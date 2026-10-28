Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüştü: Gündemde hangi konular vardı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüştü: Gündemde hangi konular vardı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre iki lider, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Hürmüz Boğazı, Yemen ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeleri ele aldı. Görüşmede diplomatik çözüm arayışları, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve bölgesel güvenlik konuları gündeme gelirken Trump, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebriklerini iletti.
Haber Giriş Tarihi: 28.10.2026 23:13
Haber Güncellenme Tarihi: 28.10.2026 23:17
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 2027 yılında 100. yıl dönümüne ulaşacağını ifade eden Erdoğan, iş birliğine her alanda ivme kazandırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.
Hürmüz Boğazı ve Yemen'deki gelişmeler ele alındı
Erdoğan, telefon görüşmesinde Hürmüz Boğazı ve Yemen'deki gelişmelere de değindi. Türkiye'nin Mekke Ortak Savunma İttifakı kapsamında bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yaşanan sorunların diplomatik yollarla çözüme kavuşturulması için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Açıklamada Hürmüz Boğazı ve Yemen'deki gelişmelere ilişkin yeni bir diplomatik girişimin ayrıntıları paylaşılmadı.
Rusya-Ukrayna savaşı için diplomasi vurgusu
Görüşmenin gündeminde Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki diplomatik sürecin yeniden canlandırılmasına yönelik girişimlere Türkiye'nin destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.
Erdoğan, savaşın diplomatik yollarla sona erdirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalara katkı sunabileceklerini ifade etti. Görüşmeye ilişkin açıklamada yeni bir müzakere takvimi veya liderler düzeyinde planlanan toplantıya yönelik bilgi verilmedi.
Trump'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriği
ABD Başkanı Donald Trump, telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Trump ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin başarılı geçmesi yönündeki temennilerini iletti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüştü: Gündemde hangi konular vardı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre iki lider, Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Hürmüz Boğazı, Yemen ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeleri ele aldı. Görüşmede diplomatik çözüm arayışları, iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve bölgesel güvenlik konuları gündeme gelirken Trump, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebriklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini belirtti. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 2027 yılında 100. yıl dönümüne ulaşacağını ifade eden Erdoğan, iş birliğine her alanda ivme kazandırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.
Hürmüz Boğazı ve Yemen'deki gelişmeler ele alındı
Erdoğan, telefon görüşmesinde Hürmüz Boğazı ve Yemen'deki gelişmelere de değindi. Türkiye'nin Mekke Ortak Savunma İttifakı kapsamında bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yaşanan sorunların diplomatik yollarla çözüme kavuşturulması için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Açıklamada Hürmüz Boğazı ve Yemen'deki gelişmelere ilişkin yeni bir diplomatik girişimin ayrıntıları paylaşılmadı.
Rusya-Ukrayna savaşı için diplomasi vurgusu
Görüşmenin gündeminde Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki diplomatik sürecin yeniden canlandırılmasına yönelik girişimlere Türkiye'nin destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.
Erdoğan, savaşın diplomatik yollarla sona erdirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalara katkı sunabileceklerini ifade etti. Görüşmeye ilişkin açıklamada yeni bir müzakere takvimi veya liderler düzeyinde planlanan toplantıya yönelik bilgi verilmedi.
Trump'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriği
ABD Başkanı Donald Trump, telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Trump ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nin başarılı geçmesi yönündeki temennilerini iletti.
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