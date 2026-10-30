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KPSS Ön Lisans Sınavı sonuçları açıklandı! Öğrenmek için tıklayın

KPSS Ön Lisans Sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

Haber Giriş Tarihi: 30.10.2026 07:44
Haber Güncellenme Tarihi: 30.10.2026 07:45
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
KPSS Ön Lisans Sınavı sonuçları açıklandı! Öğrenmek için tıklayın

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, 2026-Kamu Personel Seçme Sınavı ön lisans düzeyi sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 4 Ekim'de gerçekleştirilen 2026-KPSS ön lisans düzeyinin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

Sonuçları öğrenmek için tıklayın...

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