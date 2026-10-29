Riyad'da saldırı alarmı hava savunma sistemleri devrede
Riyad'da saldırı alarmı hava savunma sistemleri devrede
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da balistik füze saldırısı uyarısının ardından hava savunma sistemleri devreye girdi. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Riyad ile Harc ve Necran vilayetlerinde güvenlik alarmı verildiğini açıklarken bölgede çok sayıda patlama sesi duyulduğu bildirildi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Riyad'a fırlatılan 2 balistik füzenin hava savunma sistemlerince engellenerek imha edildiğini duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 29.10.2026 23:18
Haber Güncellenme Tarihi: 29.10.2026 23:20
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamalarda başkent Riyad ile Harc ve Necran vilayetlerinde Ulusal Acil Durum Erken Uyarı Platformu aracılığıyla tehlike uyarıları yayımlandığını bildirdi.
Yetkililer, ilk uyarılarda tehlikenin niteliğine ve vatandaşların alması gereken önlemlere ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı. Bölgedeki görgü tanıkları ise cep telefonlarına güvenlik uyarıları gönderildiğini, kısa süre sonra hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiğini ve patlama sesleri duyulduğunu aktardı.
Husilerin fırlattığı 2 balistik füze imha edildi
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Riyad'a yönelik füze saldırısına ilişkin açıklama yaptı.
Maliki, Yemen'deki Husiler tarafından başkent Riyad'a doğru fırlatılan 2 balistik füzenin Suudi Arabistan hava savunma sistemleri tarafından engellenerek imha edildiğini bildirdi.
Açıklamada füzelerin hangi bölgelerde etkisiz hale getirildiği belirtilmedi. Saldırı sonucunda can kaybı, yaralanma veya maddi hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin de bilgi verilmedi.
Riyad, Harc ve Necran'da tehlike uyarısı kaldırıldı
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, ilk güvenlik alarmının ardından yeni bir açıklama yayımladı. Açıklamada Riyad, Harc ve Necran vilayetleri için tehlikenin geçtiği duyuruldu.
Böylece üç bölgede Ulusal Acil Durum Erken Uyarı Platformu üzerinden yapılan güvenlik bildirimlerinin ardından tehlikenin sona erdiği kamuoyuna aktarıldı.
Yetkililerin saldırının olası etkilerine ilişkin ilave açıklamaları ve güvenlik değerlendirmeleri takip ediliyor.
Yemen'deki Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki gerilim
Yemen'de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında devam eden çatışmalar, bölgedeki güvenlik gelişmelerinin önemli başlıkları arasında bulunuyor. Husiler, kendilerine yönelik askeri operasyonlardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı daha önce de balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldı.
Yemen'deki iç savaş, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetlerde kontrolü ele geçirmesinin ardından derinleşti. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu ise Mart 2015'te uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetini desteklemek amacıyla askeri müdahaleye başladı.
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Riyad'da saldırı alarmı hava savunma sistemleri devrede
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da balistik füze saldırısı uyarısının ardından hava savunma sistemleri devreye girdi. Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Riyad ile Harc ve Necran vilayetlerinde güvenlik alarmı verildiğini açıklarken bölgede çok sayıda patlama sesi duyulduğu bildirildi. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Riyad'a fırlatılan 2 balistik füzenin hava savunma sistemlerince engellenerek imha edildiğini duyurdu.
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamalarda başkent Riyad ile Harc ve Necran vilayetlerinde Ulusal Acil Durum Erken Uyarı Platformu aracılığıyla tehlike uyarıları yayımlandığını bildirdi.
Yetkililer, ilk uyarılarda tehlikenin niteliğine ve vatandaşların alması gereken önlemlere ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı. Bölgedeki görgü tanıkları ise cep telefonlarına güvenlik uyarıları gönderildiğini, kısa süre sonra hava savunma sistemlerinin faaliyete geçtiğini ve patlama sesleri duyulduğunu aktardı.
Husilerin fırlattığı 2 balistik füze imha edildi
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Riyad'a yönelik füze saldırısına ilişkin açıklama yaptı.
Maliki, Yemen'deki Husiler tarafından başkent Riyad'a doğru fırlatılan 2 balistik füzenin Suudi Arabistan hava savunma sistemleri tarafından engellenerek imha edildiğini bildirdi.
Açıklamada füzelerin hangi bölgelerde etkisiz hale getirildiği belirtilmedi. Saldırı sonucunda can kaybı, yaralanma veya maddi hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin de bilgi verilmedi.
Riyad, Harc ve Necran'da tehlike uyarısı kaldırıldı
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, ilk güvenlik alarmının ardından yeni bir açıklama yayımladı. Açıklamada Riyad, Harc ve Necran vilayetleri için tehlikenin geçtiği duyuruldu.
Böylece üç bölgede Ulusal Acil Durum Erken Uyarı Platformu üzerinden yapılan güvenlik bildirimlerinin ardından tehlikenin sona erdiği kamuoyuna aktarıldı.
Yetkililerin saldırının olası etkilerine ilişkin ilave açıklamaları ve güvenlik değerlendirmeleri takip ediliyor.
Yemen'deki Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki gerilim
Yemen'de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında devam eden çatışmalar, bölgedeki güvenlik gelişmelerinin önemli başlıkları arasında bulunuyor. Husiler, kendilerine yönelik askeri operasyonlardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı daha önce de balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldı.
Yemen'deki iç savaş, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetlerde kontrolü ele geçirmesinin ardından derinleşti. Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu ise Mart 2015'te uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetini desteklemek amacıyla askeri müdahaleye başladı.
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