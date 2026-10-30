Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 16.30'da yapılması planlanan görüşmede, Türkiye-Ukrayna ilişkileri, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz'deki güvenlik gelişmeleri ele alınacak.
Haber Giriş Tarihi: 30.10.2026 18:04
Haber Güncellenme Tarihi: 30.10.2026 18:05
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geleceğini bildirdi. Duran, İstanbul'da gerçekleştirilecek görüşmelerin gündemine ilişkin de bilgi verdi.
Açıklamaya göre iki lider, Türkiye ile Ukrayna arasındaki mevcut iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımları değerlendirecek. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler de gündeme gelecek.
Karadeniz güvenliği masada olacak
Erdoğan ile Zelenskiy arasındaki görüşmenin önemli gündem maddelerinden birini Rusya-Ukrayna Savaşı oluşturacak. Savaşın bölgesel etkileri ve Karadeniz'deki güvenlik durumu, liderlerin değerlendireceği başlıklar arasında yer alacak.
İletişim Başkanı Duran'ın açıklamasında, görüşmelerin Türkiye-Ukrayna iş birliğinin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmelerin ele alınması amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi.
Görüşme Dolmabahçe'de yapılacak
İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek görüşmenin 31 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da başlaması planlanıyor. Zelenskiy'nin çalışma ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı temaslarda ikili ve bölgesel konular görüşülecek.
Görüşmenin ardından yapılabilecek resmî açıklamalar, iki ülke arasındaki iş birliği ve Karadeniz güvenliği konusunda ele alınan başlıkların ayrıntılarını ortaya koyabilecek.
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Zelenskiy Türkiye’ye geliyor gözler kritik görüşmede
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 31 Ekim 2026 Cumartesi günü Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 16.30'da yapılması planlanan görüşmede, Türkiye-Ukrayna ilişkileri, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Karadeniz'deki güvenlik gelişmeleri ele alınacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye geleceğini bildirdi. Duran, İstanbul'da gerçekleştirilecek görüşmelerin gündemine ilişkin de bilgi verdi.
Açıklamaya göre iki lider, Türkiye ile Ukrayna arasındaki mevcut iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımları değerlendirecek. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler de gündeme gelecek.
Karadeniz güvenliği masada olacak
Erdoğan ile Zelenskiy arasındaki görüşmenin önemli gündem maddelerinden birini Rusya-Ukrayna Savaşı oluşturacak. Savaşın bölgesel etkileri ve Karadeniz'deki güvenlik durumu, liderlerin değerlendireceği başlıklar arasında yer alacak.
İletişim Başkanı Duran'ın açıklamasında, görüşmelerin Türkiye-Ukrayna iş birliğinin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmelerin ele alınması amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi.
Görüşme Dolmabahçe'de yapılacak
İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek görüşmenin 31 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da başlaması planlanıyor. Zelenskiy'nin çalışma ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı temaslarda ikili ve bölgesel konular görüşülecek.
Görüşmenin ardından yapılabilecek resmî açıklamalar, iki ülke arasındaki iş birliği ve Karadeniz güvenliği konusunda ele alınan başlıkların ayrıntılarını ortaya koyabilecek.
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