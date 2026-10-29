Erdoğan'dan Türk dünyasına yeni dönem mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programında Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) liderlerine hitap etti. Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen resmî akşam yemeğinde Türk devletleri arasındaki dayanışma ve iş birliğine dikkat çeken Erdoğan, önümüzdeki dönemi "Türk asrı" haline getirmek için çalışacaklarını söyledi. Programa TDT üyesi ülkelerin devlet başkanları ve heyetleri katıldı.
Haber Giriş Tarihi: 29.10.2026 21:27
Haber Güncellenme Tarihi: 29.10.2026 21:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen resmî akşam yemeğine katılan konuk devlet başkanlarını ve heyetleri, eşi Emine Erdoğan ile birlikte karşıladı.
Programda liderlere hitap eden Erdoğan, Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasındaki tarihî, kültürel ve siyasi bağların önemine değindi. Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında yürütülen iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik mesajlar verdi.
Erdoğan'dan Türk asrı vurgusu
Türk devletlerinin farklı alanlarda elde ettiği başarılara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak değerler ve karşılıklı dayanışmanın önemini vurguladı.
Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Aynı inancı, kültürü ve ülküyü paylaştığımız kardeş Türk Cumhuriyetlerinin de önlerine çıkan sorunlara rağmen çok büyük başarılara imza attıklarını görüyoruz. Türk dünyası olarak tam bir dayanışma, karşılıklı saygı ve kardeşlikle önümüzdeki dönemi Türk asrı yapmak için mücadele edeceğimize yürekten inanıyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında Türk dünyasının ortak hareket etmesi, mevcut iş birliği alanlarının geliştirilmesi ve ülkeler arasındaki bağların güçlendirilmesi öne çıktı.
Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde birlik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da kutladı. Cumhuriyet'in kuruluşunda görev alan isimleri anan Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Millî Mücadele kadrolarını, şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andı.
Erdoğan, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünün Türk Devletleri Teşkilatı liderleriyle birlikte kutlanmasına ilişkin şunları söyledi:
"Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü millet olarak bu sene çok farklı idrak ediyoruz. Cumhuriyet Bayramımızı aile meclisimiz olan Türk Devletleri Teşkilatı'ndan kardeşlerimizle beraber kutlamanın heyecanını yaşıyoruz."
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'a en üst nişan
Programda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un Türk dünyasına katkıları da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Caparov'un ticaret, teknoloji ve bölgesel iş birliği alanlarında yürüttüğü çalışmalara değindi.
Erdoğan, 2024 yılında Bişkek'te kabul edilen Türk Dünyası Şartı'na sağlanan katkıları hatırlattı. Caparov'un Türk Devletleri Teşkilatı'nın en üst nişanıyla onurlandırılması da programın öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı.
Türk Devletleri Teşkilatı'nda yeni dönem gündemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında vurguladığı dayanışma ve ortak hareket etme hedefleri, Türk Devletleri Teşkilatı'nın gelecek dönem çalışmalarına ilişkin mesajlar içerdi.
Türk devletleri arasındaki ekonomik, ticari, teknolojik ve kültürel iş birliği, teşkilat bünyesindeki temasların önemli başlıkları arasında bulunuyor. Liderlerin Ankara'daki görüşmeleri ve teşkilatın sonraki toplantılarında alınacak kararlar, iş birliğinin gelecek dönem gündemini belirleyecek.
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Erdoğan'dan Türk dünyasına yeni dönem mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programında Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) liderlerine hitap etti. Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen resmî akşam yemeğinde Türk devletleri arasındaki dayanışma ve iş birliğine dikkat çeken Erdoğan, önümüzdeki dönemi "Türk asrı" haline getirmek için çalışacaklarını söyledi. Programa TDT üyesi ülkelerin devlet başkanları ve heyetleri katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen resmî akşam yemeğine katılan konuk devlet başkanlarını ve heyetleri, eşi Emine Erdoğan ile birlikte karşıladı.
Programda liderlere hitap eden Erdoğan, Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasındaki tarihî, kültürel ve siyasi bağların önemine değindi. Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında yürütülen iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik mesajlar verdi.
Erdoğan'dan Türk asrı vurgusu
Türk devletlerinin farklı alanlarda elde ettiği başarılara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak değerler ve karşılıklı dayanışmanın önemini vurguladı.
Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında Türk dünyasının ortak hareket etmesi, mevcut iş birliği alanlarının geliştirilmesi ve ülkeler arasındaki bağların güçlendirilmesi öne çıktı.
Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde birlik mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da kutladı. Cumhuriyet'in kuruluşunda görev alan isimleri anan Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Millî Mücadele kadrolarını, şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andı.
Erdoğan, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünün Türk Devletleri Teşkilatı liderleriyle birlikte kutlanmasına ilişkin şunları söyledi:
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov'a en üst nişan
Programda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un Türk dünyasına katkıları da gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Caparov'un ticaret, teknoloji ve bölgesel iş birliği alanlarında yürüttüğü çalışmalara değindi.
Erdoğan, 2024 yılında Bişkek'te kabul edilen Türk Dünyası Şartı'na sağlanan katkıları hatırlattı. Caparov'un Türk Devletleri Teşkilatı'nın en üst nişanıyla onurlandırılması da programın öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı.
Türk Devletleri Teşkilatı'nda yeni dönem gündemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında vurguladığı dayanışma ve ortak hareket etme hedefleri, Türk Devletleri Teşkilatı'nın gelecek dönem çalışmalarına ilişkin mesajlar içerdi.
Türk devletleri arasındaki ekonomik, ticari, teknolojik ve kültürel iş birliği, teşkilat bünyesindeki temasların önemli başlıkları arasında bulunuyor. Liderlerin Ankara'daki görüşmeleri ve teşkilatın sonraki toplantılarında alınacak kararlar, iş birliğinin gelecek dönem gündemini belirleyecek.
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