Netanyahu'nun hesapları şaştı! Filistin temsilcisi partiler seçimde ilki başardı
Netanyahu'nun hesapları şaştı! Filistin temsilcisi partiler seçimde ilki başardı
İsrail'de parlamento seçimlerinde oyların yüzde 76,8'inden fazlası sayılırken, Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku koalisyon için gereken çoğunluğa ulaşamadı. İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler ise 19 milletvekili çıkararak Meclis tarihinde ilk kez bu sayıya ulaştı.
Haber Giriş Tarihi: 28.10.2026 13:27
Haber Güncellenme Tarihi: 28.10.2026 13:27
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalif blok ve Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku, 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon kurmak için yeterli 61 milletvekiline ulaşamıyor.
The Times of Israel gazetesinin haberine göre, oyların yüzde 76,8'i sayıldıktan sonra ortaya çıkan sonuçlar, iktidar blokunun 54 milletvekiline gerilediğini, muhalefet blokunun ise 47 sandalyeyle seçim yarışını sürdürdüğünü ortaya koyuyor.
Likud Partisi lideri İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
NETANYAHU 27, EİSENKOT 20 SANDALYE
Mevcut tabloda, iktidardaki Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi 27 sandalyeyle birinci konumunu korurken, Eisenkot'un Yashar Partisi 20 sandalyeyle ikinci sırada yer alıyor.
Oyların yüzde 57,3'ü sayıldıktan sonra 16 milletvekili çıkaran İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler sandalye sayısını üç artırarak 19'a yükseltti. Bu, Arap partilerinin ülke tarihinde Mecliste elde ettiği en yüksek milletvekili sayısı olarak kayıtlara geçti.
Muhalefet blokunun lideri, eski Genelkurmay Başkanı ve Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot,
Ortak Liste 13 sandalyeye yükselirken Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisi milletvekili sayısını 6'ya çıkardı.
Muhalefet kanadında eski başbakanlar Naftali Bennett ve Yair Lapid'in "Birlikte Listesi" 11, Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi 8, Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi ise 8 sandalye bandında seyrediyor.
İktidar blokundaki Ultra-Ortodoks Yahudileri (Haredi) temsil eden Şas Partisinin 7, Birleşik Tevrat Yahudiliğinin 7, Netanyahu'nun aşırı sağcı müttefikleri Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi 7, Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisinin ise 6 milletvekili elde edeceği öngörülüyor.
Oyların yüzde 57,3'ü sayıldıktan sonra iktidar bloku 55 sandalyeye ulaşırken, muhalefet bloku 45 milletvekili çıkarıyordu.
İsrail basını, oy sayımının ardından partilerin çıkardığı milletvekili sayılarının değişebileceğine, buna karşın Arapların bu kadar sandalye elde ettiği durumda Netanyahu blokunun da karşısındaki muhalefetin de koalisyon kurabilecek çoğunluğu sağlayamayacağına dikkati çekiyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Netanyahu'nun hesapları şaştı! Filistin temsilcisi partiler seçimde ilki başardı
İsrail'de parlamento seçimlerinde oyların yüzde 76,8'inden fazlası sayılırken, Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku koalisyon için gereken çoğunluğa ulaşamadı. İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler ise 19 milletvekili çıkararak Meclis tarihinde ilk kez bu sayıya ulaştı.
Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalif blok ve Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku, 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon kurmak için yeterli 61 milletvekiline ulaşamıyor.
The Times of Israel gazetesinin haberine göre, oyların yüzde 76,8'i sayıldıktan sonra ortaya çıkan sonuçlar, iktidar blokunun 54 milletvekiline gerilediğini, muhalefet blokunun ise 47 sandalyeyle seçim yarışını sürdürdüğünü ortaya koyuyor.
Likud Partisi lideri İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
NETANYAHU 27, EİSENKOT 20 SANDALYE
Mevcut tabloda, iktidardaki Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi 27 sandalyeyle birinci konumunu korurken, Eisenkot'un Yashar Partisi 20 sandalyeyle ikinci sırada yer alıyor.
Oyların yüzde 57,3'ü sayıldıktan sonra 16 milletvekili çıkaran İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler sandalye sayısını üç artırarak 19'a yükseltti. Bu, Arap partilerinin ülke tarihinde Mecliste elde ettiği en yüksek milletvekili sayısı olarak kayıtlara geçti.
Muhalefet blokunun lideri, eski Genelkurmay Başkanı ve Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot,
Ortak Liste 13 sandalyeye yükselirken Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisi milletvekili sayısını 6'ya çıkardı.
Muhalefet kanadında eski başbakanlar Naftali Bennett ve Yair Lapid'in "Birlikte Listesi" 11, Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi 8, Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi ise 8 sandalye bandında seyrediyor.
İktidar blokundaki Ultra-Ortodoks Yahudileri (Haredi) temsil eden Şas Partisinin 7, Birleşik Tevrat Yahudiliğinin 7, Netanyahu'nun aşırı sağcı müttefikleri Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi 7, Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisinin ise 6 milletvekili elde edeceği öngörülüyor.
Oyların yüzde 57,3'ü sayıldıktan sonra iktidar bloku 55 sandalyeye ulaşırken, muhalefet bloku 45 milletvekili çıkarıyordu.
İsrail basını, oy sayımının ardından partilerin çıkardığı milletvekili sayılarının değişebileceğine, buna karşın Arapların bu kadar sandalye elde ettiği durumda Netanyahu blokunun da karşısındaki muhalefetin de koalisyon kurabilecek çoğunluğu sağlayamayacağına dikkati çekiyor.
Çok Okunanlar