İsrail Meclisinde Filistinli partiler 19 sandalyeye ulaştı
İsrail Meclisinde Filistinli partiler 19 sandalyeye ulaştı
İsrail'de yapılan parlamento seçimlerinde oy sayımının tamamlanmasının ardından açıklanan kesinleşmemiş sonuçlara göre, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden siyasi partiler toplam 19 milletvekili çıkardı. İsrail devlet televizyonu KAN'ın aktardığı sonuçlarda, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku 53, Gadi Eisenkot öncülüğündeki muhalefet bloku ise 48 sandalyede kaldı. Her iki blokun da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde hükümet kurmak için gerekli 61 milletvekiline ulaşamaması, koalisyon görüşmelerini seçim sonrasının temel gündem maddelerinden biri haline getirdi.
Haber Giriş Tarihi: 29.10.2026 23:05
Haber Güncellenme Tarihi: 29.10.2026 23:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kesinleşmemiş seçim sonuçlarına göre İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler, parlamentoda toplam 19 sandalye elde etti. Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste 11 milletvekili çıkarırken Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisi 8 sandalye kazandı.
Bu sonuç, Filistinli seçmenleri temsil eden siyasi oluşumların parlamentodaki temsil düzeyine ilişkin dikkat çeken bir tablo ortaya koydu. Söz konusu partilerin koalisyon görüşmelerinde nasıl bir tutum izleyeceği ise henüz açıklanmadı.
Netanyahu ve Eisenkot çoğunluğu sağlayamadı
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre seçimlerde 5,6 milyondan fazla oy sayıldı. Oy sayımının tamamlanmasının ardından ortaya çıkan kesinleşmemiş sonuçlar, iki ana siyasi blokun da hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu elde edemediğini gösterdi.
Başbakan Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku 53 milletvekili çıkarırken Gadi Eisenkot'un öncülüğündeki muhalefet bloku 48 sandalyede kaldı. İsrail'de 120 üyeli parlamentoda çoğunluk için en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor.
Bu tabloya göre Netanyahu'nun liderliğindeki blok çoğunluğa ulaşmak için 8, Eisenkot'un öncülüğündeki blok ise 13 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuyor.
Likud 27 sandalyeyle ilk sırada yer aldı
Partilere göre dağılımda Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi 27 milletvekiliyle ilk sırada yer aldı. Eisenkot'un Yashar Partisi ise 21 sandalyeyle ikinci oldu.
Muhalefet kanadında eski başbakanlar Naftali Bennett ve Yair Lapid'in Birlikte Listesi 12, Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi 8 ve Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi 7 milletvekili çıkardı.
İktidar blokunda ise Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden Şas Partisi 6, Birleşik Tevrat Yahudiliği 7 sandalye kazandı. Netanyahu'nun aşırı sağcı müttefiklerinden Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi 7, Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi ise 6 milletvekili elde etti.
İsrail seçimlerinde sandalye dağılımı
KAN'a dayandırılan kesinleşmemiş sonuçlara göre parlamentodaki siyasi blokların sandalye dağılımı şöyle:
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İsrail Meclisinde Filistinli partiler 19 sandalyeye ulaştı
İsrail'de yapılan parlamento seçimlerinde oy sayımının tamamlanmasının ardından açıklanan kesinleşmemiş sonuçlara göre, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden siyasi partiler toplam 19 milletvekili çıkardı. İsrail devlet televizyonu KAN'ın aktardığı sonuçlarda, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku 53, Gadi Eisenkot öncülüğündeki muhalefet bloku ise 48 sandalyede kaldı. Her iki blokun da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde hükümet kurmak için gerekli 61 milletvekiline ulaşamaması, koalisyon görüşmelerini seçim sonrasının temel gündem maddelerinden biri haline getirdi.
Kesinleşmemiş seçim sonuçlarına göre İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler, parlamentoda toplam 19 sandalye elde etti. Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste 11 milletvekili çıkarırken Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisi 8 sandalye kazandı.
Bu sonuç, Filistinli seçmenleri temsil eden siyasi oluşumların parlamentodaki temsil düzeyine ilişkin dikkat çeken bir tablo ortaya koydu. Söz konusu partilerin koalisyon görüşmelerinde nasıl bir tutum izleyeceği ise henüz açıklanmadı.
Netanyahu ve Eisenkot çoğunluğu sağlayamadı
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre seçimlerde 5,6 milyondan fazla oy sayıldı. Oy sayımının tamamlanmasının ardından ortaya çıkan kesinleşmemiş sonuçlar, iki ana siyasi blokun da hükümet kurmak için gerekli çoğunluğu elde edemediğini gösterdi.
Başbakan Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku 53 milletvekili çıkarırken Gadi Eisenkot'un öncülüğündeki muhalefet bloku 48 sandalyede kaldı. İsrail'de 120 üyeli parlamentoda çoğunluk için en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor.
Bu tabloya göre Netanyahu'nun liderliğindeki blok çoğunluğa ulaşmak için 8, Eisenkot'un öncülüğündeki blok ise 13 milletvekilinin desteğine ihtiyaç duyuyor.
Likud 27 sandalyeyle ilk sırada yer aldı
Partilere göre dağılımda Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi 27 milletvekiliyle ilk sırada yer aldı. Eisenkot'un Yashar Partisi ise 21 sandalyeyle ikinci oldu.
Muhalefet kanadında eski başbakanlar Naftali Bennett ve Yair Lapid'in Birlikte Listesi 12, Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi 8 ve Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi 7 milletvekili çıkardı.
İktidar blokunda ise Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden Şas Partisi 6, Birleşik Tevrat Yahudiliği 7 sandalye kazandı. Netanyahu'nun aşırı sağcı müttefiklerinden Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi 7, Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi ise 6 milletvekili elde etti.
İsrail seçimlerinde sandalye dağılımı
KAN'a dayandırılan kesinleşmemiş sonuçlara göre parlamentodaki siyasi blokların sandalye dağılımı şöyle:
Siyasi blok
Sandalye
Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku
53
Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloku
48
Filistinlileri temsil eden partiler
19
Toplam
120
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