Netanyahu ve Eisenkot blokları 61 sandalyeye ulaşamadı
Netanyahu ve Eisenkot blokları 61 sandalyeye ulaşamadı
İsrail'de parlamento seçimlerinin ardından açıklanan geçici sonuçlara göre Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki blok ile Gadi Eisenkot öncülüğündeki muhalefet bloku, hükümet kurmak için gerekli 61 sandalye çoğunluğuna ulaşamadı. Kanal 13 televizyonunun aktardığı verilere göre Netanyahu bloku 53, Eisenkot bloku ise 48 milletvekilliğinde kaldı. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, siyasi partilere uzlaşı çağrısında bulunurken, kesin sonuçların ardından başlayacak koalisyon görüşmeleri hükümetin oluşumunda belirleyici olacak.
Haber Giriş Tarihi: 28.10.2026 20:23
Haber Güncellenme Tarihi: 28.10.2026 20:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İsrail'de parlamento seçimlerinin ardından askerler, diplomatlar ve kendi sandıklarında oy kullanamayan diğer seçmenlerin kullandığı "çift zarf" oyları dışındaki sandıkların sayımı tamamlandı.
Kanal 13 televizyonunun paylaştığı geçici sonuçlara göre Netanyahu liderliğindeki siyasi blok 53, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot öncülüğündeki muhalefet bloku ise 48 milletvekili çıkardı. İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin toplam sandalye sayısı ise 19 olarak aktarıldı.
Bu dağılımın kesinleşmesi halinde 120 sandalyeli İsrail Meclisinde iki ana siyasi blok da tek başına hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu sağlayamayacak. Kalan oyların sayılması ve resmî sonuçların açıklanmasıyla sandalye dağılımı kesinleşecek.
Cumhurbaşkanı Herzog'dan erken seçim uyarısı
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, seçimlerin ardından yaptığı açıklamada siyasi liderlerden koalisyon görüşmelerine uzlaşmaya açık şekilde katılmalarını istedi. Herzog, ülkenin yeniden seçime gitmesini önlemek amacıyla siyasi partilerin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti.
Herzog, "Seçimlerden önce de söylediğim gibi özellikle dünkü sonuçların ardından, ülkemizi yeni bir seçime götürmekten kaçınmak için ne gerekiyorsa yapmalıyız." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Herzog, resmî seçim sonuçlarını gelecek hafta Merkez Seçim Komitesi Başkanı Noam Solberg'den teslim alacağını ve ardından parlamentoya giren siyasi partilerle istişarelere başlayacağını bildirdi.
Hükümeti kurma görevi hangi lidere verilecek?
İsrail'de hükümet kurma süreci, kesin seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanının siyasi parti temsilcileriyle gerçekleştireceği görüşmelerle başlayacak. Herzog, parlamentodaki siyasi grupların başbakan adaylarına ilişkin önerilerini değerlendirecek.
İsrail Cumhurbaşkanı, hükümeti kurma görevini en fazla milletvekili çıkaran partinin liderine vermek zorunda değil. Görevlendirmede, parlamentoda çoğunluk desteğini sağlayabilme ihtimali esas alınıyor.
Hükümeti kurmakla görevlendirilen liderin başlangıçta 28 günlük süresi bulunuyor. Cumhurbaşkanı gerekli görürse bu süreyi toplam 14 güne kadar uzatabiliyor.
Koalisyon kurulamazsa süreç nasıl işleyecek?
İlk görevlendirilen liderin hükümeti kuramaması durumunda Cumhurbaşkanı, başka bir milletvekiline hükümeti kurma görevi verebiliyor. Sürecin sonuçsuz kalması halinde parlamentodaki milletvekillerinin alternatif bir aday üzerinde uzlaşabilmesi için ek prosedürler işletiliyor.
İlgili aşamada 61 milletvekilinin desteğini sağlayan bir adayın belirlenmesi için 21 günlük süre tanınabiliyor. Bu desteği elde eden adayın hükümeti oluşturması için 14 günü bulunuyor.
Hükümet kurma girişimlerinin başarısız olması halinde İsrail'de yeniden seçim süreci gündeme geliyor. Yeni hükümet göreve başlayana kadar mevcut hükümet geçici olarak görevini sürdürebiliyor.
Geçici sonuçlarda İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin toplam 19 milletvekilliğine ulaşması, parlamentodaki sandalye dağılımının önemli başlıklarından biri oldu.
Netanyahu ve Eisenkot liderliğindeki blokların 61 sandalyeye ulaşamaması nedeniyle hükümet kurma görüşmelerinde diğer siyasi partilerin tutumları da önem taşıyor. Kesin sonuçların ardından partilerin olası koalisyon ortaklıklarına ilişkin kararları netleşecek.
Cumhurbaşkanı Herzog'un siyasi gruplarla gerçekleştireceği istişarelerin ardından hükümet kurma görevinin hangi lidere verileceği belirlenecek.
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Netanyahu ve Eisenkot blokları 61 sandalyeye ulaşamadı
İsrail'de parlamento seçimlerinin ardından açıklanan geçici sonuçlara göre Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki blok ile Gadi Eisenkot öncülüğündeki muhalefet bloku, hükümet kurmak için gerekli 61 sandalye çoğunluğuna ulaşamadı. Kanal 13 televizyonunun aktardığı verilere göre Netanyahu bloku 53, Eisenkot bloku ise 48 milletvekilliğinde kaldı. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, siyasi partilere uzlaşı çağrısında bulunurken, kesin sonuçların ardından başlayacak koalisyon görüşmeleri hükümetin oluşumunda belirleyici olacak.
İsrail'de parlamento seçimlerinin ardından askerler, diplomatlar ve kendi sandıklarında oy kullanamayan diğer seçmenlerin kullandığı "çift zarf" oyları dışındaki sandıkların sayımı tamamlandı.
Kanal 13 televizyonunun paylaştığı geçici sonuçlara göre Netanyahu liderliğindeki siyasi blok 53, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot öncülüğündeki muhalefet bloku ise 48 milletvekili çıkardı. İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin toplam sandalye sayısı ise 19 olarak aktarıldı.
Bu dağılımın kesinleşmesi halinde 120 sandalyeli İsrail Meclisinde iki ana siyasi blok da tek başına hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu sağlayamayacak. Kalan oyların sayılması ve resmî sonuçların açıklanmasıyla sandalye dağılımı kesinleşecek.
Cumhurbaşkanı Herzog'dan erken seçim uyarısı
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, seçimlerin ardından yaptığı açıklamada siyasi liderlerden koalisyon görüşmelerine uzlaşmaya açık şekilde katılmalarını istedi. Herzog, ülkenin yeniden seçime gitmesini önlemek amacıyla siyasi partilerin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti.
Herzog, "Seçimlerden önce de söylediğim gibi özellikle dünkü sonuçların ardından, ülkemizi yeni bir seçime götürmekten kaçınmak için ne gerekiyorsa yapmalıyız." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Herzog, resmî seçim sonuçlarını gelecek hafta Merkez Seçim Komitesi Başkanı Noam Solberg'den teslim alacağını ve ardından parlamentoya giren siyasi partilerle istişarelere başlayacağını bildirdi.
Hükümeti kurma görevi hangi lidere verilecek?
İsrail'de hükümet kurma süreci, kesin seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanının siyasi parti temsilcileriyle gerçekleştireceği görüşmelerle başlayacak. Herzog, parlamentodaki siyasi grupların başbakan adaylarına ilişkin önerilerini değerlendirecek.
İsrail Cumhurbaşkanı, hükümeti kurma görevini en fazla milletvekili çıkaran partinin liderine vermek zorunda değil. Görevlendirmede, parlamentoda çoğunluk desteğini sağlayabilme ihtimali esas alınıyor.
Hükümeti kurmakla görevlendirilen liderin başlangıçta 28 günlük süresi bulunuyor. Cumhurbaşkanı gerekli görürse bu süreyi toplam 14 güne kadar uzatabiliyor.
Koalisyon kurulamazsa süreç nasıl işleyecek?
İlk görevlendirilen liderin hükümeti kuramaması durumunda Cumhurbaşkanı, başka bir milletvekiline hükümeti kurma görevi verebiliyor. Sürecin sonuçsuz kalması halinde parlamentodaki milletvekillerinin alternatif bir aday üzerinde uzlaşabilmesi için ek prosedürler işletiliyor.
İlgili aşamada 61 milletvekilinin desteğini sağlayan bir adayın belirlenmesi için 21 günlük süre tanınabiliyor. Bu desteği elde eden adayın hükümeti oluşturması için 14 günü bulunuyor.
Hükümet kurma girişimlerinin başarısız olması halinde İsrail'de yeniden seçim süreci gündeme geliyor. Yeni hükümet göreve başlayana kadar mevcut hükümet geçici olarak görevini sürdürebiliyor.
Filistinli partilerin 19 sandalyesi koalisyon hesabında
Geçici sonuçlarda İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin toplam 19 milletvekilliğine ulaşması, parlamentodaki sandalye dağılımının önemli başlıklarından biri oldu.
Netanyahu ve Eisenkot liderliğindeki blokların 61 sandalyeye ulaşamaması nedeniyle hükümet kurma görüşmelerinde diğer siyasi partilerin tutumları da önem taşıyor. Kesin sonuçların ardından partilerin olası koalisyon ortaklıklarına ilişkin kararları netleşecek.
Cumhurbaşkanı Herzog'un siyasi gruplarla gerçekleştireceği istişarelerin ardından hükümet kurma görevinin hangi lidere verileceği belirlenecek.
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