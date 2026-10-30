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  • İletişim Başkanı Duran'dan ''jeopolitik ağırlık'' vurgusu... ''Orta koridorun kritik merkezi''

İletişim Başkanı Duran'dan ''jeopolitik ağırlık'' vurgusu... ''Orta koridorun kritik merkezi''

Ankara'da 'Türk Dünyası Diyalog Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, '2009 yılında Nahçıvan'da atılan temel, 2021'de Türk Devletleri Teşkilatına dönüşmüş; 2040 Vizyonu işbirliğimizin yönünü tayin etmiştir. Kurumlarımız bu yolun taşıyıcılarıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye bu yürüyüşün içinde olmaya devam edecektir. Türk dünyasının enerji hatları dünyadaki enerji arzı için büyük öneme sahiptir. Orta koridor kritik merkezlerden birini oluşturmaktadır. Ticaret yolları yeniden şekillenirken Türk dünyasının jeopolitik ağırlığı da açıkça artmaktadır.' ifadelerini kullandı.

Haber Giriş Tarihi: 30.10.2026 09:25
Haber Güncellenme Tarihi: 30.10.2026 09:26
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İletişim Başkanı Duran'dan ''jeopolitik ağırlık'' vurgusu... ''Orta koridorun kritik merkezi''

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da "Türk Dünyası Diyalog Forumu"nda konuştu

İletişim Başkanı Duran'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bugün fikirden diyaloğa diyerek bir araya geldik. Geleceği birlikte inşa ediyoruz.

Türk dünyası Avrasya'nın kalbinde birçok bağlantının kesiştiği stratejik önemi son derece yüksek bir coğrafyada yer almaktadır.

2009 yılında Nahçıvan'da atılan temel, 2021'de Türk Devletleri Teşkilatına dönüşmüş; 2040 Vizyonu işbirliğimizin yönünü tayin etmiştir. Kurumlarımız bu yolun taşıyıcılarıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye bu yürüyüşün içinde olmaya devam edecektir. Türk dünyasının enerji hatları dünyadaki enerji arzı için büyük öneme sahiptir. Orta koridor kritik merkezlerden birini oluşturmaktadır. Ticaret yolları yeniden şekillenirken Türk dünyasının jeopolitik ağırlığı da açıkça artmaktadır.

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