap kanunu teklifleri kabul edildi. AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Görüşmelerde milletvekili danışmanlarının hakları, Meclis personelinin çalışma koşulları ve yazılı soru önergelerine verilen yanıtlar da gündeme geldi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Mehmet Muş başkanlığında toplanarak 2027 yılı bütçe görüşmelerini sürdürdü. Toplantıda TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın bütçeleri ile kesin hesap kanunu teklifleri ele alındı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un bütçe sunumunun ardından milletvekilleri söz alarak tekliflere ilişkin görüş ve değerlendirmelerini paylaştı. Kurtulmuş, milletvekillerinin sorularını yanıtladıktan sonra ilgili teklifler komisyonda oylamaya sunuldu.
Yapılan oylama sonucunda üç kurumun bütçe ve kesin hesap kanunu teklifleri kabul edildi. Komisyon aşamasını tamamlayan tekliflerin bütçe takvimi doğrultusunda TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi bekleniyor.
Milletvekili danışmanlarının hakları gündeme geldi
Bütçe görüşmelerinde milletvekili danışmanları ile Meclis personelinin özlük haklarına ilişkin sorular da ele alındı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu konuda siyasi partilerin ortak hareket etmesi halinde yeni düzenlemelere yönelik çalışmaların başlatılabileceğini belirtti.
Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı tarafından konuya ilişkin bir taslak hazırlandığını ifade ederek düzenlemenin siyasi parti gruplarının ortak kararıyla geliştirilebileceğini söyledi.
Siyasi partilerin müşterek bir karar alması durumunda çalışmaların kısa sürede başlatılmasını istediğini belirten Kurtulmuş, konunun iktidar ve muhalefetin ortak yaklaşımıyla ele alınabileceğini dile getirdi.
Soru önergelerinin ret oranı yüzde 0,82'ye geriledi
Milletvekillerinin yazılı soru önergelerinin zamanında yanıtlanmadığı yönündeki eleştirilerine de cevap veren Kurtulmuş, Meclis Başkanlığının yürütme organı adına yanıt hazırlama yetkisinin bulunmadığını belirtti.
Göreve geldiğinden bu yana soru önergelerinin süresinde yanıtlanması amacıyla bütün bakanlıklara 6 kez yazı gönderdiğini açıklayan Kurtulmuş, Meclis Başkanlığına ulaşan soru önergelerinin reddedilme oranının yüzde 0,82'ye düştüğünü bildirdi.
Kurtulmuş, gelen soru önergelerinin neredeyse tamamının ilgili bakanlıklara iletildiğini ifade etti. Açıklanan yüzde 0,82'lik oranın Meclis Başkanlığındaki ret işlemlerine ilişkin olduğu, bakanlıkların soru önergelerine yanıt verme oranını göstermediği belirtildi.
Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklama
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon görüşmelerinde Terörsüz Türkiye süreci ve hazırlanan rapora yönelik eleştirileri de değerlendirdi. Siyasi partilerin farklı görüş ve itirazlarının demokratik süreç açısından önem taşıdığını belirten Kurtulmuş, Mecliste oluşturulan ortak yol haritasına dikkat çekti.
Kurtulmuş, hazırlanan raporun sürecin başlangıç aşamalarından biri olduğunu ifade ederek ilgili yasal düzenlemenin kabul edilmesini parlamentodaki siyasi uzlaşma açısından değerlendirdi.
Sürecin Irak ve Suriye üzerinde de etkileri olacağını dile getiren Kurtulmuş, siyasi partilerin ortak yaklaşımının belirleyici olduğunu söyledi. Silah bırakma sürecine ilişkin sorulara da değinen Kurtulmuş, yasal düzenleme üzerinde ayrıntılı çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.
2027 yılı bütçesinde süreç Genel Kurulda devam edecek
TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın bütçe tekliflerinin Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilmesiyle birlikte ilgili kurumlara yönelik komisyon görüşmeleri tamamlandı.
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