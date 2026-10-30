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Tütün depolanan antrepoda yıldırım düşmesi sonucu yangın
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde tütün depolanan antrepoda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Karaduvar Mahallesi'ndeki antrepoda yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler, kısa sürede antreponun büyük kısmına yayıldı.
Çevrede önlem alan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.
İtfaiyenin söndürme çalışmalarına, İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ve Orman Bölge Müdürlüğü personeli de destek verdi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Hasar gören antrepoda soğutma işlemi sürüyor.
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