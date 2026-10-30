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Tütün depolanan antrepoda yıldırım düşmesi sonucu yangın

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde tütün depolanan antrepoda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Haber Giriş Tarihi: 30.10.2026 07:46
Haber Güncellenme Tarihi: 30.10.2026 07:46
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Tütün depolanan antrepoda yıldırım düşmesi sonucu yangın

Karaduvar Mahallesi'ndeki antrepoda yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler, kısa sürede antreponun büyük kısmına yayıldı.

Çevrede önlem alan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

İtfaiyenin söndürme çalışmalarına, İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ve Orman Bölge Müdürlüğü personeli de destek verdi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Hasar gören antrepoda soğutma işlemi sürüyor.

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