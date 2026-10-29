Erdoğan ve Trump arasında 24 saatte ikinci görüşme
Erdoğan ve Trump arasında 24 saatte ikinci görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında son 24 saat içinde ikinci telefon görüşmesinin gerçekleştiği bildirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından aktarılan açıklamaya göre Trump, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla liderlerin katıldığı akşam yemeği sırasında Erdoğan'ı Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi nedeniyle telefonla aradı. Görüşmede teşkilatın gelecek dönem çalışmalarına ilişkin mesajlar paylaşıldı.
Haber Giriş Tarihi: 29.10.2026 20:53
Haber Güncellenme Tarihi: 29.10.2026 20:54
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre Erdoğan, telefon görüşmesinde ABD Başkanı Trump'a akşam yemeğine katılan liderlerin selamlarını iletti. Görüşmede Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13'üncü Zirvesi ve toplantının gündemi ele alındı.
Erdoğan, teşkilatın 13'üncü zirvesinin Ankara'da düzenleneceğini belirtti. Cumhurbaşkanı, toplantıda Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal çalışmalarını ileriye taşıyacak kararların alınacağını ifade etti.
Erdoğan'dan 200 milyonluk nüfus vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 200 milyonu aşan nüfusuyla Orta Asya'da istikrar ve güven açısından önemli bir konuma ulaştığını belirtti. Ankara'da gerçekleştirilecek zirvede teşkilatın geleceğine yönelik kararların gündeme geleceğini aktardı.
ABD Başkanı Donald Trump ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi dolayısıyla başarı dileklerini iletti.
İletişim Başkanlığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paylaşıldığı belirtilen açıklamada, telefon görüşmesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen akşam yemeği sırasında gerçekleştiği kaydedildi.
Açıklamada, görüşmenin Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi çerçevesinde yapıldığı ve Trump'ın zirveye yönelik başarı dileklerini Erdoğan'a ilettiği belirtildi. Son 24 saat içinde ikinci görüşmenin gerçekleştiği bilgisine ilişkin önceki telefon temasının ayrıntıları ise verilen açıklamada yer almadı.
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Erdoğan ve Trump arasında 24 saatte ikinci görüşme
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında son 24 saat içinde ikinci telefon görüşmesinin gerçekleştiği bildirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından aktarılan açıklamaya göre Trump, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla liderlerin katıldığı akşam yemeği sırasında Erdoğan'ı Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi nedeniyle telefonla aradı. Görüşmede teşkilatın gelecek dönem çalışmalarına ilişkin mesajlar paylaşıldı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre Erdoğan, telefon görüşmesinde ABD Başkanı Trump'a akşam yemeğine katılan liderlerin selamlarını iletti. Görüşmede Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13'üncü Zirvesi ve toplantının gündemi ele alındı.
Erdoğan, teşkilatın 13'üncü zirvesinin Ankara'da düzenleneceğini belirtti. Cumhurbaşkanı, toplantıda Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal çalışmalarını ileriye taşıyacak kararların alınacağını ifade etti.
Erdoğan'dan 200 milyonluk nüfus vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 200 milyonu aşan nüfusuyla Orta Asya'da istikrar ve güven açısından önemli bir konuma ulaştığını belirtti. Ankara'da gerçekleştirilecek zirvede teşkilatın geleceğine yönelik kararların gündeme geleceğini aktardı.
ABD Başkanı Donald Trump ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi dolayısıyla başarı dileklerini iletti.
İletişim Başkanlığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paylaşıldığı belirtilen açıklamada, telefon görüşmesinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen akşam yemeği sırasında gerçekleştiği kaydedildi.
Açıklamada, görüşmenin Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi çerçevesinde yapıldığı ve Trump'ın zirveye yönelik başarı dileklerini Erdoğan'a ilettiği belirtildi. Son 24 saat içinde ikinci görüşmenin gerçekleştiği bilgisine ilişkin önceki telefon temasının ayrıntıları ise verilen açıklamada yer almadı.
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