Siber dolandırıcılığa karşı DOLUNAY Projesi devrede
Siber dolandırıcılığa karşı DOLUNAY Projesi devrede
Siber dolandırıcılıkla mücadelede şüpheli para hareketlerinin yapay zekâ destekli sistemlerle anlık takip edilmesini amaçlayan DOLUNAY Projesi'nin ayrıntıları açıklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin gerçekleştirdiği görüşmede, Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezinin kurulması, mevzuat hazırlıkları ve kurumlar arası iş birliği ele alındı.
Haber Giriş Tarihi: 28.10.2026 19:18
Haber Güncellenme Tarihi: 28.10.2026 19:19
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile DOLUNAY Projesi kapsamında yürütülecek çalışmaları değerlendirdiklerini bildirdi. Görüşmede dolandırıcılıkla mücadelede atılacak adımlar, yeni merkezin kuruluş hazırlıkları ve ilgili mevzuat çalışmaları ele alındı.
Gürlek, siber dolandırıcılıkla mücadelede şüphelilerin yakalanmasının yanı sıra suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesinin ve mağdurların haklarının korunmasının önem taşıdığını belirtti. Dolandırıcılık yoluyla elde edilen paraların kısa sürede farklı banka hesaplarına, dijital cüzdanlara ve kripto varlıklara aktarılmasının mağduriyetlerin giderilmesini zorlaştırdığını ifade etti.
Dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakikada müdahale hedefi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, DOLUNAY Projesi kapsamında dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakika içerisinde müdahale edilmesini hedeflediklerini açıkladı. Yapay zekâ destekli analizlerle şüpheli para hareketlerinin anlık olarak takip edilmesi ve ilgili hesaplara hukuki süreçler çerçevesinde bloke konulmasına yönelik mekanizmaların hızlandırılması planlanıyor.
Çiftçi, dolandırıcılık suçlarına karışan kişilerin yakalanmasına rağmen farklı hesaplara aktarılan paraların mağdurlara geri kazandırılmasının her zaman mümkün olmadığını belirtti.
Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi kurulacak
DOLUNAY Projesi kapsamında İçişleri Bakanlığı bünyesinde Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi kurulması planlanıyor. Merkez aracılığıyla Cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet ve Jandarma teşkilatları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bankacılık sistemi arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor.
Kurumlar arasında yürütülecek ortak çalışmalarla şüpheli finansal işlemlerin daha hızlı değerlendirilmesi, suç gelirlerinin takip edilmesi ve gerekli adli tedbirlerin uygulanması amaçlanıyor. Merkezin faaliyete geçeceği tarih ve uygulamanın teknik altyapısına ilişkin ayrıntılar ise açıklamalarda yer almadı.
Banka hesapları ve kripto varlık transferleri takip edilecek
Adalet Bakanı Gürlek, dolandırıcılık yoluyla elde edilen haksız kazançların banka hesapları, dijital cüzdanlar ve kripto varlıklar üzerinden aktarılmasına dikkat çekti. DOLUNAY Projesi ile bu finansal hareketlerin yapay zekâ destekli analizlerle tespit edilmesi ve hukuki süreçler kapsamında hızlı müdahale edilmesi hedefleniyor.
Projenin yalnızca dolandırıcılık şüphelilerinin tespit edilmesine değil, suçtan elde edilen paraların izlenmesine ve mağdurların zararlarının giderilmesine yönelik süreçlere de katkı sağlaması amaçlanıyor.
Bakanlıklar arasında mevzuat ve koordinasyon çalışması
Gürlek ve Çiftçi'nin görüşmesinde projenin uygulanabilmesi için gerekli mevzuat hazırlıkları da değerlendirildi. İki bakanlık arasında yürütülecek çalışmalarla adli makamlar, kolluk birimleri ve finans kuruluşlarının koordineli hareket etmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesi planlanıyor.
İçişleri Bakanı Çiftçi, açıklamasında siber dolandırıcılıkla mücadelede vatandaşların birikimlerinin korunmasını öncelikli hedeflerden biri olarak gösterdi. Adalet Bakanı Gürlek ise suç gelirlerinin takibinin hızlandırılması ve mağdurların haklarının korunması için kurumlar arası iş birliğinin sürdürüleceğini bildirdi.
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Siber dolandırıcılığa karşı DOLUNAY Projesi devrede
Siber dolandırıcılıkla mücadelede şüpheli para hareketlerinin yapay zekâ destekli sistemlerle anlık takip edilmesini amaçlayan DOLUNAY Projesi'nin ayrıntıları açıklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin gerçekleştirdiği görüşmede, Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezinin kurulması, mevzuat hazırlıkları ve kurumlar arası iş birliği ele alındı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile DOLUNAY Projesi kapsamında yürütülecek çalışmaları değerlendirdiklerini bildirdi. Görüşmede dolandırıcılıkla mücadelede atılacak adımlar, yeni merkezin kuruluş hazırlıkları ve ilgili mevzuat çalışmaları ele alındı.
Gürlek, siber dolandırıcılıkla mücadelede şüphelilerin yakalanmasının yanı sıra suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesinin ve mağdurların haklarının korunmasının önem taşıdığını belirtti. Dolandırıcılık yoluyla elde edilen paraların kısa sürede farklı banka hesaplarına, dijital cüzdanlara ve kripto varlıklara aktarılmasının mağduriyetlerin giderilmesini zorlaştırdığını ifade etti.
Dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakikada müdahale hedefi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, DOLUNAY Projesi kapsamında dolandırıcılık ihbarlarına ilk 18 dakika içerisinde müdahale edilmesini hedeflediklerini açıkladı. Yapay zekâ destekli analizlerle şüpheli para hareketlerinin anlık olarak takip edilmesi ve ilgili hesaplara hukuki süreçler çerçevesinde bloke konulmasına yönelik mekanizmaların hızlandırılması planlanıyor.
Çiftçi, dolandırıcılık suçlarına karışan kişilerin yakalanmasına rağmen farklı hesaplara aktarılan paraların mağdurlara geri kazandırılmasının her zaman mümkün olmadığını belirtti.
Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi kurulacak
DOLUNAY Projesi kapsamında İçişleri Bakanlığı bünyesinde Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi kurulması planlanıyor. Merkez aracılığıyla Cumhuriyet başsavcılıkları, Emniyet ve Jandarma teşkilatları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bankacılık sistemi arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor.
Kurumlar arasında yürütülecek ortak çalışmalarla şüpheli finansal işlemlerin daha hızlı değerlendirilmesi, suç gelirlerinin takip edilmesi ve gerekli adli tedbirlerin uygulanması amaçlanıyor. Merkezin faaliyete geçeceği tarih ve uygulamanın teknik altyapısına ilişkin ayrıntılar ise açıklamalarda yer almadı.
Banka hesapları ve kripto varlık transferleri takip edilecek
Adalet Bakanı Gürlek, dolandırıcılık yoluyla elde edilen haksız kazançların banka hesapları, dijital cüzdanlar ve kripto varlıklar üzerinden aktarılmasına dikkat çekti. DOLUNAY Projesi ile bu finansal hareketlerin yapay zekâ destekli analizlerle tespit edilmesi ve hukuki süreçler kapsamında hızlı müdahale edilmesi hedefleniyor.
Projenin yalnızca dolandırıcılık şüphelilerinin tespit edilmesine değil, suçtan elde edilen paraların izlenmesine ve mağdurların zararlarının giderilmesine yönelik süreçlere de katkı sağlaması amaçlanıyor.
Bakanlıklar arasında mevzuat ve koordinasyon çalışması
Gürlek ve Çiftçi'nin görüşmesinde projenin uygulanabilmesi için gerekli mevzuat hazırlıkları da değerlendirildi. İki bakanlık arasında yürütülecek çalışmalarla adli makamlar, kolluk birimleri ve finans kuruluşlarının koordineli hareket etmesine yönelik mekanizmaların geliştirilmesi planlanıyor.
İçişleri Bakanı Çiftçi, açıklamasında siber dolandırıcılıkla mücadelede vatandaşların birikimlerinin korunmasını öncelikli hedeflerden biri olarak gösterdi. Adalet Bakanı Gürlek ise suç gelirlerinin takibinin hızlandırılması ve mağdurların haklarının korunması için kurumlar arası iş birliğinin sürdürüleceğini bildirdi.
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