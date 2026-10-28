İran'a saldırıların faturası ağır oldu! ABD'de bütçe krizi: 47 milyar dolar eridi
İran'a saldırıların faturası ağır oldu! ABD'de bütçe krizi: 47 milyar dolar eridi
ABD'nin, İran'a yönelik askeri operasyonlarını başlattığı 28 Şubat'tan 16 Ekim'e kadar geçen sürede yaklaşık 47,1 milyar dolar harcadığı bildirildi. Öte yandan, savaşta 18 ABD askeri hayatını kaybederken, 860'tan fazla asker yaralandı.
Haber Giriş Tarihi: 28.10.2026 10:48
Haber Güncellenme Tarihi: 28.10.2026 10:48
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
The New York Times'ın (NYT) haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçen hafta Kongre'ye İran'a yönelik askeri operasyonların maliyetini açıkladı.
Pentagon'un son tahminlerini paylaşmasından bu yana, yaklaşık 6 haftada savaşın maliyeti 3,5 milyar dolar daha arttı.
ABD, 28 Şubat'tan 16 Ekim'e kadar geçen sürede İran'a yönelik operasyonlar için yaklaşık 47,1 milyar dolar harcarken bu harcamaların yüzde 60'ından fazlası bomba, füze ve diğer mühimmatlara ayrıldı.
Bu kapsamda, mühimmat harcamaları 29 milyar dolara ulaştı ve Patriot hava savunma füzeleri dahil bazı kritik silahların stokları azaldı.
Ayrıca ABD, Asya ile Avrupa'daki askeri birliklerinin mühimmat kaynaklarından da yararlandı.
ABD, bölgeye 50 binden fazla asker gönderirken Kara Kuvvetlerinin faaliyetleri için 2,1 milyar dolar, Hava Kuvvetlerinin savaş uçakları ve bombardıman filolarının operasyonları için 7,6 milyar dolar, Deniz Kuvvetlerinin uçak gemileri dahil 20'den fazla savaş gemisini bölgeye konuşlandırması için ise 1,5 milyar dolar harcadı.
Hasar gören veya imha edilen askeri uçaklar ile diğer ekipmanların yenilenmesi için 6,1 milyar dolar, özel operasyon birliklerinin bölgeye sevki ve desteklenmesi için 645 milyon dolar, malzeme ve ekipman sevkiyatı için 92,2 milyon dolar, siber destek operasyonları için ise 14 milyon dolar ve tıbbi destek için de 24,5 milyon dolar bütçe ayrıldı.
Öte yandan, savaşta 18 ABD askeri hayatını kaybederken, 860'tan fazla asker yaralandı.
ABD yönetimi, yeni silah ve personel temin etmek amacıyla 70 milyar dolar ek bütçe talebinde bulundu.
Pentagon, yorum talebine henüz yanıt vermedi.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
10.28 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İslamabad Mutabakat Zaptı hakkındaki açıklamalarının Washington'un "diplomasiyi hiçe saydığını" gösterdiğini ifade etti.
10.13 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda İran'ın nükleer programına ilişkin yaptığı konuşmada, "Haziran 2025'ten bu yana, 2025 ve 2026 yıllarındaki askeri saldırılarda hasar gören tesislerden herhangi birini onarmaya veya yeniden inşa etmeye yönelik bir faaliyet tespit etmedik" dedi.
09:45 İran, Tahran'daki dörtlü toplantının ardından Katar'dan yapılan "Tahran'ın iyi niyet göstermesi gerektiği" yönündeki açıklamalara tepki göstererek, Katar'ın arabuluculuk şartlarının gerekliliklerine bağlı kalması gerektiğini belirtti.
09:29 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, başkent Tahran'da Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve İran heyetleri arasındaki dörtlü toplantıya ilişkin, "Tahran toplantısı, bölgesel güvenlik konusunda diyaloğu ilerletmek ve tehditler ile zorluklara karşı mücadele etmek için bir fırsat sağladı." dedi.
09:15 ABD yönetiminin, bazı Körfez ülkelerine, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinin ardından olası saldırılara hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulunduğu ileri sürüldü.
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İran'a saldırıların faturası ağır oldu! ABD'de bütçe krizi: 47 milyar dolar eridi
ABD'nin, İran'a yönelik askeri operasyonlarını başlattığı 28 Şubat'tan 16 Ekim'e kadar geçen sürede yaklaşık 47,1 milyar dolar harcadığı bildirildi. Öte yandan, savaşta 18 ABD askeri hayatını kaybederken, 860'tan fazla asker yaralandı.
The New York Times'ın (NYT) haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçen hafta Kongre'ye İran'a yönelik askeri operasyonların maliyetini açıkladı.
Pentagon'un son tahminlerini paylaşmasından bu yana, yaklaşık 6 haftada savaşın maliyeti 3,5 milyar dolar daha arttı.
ABD, 28 Şubat'tan 16 Ekim'e kadar geçen sürede İran'a yönelik operasyonlar için yaklaşık 47,1 milyar dolar harcarken bu harcamaların yüzde 60'ından fazlası bomba, füze ve diğer mühimmatlara ayrıldı.
Bu kapsamda, mühimmat harcamaları 29 milyar dolara ulaştı ve Patriot hava savunma füzeleri dahil bazı kritik silahların stokları azaldı.
Ayrıca ABD, Asya ile Avrupa'daki askeri birliklerinin mühimmat kaynaklarından da yararlandı.
ABD, bölgeye 50 binden fazla asker gönderirken Kara Kuvvetlerinin faaliyetleri için 2,1 milyar dolar, Hava Kuvvetlerinin savaş uçakları ve bombardıman filolarının operasyonları için 7,6 milyar dolar, Deniz Kuvvetlerinin uçak gemileri dahil 20'den fazla savaş gemisini bölgeye konuşlandırması için ise 1,5 milyar dolar harcadı.
Hasar gören veya imha edilen askeri uçaklar ile diğer ekipmanların yenilenmesi için 6,1 milyar dolar, özel operasyon birliklerinin bölgeye sevki ve desteklenmesi için 645 milyon dolar, malzeme ve ekipman sevkiyatı için 92,2 milyon dolar, siber destek operasyonları için ise 14 milyon dolar ve tıbbi destek için de 24,5 milyon dolar bütçe ayrıldı.
Öte yandan, savaşta 18 ABD askeri hayatını kaybederken, 860'tan fazla asker yaralandı.
ABD yönetimi, yeni silah ve personel temin etmek amacıyla 70 milyar dolar ek bütçe talebinde bulundu.
Pentagon, yorum talebine henüz yanıt vermedi.
10.28 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İslamabad Mutabakat Zaptı hakkındaki açıklamalarının Washington'un "diplomasiyi hiçe saydığını" gösterdiğini ifade etti.
10.13 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda İran'ın nükleer programına ilişkin yaptığı konuşmada, "Haziran 2025'ten bu yana, 2025 ve 2026 yıllarındaki askeri saldırılarda hasar gören tesislerden herhangi birini onarmaya veya yeniden inşa etmeye yönelik bir faaliyet tespit etmedik" dedi.
09:45 İran, Tahran'daki dörtlü toplantının ardından Katar'dan yapılan "Tahran'ın iyi niyet göstermesi gerektiği" yönündeki açıklamalara tepki göstererek, Katar'ın arabuluculuk şartlarının gerekliliklerine bağlı kalması gerektiğini belirtti.
09:29 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, başkent Tahran'da Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan ve İran heyetleri arasındaki dörtlü toplantıya ilişkin, "Tahran toplantısı, bölgesel güvenlik konusunda diyaloğu ilerletmek ve tehditler ile zorluklara karşı mücadele etmek için bir fırsat sağladı." dedi.
09:15 ABD yönetiminin, bazı Körfez ülkelerine, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinin ardından olası saldırılara hazırlıklı olmaları konusunda uyarıda bulunduğu ileri sürüldü.
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