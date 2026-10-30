Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 40 kişi hakkında tutuklama talebi
Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 40 kişi hakkında tutuklama talebi
İstanbul'da Bakırköy Belediyesine yönelik ihale usulsüzlüğü ve rüşvet iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 62 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerin ardından aralarında belediye personelinin de bulunduğu 40 şüpheli tutuklama, 17 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine gönderildi.
Haber Giriş Tarihi: 30.10.2026 21:19
Haber Güncellenme Tarihi: 30.10.2026 21:22
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyenin mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında belediyedeki ihale süreçleri ve ilgili kişilerin işlemleri incelemeye alındı.
Soruşturmanın bir diğer bölümünü ise iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak isteyen işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği iddiaları oluşturuyor. Savcılık tarafından yürütülen işlemlerde söz konusu iddialarla bağlantılı şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.
62 şüpheli adliyeye sevk edildi
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 62 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Şüphelilerin savcılıkta ifadeleri alındı ve haklarında uygulanacak adli tedbirlere ilişkin değerlendirme yapıldı.
Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından 57 şüpheli hakkında tutuklama veya adli kontrol tedbiri talep edildi. Adliyeye sevk edilen diğer 5 şüphelinin hukuki durumuna ilişkin paylaşılan bilgilerde ayrıntı bulunmadı.
40 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 40 şüpheliyi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk etti. Tutuklama talebi yöneltilen kişiler arasında belediye personelinin de bulunduğu belirtildi.
Şüpheliler hakkındaki tutuklama talepleri hâkimlik tarafından değerlendirilecek. Tutuklama veya diğer adli tedbirlere ilişkin kararların, şüphelilerin hâkimlikteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından verilmesi bekleniyor.
17 şüpheli için adli kontrol istendi
Savcılık, soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti. Bu kişiler arasında Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir'in de bulunduğu bildirildi.
Özdemir'in de aralarında bulunduğu şüphelilerin adli kontrol talepleri nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından değerlendirilecek. Hâkimliğin vereceği kararlar doğrultusunda şüpheliler hakkında uygulanacak tedbirler belirlenecek.
Soruşturmada adli süreç devam ediyor
Bakırköy Belediyesindeki ihale işlemleri ve ruhsat süreçlerine ilişkin iddialar hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor. Savcılığın tutuklama ve adli kontrol taleplerine ilişkin hâkimlik kararları henüz paylaşılan bilgiler arasında yer almıyor.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında şüpheliler hakkında verilecek kararlar ve iddialara ilişkin adli işlemler takip edilecek.
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Bakırköy Belediyesi soruşturmasında 40 kişi hakkında tutuklama talebi
İstanbul'da Bakırköy Belediyesine yönelik ihale usulsüzlüğü ve rüşvet iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 62 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerin ardından aralarında belediye personelinin de bulunduğu 40 şüpheli tutuklama, 17 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine gönderildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, belediyenin mal ve hizmet alımlarına ilişkin ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında belediyedeki ihale süreçleri ve ilgili kişilerin işlemleri incelemeye alındı.
Soruşturmanın bir diğer bölümünü ise iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almak isteyen işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği iddiaları oluşturuyor. Savcılık tarafından yürütülen işlemlerde söz konusu iddialarla bağlantılı şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.
62 şüpheli adliyeye sevk edildi
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 62 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. Şüphelilerin savcılıkta ifadeleri alındı ve haklarında uygulanacak adli tedbirlere ilişkin değerlendirme yapıldı.
Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından 57 şüpheli hakkında tutuklama veya adli kontrol tedbiri talep edildi. Adliyeye sevk edilen diğer 5 şüphelinin hukuki durumuna ilişkin paylaşılan bilgilerde ayrıntı bulunmadı.
40 şüpheli hakkında tutuklama talebi
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 40 şüpheliyi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk etti. Tutuklama talebi yöneltilen kişiler arasında belediye personelinin de bulunduğu belirtildi.
Şüpheliler hakkındaki tutuklama talepleri hâkimlik tarafından değerlendirilecek. Tutuklama veya diğer adli tedbirlere ilişkin kararların, şüphelilerin hâkimlikteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından verilmesi bekleniyor.
17 şüpheli için adli kontrol istendi
Savcılık, soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti. Bu kişiler arasında Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu'nun babası Mustafa Özdemir'in de bulunduğu bildirildi.
Özdemir'in de aralarında bulunduğu şüphelilerin adli kontrol talepleri nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından değerlendirilecek. Hâkimliğin vereceği kararlar doğrultusunda şüpheliler hakkında uygulanacak tedbirler belirlenecek.
Soruşturmada adli süreç devam ediyor
Bakırköy Belediyesindeki ihale işlemleri ve ruhsat süreçlerine ilişkin iddialar hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor. Savcılığın tutuklama ve adli kontrol taleplerine ilişkin hâkimlik kararları henüz paylaşılan bilgiler arasında yer almıyor.
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında şüpheliler hakkında verilecek kararlar ve iddialara ilişkin adli işlemler takip edilecek.
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