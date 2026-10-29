Kapadokya'daki çökmede can kaybı 3'e yükseldi

Nevşehir'in Göreme beldesinde, Kapadokya'daki Göreme Açık Hava Müzesi girişinde aşırı yağışların ardından meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir peribacası çöktü. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselirken 5 kişi yaralandı. Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, yaşamını yitirenlerden 2'sinin Türk vatandaşı olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 29.10.2026 21:07
Haber Güncellenme Tarihi: 29.10.2026 21:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Nevşehir Valisi Hüseyin Kök'ün açıklamasına göre olay, saat 15.15 sıralarında Göreme Açık Hava Müzesi girişinde meydana geldi. Bölgede etkili olan aşırı yağışların yol açtığı toprak kaymasının ardından kaya düşmesi yaşandı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışmaların koordinasyonu amacıyla kriz masası oluşturulurken olayın meydana geldiği alan güvenlik koridoruna alındı.
Hayatını kaybeden 3 kişiden 2'si Türk vatandaşı
Vali Kök, olay yerindeki ilk açıklamasında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve yaralıların hastaneye sevk edildiğini bildirdi. Arama kurtarma çalışmaları sırasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Valiliğin aktardığı son bilgilere göre yaşamını yitiren 3 kişiden 2'sinin Türk vatandaşı olduğu belirlendi. Yaralanan 5 kişiden 4'ünün tedavisi tamamlanırken kalça kırığı bulunan bir kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü açıklandı.
Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Çiftçi, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığını bildirdi.
Vali Kök, olayın yaşandığı alanın güvenlik önlemleri kapsamında tahliye edildiğini ve yalnızca görevli personelin bölgede bulunduğunu belirtmişti. Çökme olayının belirli bir alanda meydana geldiğini ifade eden Kök, diğer noktalarda benzer bir sorun tespit edilmediğini aktardı.
Peribacası çökmesine ilişkin soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Göreme'de meydana gelen peribacası çökmesine ilişkin Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Gürlek, soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini bildirdi.
Sağlık Bakanlığından yaralıların durumuna ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, olayda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 5 kişinin yaralandığını doğrulayan bir açıklama yaptı. Memişoğlu, yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu ve tedavilerinin hastanelerde sürdüğünü bildirdi.
Vali Kök'ün daha sonra paylaştığı bilgilere göre ise yaralılardan 4'ünün tedavisi tamamlandı. Kalça kırığı nedeniyle hastanede bulunan bir kişinin tedavisine devam edildiği belirtildi.
Kapadokya'da daha önce de peribacası çökmeleri yaşandı
Kapadokya'da 2024 yılında kar yağışının ardından tüf kaya yapısında meydana gelen gevşeme nedeniyle bir peribacası çökmüştü. Gece saatlerinde yaşanan olayda can veya mal kaybı meydana gelmemişti.
Bölgede 2025 yılında da bir peribacasında kısmi çökme yaşanmış, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi almıştı.
Göreme'deki son olayın ardından başlatılan adli soruşturmanın bulguları, çökme nedenine ilişkin teknik incelemelerin sonuçları ve bölgedeki güvenlik tedbirlerine ilişkin açıklamalar takip edilecek.
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Kapadokya'daki çökmede can kaybı 3'e yükseldi
Nevşehir'in Göreme beldesinde, Kapadokya'daki Göreme Açık Hava Müzesi girişinde aşırı yağışların ardından meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir peribacası çöktü. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükselirken 5 kişi yaralandı. Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, yaşamını yitirenlerden 2'sinin Türk vatandaşı olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.
Nevşehir Valisi Hüseyin Kök'ün açıklamasına göre olay, saat 15.15 sıralarında Göreme Açık Hava Müzesi girişinde meydana geldi. Bölgede etkili olan aşırı yağışların yol açtığı toprak kaymasının ardından kaya düşmesi yaşandı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Çalışmaların koordinasyonu amacıyla kriz masası oluşturulurken olayın meydana geldiği alan güvenlik koridoruna alındı.
Hayatını kaybeden 3 kişiden 2'si Türk vatandaşı
Vali Kök, olay yerindeki ilk açıklamasında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ve yaralıların hastaneye sevk edildiğini bildirdi. Arama kurtarma çalışmaları sırasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Valiliğin aktardığı son bilgilere göre yaşamını yitiren 3 kişiden 2'sinin Türk vatandaşı olduğu belirlendi. Yaralanan 5 kişiden 4'ünün tedavisi tamamlanırken kalça kırığı bulunan bir kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü açıklandı.
Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olayın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Çiftçi, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığını bildirdi.
Vali Kök, olayın yaşandığı alanın güvenlik önlemleri kapsamında tahliye edildiğini ve yalnızca görevli personelin bölgede bulunduğunu belirtmişti. Çökme olayının belirli bir alanda meydana geldiğini ifade eden Kök, diğer noktalarda benzer bir sorun tespit edilmediğini aktardı.
Peribacası çökmesine ilişkin soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Göreme'de meydana gelen peribacası çökmesine ilişkin Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Gürlek, soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini bildirdi.
Sağlık Bakanlığından yaralıların durumuna ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, olayda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 5 kişinin yaralandığını doğrulayan bir açıklama yaptı. Memişoğlu, yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu ve tedavilerinin hastanelerde sürdüğünü bildirdi.
Vali Kök'ün daha sonra paylaştığı bilgilere göre ise yaralılardan 4'ünün tedavisi tamamlandı. Kalça kırığı nedeniyle hastanede bulunan bir kişinin tedavisine devam edildiği belirtildi.
Kapadokya'da daha önce de peribacası çökmeleri yaşandı
Kapadokya'da 2024 yılında kar yağışının ardından tüf kaya yapısında meydana gelen gevşeme nedeniyle bir peribacası çökmüştü. Gece saatlerinde yaşanan olayda can veya mal kaybı meydana gelmemişti.
Bölgede 2025 yılında da bir peribacasında kısmi çökme yaşanmış, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi almıştı.
Göreme'deki son olayın ardından başlatılan adli soruşturmanın bulguları, çökme nedenine ilişkin teknik incelemelerin sonuçları ve bölgedeki güvenlik tedbirlerine ilişkin açıklamalar takip edilecek.
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