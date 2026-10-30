Savaş hazırlığı mı? ABD'den İsrail'e yeni yığınak: Uçaklar peş peşe indi
Savaş hazırlığı mı? ABD'den İsrail'e yeni yığınak: Uçaklar peş peşe indi
ABD'den İsrail'e son 24 saatte en az 10 askeri nakliye uçağının indiği iddia edildi. Söz konusu sevkiyatın İsrail'deki stokların yenilenmesine ve Patriot gibi ek hava savunma bataryalarının transferine yönelik olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu. Ayrıca, ABD'nin hava köprüsü operasyonunun son saatlerde Ürdün, Suudi Arabistan ve Katar'daki üslere inen nakliye uçaklarını da kapsadığı ileri sürüldü.
Haber Giriş Tarihi: 30.10.2026 07:47
Haber Güncellenme Tarihi: 30.10.2026 07:47
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD'nin, İsrail'deki seçimlerin ardından Orta Doğu'ya ve İsrail'e askeri bir hava köprüsü operasyonu başlattığı öne sürüldü.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, son 24 saatte İsrail'in güneyindeki Ovda ve Nevatim hava üslerine ABD ordusuna ait en az 10 nakliye uçağının indiği iddia edildi.
Haberde, uçaklardan bazılarının Amerikan ordusunun Teksas'taki hava savunma merkezlerinden "Fort Bliss" üssünden geldiği öne sürülerek, söz konusu sevkiyatın İsrail'deki stokların yenilenmesine ve Patriot gibi ek hava savunma bataryalarının transferine yönelik olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.
Haberde ayrıca, ABD'nin hava köprüsü operasyonunun son saatlerde Ürdün, Suudi Arabistan ve Katar'daki üslere inen nakliye uçaklarını da kapsadığı ileri sürüldü.
The Wall Street Journal gazetesinin haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik saldırı seçenekleri hakkında Merkez Kuvvetler Komutanı Brad Cooper tarafından bilgilendirildiği öne sürülmüştü.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
05.00 ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik saldırı seçenekleri hakkında Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Brad Cooper tarafından bilgilendirildiği öne sürüldü.
04.15 İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda Umman açıklarında seyreden bir gemide yangın çıktığını duyurdu.
01.03 İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası yakınlarında bir savaş uçağının Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar tarafından engellendiği bildirildi.
00.57 ABD'nin, İsrail'deki seçimlerin ardından Orta Doğu'ya ve İsrail'e askeri bir hava köprüsü operasyonu başlattığı öne sürüldü.
00.00 İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran'ın şartları üzerinde anlaşmaya varılmadan müzakerelerde ilerleme kaydedilemeyeceğini belirtti.
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Savaş hazırlığı mı? ABD'den İsrail'e yeni yığınak: Uçaklar peş peşe indi
ABD'den İsrail'e son 24 saatte en az 10 askeri nakliye uçağının indiği iddia edildi. Söz konusu sevkiyatın İsrail'deki stokların yenilenmesine ve Patriot gibi ek hava savunma bataryalarının transferine yönelik olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu. Ayrıca, ABD'nin hava köprüsü operasyonunun son saatlerde Ürdün, Suudi Arabistan ve Katar'daki üslere inen nakliye uçaklarını da kapsadığı ileri sürüldü.
ABD'nin, İsrail'deki seçimlerin ardından Orta Doğu'ya ve İsrail'e askeri bir hava köprüsü operasyonu başlattığı öne sürüldü.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, son 24 saatte İsrail'in güneyindeki Ovda ve Nevatim hava üslerine ABD ordusuna ait en az 10 nakliye uçağının indiği iddia edildi.
Haberde, uçaklardan bazılarının Amerikan ordusunun Teksas'taki hava savunma merkezlerinden "Fort Bliss" üssünden geldiği öne sürülerek, söz konusu sevkiyatın İsrail'deki stokların yenilenmesine ve Patriot gibi ek hava savunma bataryalarının transferine yönelik olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.
Haberde ayrıca, ABD'nin hava köprüsü operasyonunun son saatlerde Ürdün, Suudi Arabistan ve Katar'daki üslere inen nakliye uçaklarını da kapsadığı ileri sürüldü.
The Wall Street Journal gazetesinin haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik saldırı seçenekleri hakkında Merkez Kuvvetler Komutanı Brad Cooper tarafından bilgilendirildiği öne sürülmüştü.
05.00 ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik saldırı seçenekleri hakkında Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Brad Cooper tarafından bilgilendirildiği öne sürüldü.
04.15 İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda Umman açıklarında seyreden bir gemide yangın çıktığını duyurdu.
01.03 İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası yakınlarında bir savaş uçağının Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar tarafından engellendiği bildirildi.
00.57 ABD'nin, İsrail'deki seçimlerin ardından Orta Doğu'ya ve İsrail'e askeri bir hava köprüsü operasyonu başlattığı öne sürüldü.
00.00 İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran'ın şartları üzerinde anlaşmaya varılmadan müzakerelerde ilerleme kaydedilemeyeceğini belirtti.
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