Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (FED), ekim ayı para politikası toplantısında politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 3,75-4 aralığında sabit tuttu. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından alınan karar 10'a karşı 2 oyla kabul edilirken, iki üye 25 baz puanlık faiz artışı yapılmasını istedi. FED, ekonomik faaliyetlerin güçlü seyrini koruduğunu ancak enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiğini bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 28.10.2026 22:36
Haber Güncellenme Tarihi: 28.10.2026 22:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
FED tarafından yayımlanan açıklamada, federal fon oranına ilişkin hedef aralığın yüzde 3,75-4 seviyesinde korunmasına karar verildiği belirtildi. Kararın 10 üyenin desteğiyle alındığı, iki üyenin ise karşı oy kullandığı açıklandı.
FED Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook ile Cleveland FED Başkanı Beth Hammack, politika faizinin 25 baz puan artırılması yönünde oy kullandı. Her iki yetkili de mevcut faiz seviyesinin korunması yerine para politikasında sıkılaştırmaya gidilmesini tercih etti.
Komite, bankacılık sisteminde yeterli rezerv bulundurulmasına yönelik mevcut politikanın sürdürüleceğini de bildirdi.
FED enflasyonun yüksek seyrettiğini açıkladı
FOMC açıklamasında, ABD ekonomisindeki faaliyetlerin güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiği belirtildi. Jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle ekonomik belirsizliklerin yüksek seviyelerde kalmasına rağmen yurt içi harcamaların dirençli seyrettiği ifade edildi.
Enflasyonun FED'in yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiği vurgulandı. Komite, para politikası kararlarında açıklanacak yeni ekonomik verilerin belirleyici olacağını bildirdi.
FED açıklamasında, "Daha fazla bilginin elde edilmesi, enflasyonun yüzde 2 hedefine zamanında dönmesini sağlamak için uygun politika duruşunu belirlemede Komiteye yardımcı olacaktır." ifadelerine yer verildi.
FED eylül ayında 25 baz puan faiz artırmıştı
ABD Merkez Bankası, 2025 yılının eylül, ekim ve aralık aylarında toplam 75 baz puanlık faiz indirimine gitmişti. Banka, 2026 yılının ilk beş para politikası toplantısında ise politika faizini değiştirmemişti.
FED, eylül 2026 toplantısında 2023 yılından bu yana ilk kez faiz artırımı kararı almıştı. Politika faizi 25 baz puan yükseltilerek yüzde 3,75-4 aralığına çıkarılmıştı.
Ekim ayı toplantısında ise faiz oranlarının mevcut seviyede korunmasına karar verildi. Böylece eylül ayında gerçekleştirilen faiz artışının ardından politika faizinde yeni bir değişiklik yapılmadı.
Para politikasında yeni veriler takip edilecek
FED, para politikası duruşunu belirlerken ekonomik büyüme, enflasyon ve finansal koşullara ilişkin gelişmeleri değerlendirmeyi sürdüreceğini bildirdi. Açıklamada özellikle enflasyonun yüzde 2 hedefine dönüşünün sağlanmasına yönelik uygun politika duruşunun belirlenmesinde yeni bilgilerin önemine işaret edildi.
Ekim ayı kararında iki üyenin faiz artışı talep etmesi, FOMC içerisinde mevcut faiz seviyesine ilişkin farklı görüşlerin bulunduğunu ortaya koydu. Komitenin sonraki toplantılarda alacağı kararlar, açıklanacak ekonomik veriler ve enflasyon görünümü çerçevesinde şekillenecek.
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Fed faiz kararını açıkladı
ABD Merkez Bankası (FED), ekim ayı para politikası toplantısında politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 3,75-4 aralığında sabit tuttu. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından alınan karar 10'a karşı 2 oyla kabul edilirken, iki üye 25 baz puanlık faiz artışı yapılmasını istedi. FED, ekonomik faaliyetlerin güçlü seyrini koruduğunu ancak enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiğini bildirdi.
FED tarafından yayımlanan açıklamada, federal fon oranına ilişkin hedef aralığın yüzde 3,75-4 seviyesinde korunmasına karar verildiği belirtildi. Kararın 10 üyenin desteğiyle alındığı, iki üyenin ise karşı oy kullandığı açıklandı.
FED Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook ile Cleveland FED Başkanı Beth Hammack, politika faizinin 25 baz puan artırılması yönünde oy kullandı. Her iki yetkili de mevcut faiz seviyesinin korunması yerine para politikasında sıkılaştırmaya gidilmesini tercih etti.
Komite, bankacılık sisteminde yeterli rezerv bulundurulmasına yönelik mevcut politikanın sürdürüleceğini de bildirdi.
FED enflasyonun yüksek seyrettiğini açıkladı
FOMC açıklamasında, ABD ekonomisindeki faaliyetlerin güçlü bir hızla genişlemeye devam ettiği belirtildi. Jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle ekonomik belirsizliklerin yüksek seviyelerde kalmasına rağmen yurt içi harcamaların dirençli seyrettiği ifade edildi.
Enflasyonun FED'in yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalmaya devam ettiği vurgulandı. Komite, para politikası kararlarında açıklanacak yeni ekonomik verilerin belirleyici olacağını bildirdi.
FED açıklamasında, "Daha fazla bilginin elde edilmesi, enflasyonun yüzde 2 hedefine zamanında dönmesini sağlamak için uygun politika duruşunu belirlemede Komiteye yardımcı olacaktır." ifadelerine yer verildi.
FED eylül ayında 25 baz puan faiz artırmıştı
ABD Merkez Bankası, 2025 yılının eylül, ekim ve aralık aylarında toplam 75 baz puanlık faiz indirimine gitmişti. Banka, 2026 yılının ilk beş para politikası toplantısında ise politika faizini değiştirmemişti.
FED, eylül 2026 toplantısında 2023 yılından bu yana ilk kez faiz artırımı kararı almıştı. Politika faizi 25 baz puan yükseltilerek yüzde 3,75-4 aralığına çıkarılmıştı.
Ekim ayı toplantısında ise faiz oranlarının mevcut seviyede korunmasına karar verildi. Böylece eylül ayında gerçekleştirilen faiz artışının ardından politika faizinde yeni bir değişiklik yapılmadı.
Para politikasında yeni veriler takip edilecek
FED, para politikası duruşunu belirlerken ekonomik büyüme, enflasyon ve finansal koşullara ilişkin gelişmeleri değerlendirmeyi sürdüreceğini bildirdi. Açıklamada özellikle enflasyonun yüzde 2 hedefine dönüşünün sağlanmasına yönelik uygun politika duruşunun belirlenmesinde yeni bilgilerin önemine işaret edildi.
Ekim ayı kararında iki üyenin faiz artışı talep etmesi, FOMC içerisinde mevcut faiz seviyesine ilişkin farklı görüşlerin bulunduğunu ortaya koydu. Komitenin sonraki toplantılarda alacağı kararlar, açıklanacak ekonomik veriler ve enflasyon görünümü çerçevesinde şekillenecek.
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