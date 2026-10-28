Erdoğan ve Tokayev Ankara’da bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’i Ankara Havalimanı’nda karşıladı. Havalimanında bir süre görüşen iki lider, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen resmi karşılama törenine katıldı. Ziyaret programında ikili görüşme ve heyetler arası toplantı da yer aldı.
Haber Giriş Tarihi: 28.10.2026 18:07
Haber Güncellenme Tarihi: 28.10.2026 18:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Ankara’daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşılandı. Tokayev’in makam aracına, Külliye önündeki caddeden protokol kapısına kadar süvariler eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk mevkidaşını Külliye’nin ana giriş kapısında karşıladı. Liderlerin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde Türkiye ve Kazakistan’ın milli marşları çalındı.
Tokayev, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı Türkçe olarak “Merhaba Asker” sözleriyle selamladı. Karşılama töreninde, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de hazır bulundu.
Erdoğan ve Tokayev ikili görüşme gerçekleştirecek
Resmi törenin ardından Erdoğan ve Tokayev, Türkiye ve Kazakistan bayrakları önünde basın mensuplarına poz verdi. İki lider, tören sırasında ülkelerinin heyetlerini birbirlerine takdim etti.
Ziyaret programına göre Erdoğan ve Tokayev, ikili görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık edecek.
Karşılama törenine bakanlar ve üst düzey yetkililer katıldı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törene Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldı.
Törende ayrıca Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Yakup Canbolat da yer aldı.
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Erdoğan ve Tokayev Ankara’da bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’i Ankara Havalimanı’nda karşıladı. Havalimanında bir süre görüşen iki lider, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen resmi karşılama törenine katıldı. Ziyaret programında ikili görüşme ve heyetler arası toplantı da yer aldı.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Ankara’daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşılandı. Tokayev’in makam aracına, Külliye önündeki caddeden protokol kapısına kadar süvariler eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuk mevkidaşını Külliye’nin ana giriş kapısında karşıladı. Liderlerin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde Türkiye ve Kazakistan’ın milli marşları çalındı.
Tokayev, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı Türkçe olarak “Merhaba Asker” sözleriyle selamladı. Karşılama töreninde, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de hazır bulundu.
Erdoğan ve Tokayev ikili görüşme gerçekleştirecek
Resmi törenin ardından Erdoğan ve Tokayev, Türkiye ve Kazakistan bayrakları önünde basın mensuplarına poz verdi. İki lider, tören sırasında ülkelerinin heyetlerini birbirlerine takdim etti.
Ziyaret programına göre Erdoğan ve Tokayev, ikili görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya başkanlık edecek.
Karşılama törenine bakanlar ve üst düzey yetkililer katıldı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törene Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldı.
Törende ayrıca Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Ankara Valisi Yakup Canbolat da yer aldı.
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