Marmaray'da seferler normale döndü açıklama geldi

İstanbul'da Marmaray'ın Sirkeci istasyonunda meydana gelen olay nedeniyle tren seferlerinde aksamalar yaşandı. Üsküdar-Yenikapı arasında geçici olarak tek hat üzerinden sürdürülen seferler, yapılan çalışmaların ardından yeniden çift hat üzerinden işletilmeye başlandı. Marmaray tarafından peş peşe yapılan açıklamalarda, sefer düzenine ilişkin son durum yolcularla paylaşıldı.
Haber Giriş Tarihi: 30.10.2026 18:12
Haber Güncellenme Tarihi: 30.10.2026 18:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Marmaray Sirkeci istasyonunda bir kişinin yaşamını yitirdiği yönündeki haberlerin ardından tren seferlerinde geçici düzenlemeye gidildi. Olayın ardından Üsküdar-Yenikapı arasındaki ulaşım tek hat üzerinden sağlanırken güzergâhta gecikmeler meydana geldi.
Marmaray'ın resmî bilgilendirmesinde, Sirkeci istasyonunda yaşanan olay nedeniyle seferlerin tek hat üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi. Yolcuların ulaşım planlarını etkileyen aksama üzerine alternatif ulaşım seçeneklerinin değerlendirilmesi istendi.
Marmaray'dan yolculara gecikme uyarısı
Marmaray tarafından yapılan ilk açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Sirkeci istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle Üsküdar-Yenikapı arası tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır.
Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle duyurulur.
Açıklamayla birlikte seferlerde yaşanan gecikmelerin Sirkeci istasyonundaki olaydan kaynaklandığı bildirildi. Tek hat uygulamasının Üsküdar-Yenikapı kesiminde geçerli olduğu belirtildi.
Marmaray seferleri yeniden çift hatta alındı
İlk bilgilendirmenin ardından Marmaray tarafından ikinci bir açıklama yapıldı. Yeni duyuruda, trenlerin yeniden çift hat üzerinden işletilmeye başlandığı bildirildi.
Böylece Sirkeci istasyonundaki olayın ardından Üsküdar-Yenikapı arasında uygulanan geçici tek hat işletmeciliği sona erdi. Marmaray'ın son açıklamasıyla birlikte söz konusu güzergâhta çift hat işletmeciliğine dönüldüğü duyurulmuş oldu.
Sirkeci istasyonundaki olayla ilgili açıklama bekleniyor
Sirkeci istasyonunda meydana gelen olayın niteliğine ilişkin haberlerde bir kişinin intihar ettiği öne sürüldü. Ancak paylaşılan Marmaray açıklamalarında olayın nedeni ve yaşamını yitirdiği bildirilen kişinin kimliğine ilişkin ayrıntı verilmedi.
Olayın kesin nedenine ilişkin yetkili makamlardan yapılabilecek açıklamalar beklenirken Marmaray'ın son duyurusunda tren seferlerinin yeniden çift hat üzerinden gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.
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Marmaray'da seferler normale döndü açıklama geldi
İstanbul'da Marmaray'ın Sirkeci istasyonunda meydana gelen olay nedeniyle tren seferlerinde aksamalar yaşandı. Üsküdar-Yenikapı arasında geçici olarak tek hat üzerinden sürdürülen seferler, yapılan çalışmaların ardından yeniden çift hat üzerinden işletilmeye başlandı. Marmaray tarafından peş peşe yapılan açıklamalarda, sefer düzenine ilişkin son durum yolcularla paylaşıldı.
Marmaray Sirkeci istasyonunda bir kişinin yaşamını yitirdiği yönündeki haberlerin ardından tren seferlerinde geçici düzenlemeye gidildi. Olayın ardından Üsküdar-Yenikapı arasındaki ulaşım tek hat üzerinden sağlanırken güzergâhta gecikmeler meydana geldi.
Marmaray'ın resmî bilgilendirmesinde, Sirkeci istasyonunda yaşanan olay nedeniyle seferlerin tek hat üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi. Yolcuların ulaşım planlarını etkileyen aksama üzerine alternatif ulaşım seçeneklerinin değerlendirilmesi istendi.
Marmaray'dan yolculara gecikme uyarısı
Marmaray tarafından yapılan ilk açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Açıklamayla birlikte seferlerde yaşanan gecikmelerin Sirkeci istasyonundaki olaydan kaynaklandığı bildirildi. Tek hat uygulamasının Üsküdar-Yenikapı kesiminde geçerli olduğu belirtildi.
Marmaray seferleri yeniden çift hatta alındı
İlk bilgilendirmenin ardından Marmaray tarafından ikinci bir açıklama yapıldı. Yeni duyuruda, trenlerin yeniden çift hat üzerinden işletilmeye başlandığı bildirildi.
Böylece Sirkeci istasyonundaki olayın ardından Üsküdar-Yenikapı arasında uygulanan geçici tek hat işletmeciliği sona erdi. Marmaray'ın son açıklamasıyla birlikte söz konusu güzergâhta çift hat işletmeciliğine dönüldüğü duyurulmuş oldu.
Sirkeci istasyonundaki olayla ilgili açıklama bekleniyor
Sirkeci istasyonunda meydana gelen olayın niteliğine ilişkin haberlerde bir kişinin intihar ettiği öne sürüldü. Ancak paylaşılan Marmaray açıklamalarında olayın nedeni ve yaşamını yitirdiği bildirilen kişinin kimliğine ilişkin ayrıntı verilmedi.
Olayın kesin nedenine ilişkin yetkili makamlardan yapılabilecek açıklamalar beklenirken Marmaray'ın son duyurusunda tren seferlerinin yeniden çift hat üzerinden gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.
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