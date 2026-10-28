Mansur Yavaş ile Bakan Kurum görüşmesinde hangi konular ele alındı?
Mansur Yavaş ile Bakan Kurum görüşmesinde hangi konular ele alındı?
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede, Ankara'da devam eden arsa anlaşmazlıkları, yeni yatırım projeleri ve kamu arazisi tahsisi talepleri ele alındı. Görüşmenin gündeminde Yenimahalle'de planlanan 15 bin kişilik spor salonu, Ankara Uluslararası Fuar Alanı ve Kongre Merkezi ile kentin mezarlık alanı ihtiyacı yer aldı.
Haber Giriş Tarihi: 28.10.2026 18:13
Haber Güncellenme Tarihi: 28.10.2026 18:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABB kaynaklarından edinilen bilgilere göre Mansur Yavaş, 9 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiği konulardan Bakanlığın görev alanına giren başlıkları Murat Kurum ile görüştü. Belediye bürokratlarının da katıldığı toplantıda, Hallaçlı ve Ballıkuyumcu bölgelerinde belediye ile Bakanlık arasında yargıya taşınan arsa anlaşmazlıkları değerlendirildi.
Yenimahalle'ye 15 bin kişilik spor salonu planı
Görüşmede Ankara Büyükşehir Belediyesinin Yenimahalle ilçesinde hayata geçirmeyi planladığı 15 bin seyirci kapasiteli spor salonu projesi de gündeme geldi. Mansur Yavaş, projenin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Bakanlıktan uygun alan tahsis edilmesini talep etti.
Ankara Uluslararası Fuar Alanı projesi gündemde
Toplantıda Akyurt ilçesinin Saracalar Mahallesi'nde yapılması planlanan Ankara Uluslararası Fuar Alanı ve Kongre Merkezi projesinin mevcut durumu da değerlendirildi. Uzun süredir inşaat aşamasında bekleyen projenin tamamlanmasına ilişkin sorunlar görüşüldü.
Projenin hayata geçirilmesi için çözüm arayışlarının ele alındığı görüşmede, inşaatın yeniden başlamasına veya tamamlanma takvimine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Karşıyaka Mezarlığı için yeni alan tahsisi istendi
Mansur Yavaş'ın Bakan Kurum'a ilettiği talepler arasında Ankara'nın yeni mezarlık alanı ihtiyacı da yer aldı. Karşıyaka Mezarlığı'nın mevcut kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesine yeni bir mezarlık alanı tahsis edilmesi istendi.
Talebin değerlendirilmesine ilişkin süreç konusunda henüz bir karar bilgisi paylaşılmadı. Yeni alan tahsisinin yapılıp yapılmayacağı, ilgili kurumların değerlendirmelerinin ardından netleşecek.
Yavaş, 9 Eylül'de Erdoğan ile de görüşmüştü
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 9 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede de başkentin bekleyen yatırımlarını gündeme getirmişti.
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Mansur Yavaş ile Bakan Kurum görüşmesinde hangi konular ele alındı?
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret etti. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede, Ankara'da devam eden arsa anlaşmazlıkları, yeni yatırım projeleri ve kamu arazisi tahsisi talepleri ele alındı. Görüşmenin gündeminde Yenimahalle'de planlanan 15 bin kişilik spor salonu, Ankara Uluslararası Fuar Alanı ve Kongre Merkezi ile kentin mezarlık alanı ihtiyacı yer aldı.
ABB kaynaklarından edinilen bilgilere göre Mansur Yavaş, 9 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiği konulardan Bakanlığın görev alanına giren başlıkları Murat Kurum ile görüştü. Belediye bürokratlarının da katıldığı toplantıda, Hallaçlı ve Ballıkuyumcu bölgelerinde belediye ile Bakanlık arasında yargıya taşınan arsa anlaşmazlıkları değerlendirildi.
Yenimahalle'ye 15 bin kişilik spor salonu planı
Görüşmede Ankara Büyükşehir Belediyesinin Yenimahalle ilçesinde hayata geçirmeyi planladığı 15 bin seyirci kapasiteli spor salonu projesi de gündeme geldi. Mansur Yavaş, projenin gerçekleştirilebilmesi amacıyla Bakanlıktan uygun alan tahsis edilmesini talep etti.
Ankara Uluslararası Fuar Alanı projesi gündemde
Toplantıda Akyurt ilçesinin Saracalar Mahallesi'nde yapılması planlanan Ankara Uluslararası Fuar Alanı ve Kongre Merkezi projesinin mevcut durumu da değerlendirildi. Uzun süredir inşaat aşamasında bekleyen projenin tamamlanmasına ilişkin sorunlar görüşüldü.
Projenin hayata geçirilmesi için çözüm arayışlarının ele alındığı görüşmede, inşaatın yeniden başlamasına veya tamamlanma takvimine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Karşıyaka Mezarlığı için yeni alan tahsisi istendi
Mansur Yavaş'ın Bakan Kurum'a ilettiği talepler arasında Ankara'nın yeni mezarlık alanı ihtiyacı da yer aldı. Karşıyaka Mezarlığı'nın mevcut kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesine yeni bir mezarlık alanı tahsis edilmesi istendi.
Talebin değerlendirilmesine ilişkin süreç konusunda henüz bir karar bilgisi paylaşılmadı. Yeni alan tahsisinin yapılıp yapılmayacağı, ilgili kurumların değerlendirmelerinin ardından netleşecek.
Yavaş, 9 Eylül'de Erdoğan ile de görüşmüştü
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 9 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede de başkentin bekleyen yatırımlarını gündeme getirmişti.
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