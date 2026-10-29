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  • Avrupa'nın dev kulüpleri peşinde! Transferde Aleksey Batrakov kapışması

Avrupa'nın dev kulüpleri peşinde! Transferde Aleksey Batrakov kapışması

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı başarılı orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. 21 yaşındaki 10 numarayı Liverpool ve Arsenal yakın takibe aldı. İşte detaylar...

Haber Giriş Tarihi: 29.10.2026 10:34
Haber Güncellenme Tarihi: 29.10.2026 10:34
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Avrupa'nın dev kulüpleri peşinde! Transferde Aleksey Batrakov kapışması

G.Saray'ın 10 numarası Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği harika performansla Avrupa devlerinin radarına girmeyi başardı. Lille ve Fenerbahçe karşısında etkili bir oyun ortaya koyarak dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki orta saha ile İngiliz devleri Arsenal ve Liverpool ciddi şekilde ilgilenmeye başladı.

55 MİLYON EUROYA SERBEST

Sezon başında Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen genç yeteneğin serbest kalma maddesi 55 milyon euro... Anlaşmaya göre Rus kulübü Lokomotiv Moskova, Batrakov'un bir sonraki satışından elde edilecek kârın yüzde 15'ini de alacak. Başarılı oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2031 yılının haziran ayında sona eriyor.

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