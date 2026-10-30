İstanbul'da yeni metro hattının açılış tarihi açıklandı
İstanbul'da yeni metro hattının açılış tarihi açıklandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımı sürdürülen Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattında test sürüşü gerçekleştirildi. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, hattın 19 Aralık 2026 tarihinde hizmete açılmasının planlandığını açıkladı. Test sürüşüne Özgür Özel ve beraberindeki heyet de katılırken İstanbul'da devam eden diğer metro projelerinin tamamlanma takvimine ilişkin bilgiler paylaşıldı.
Haber Giriş Tarihi: 30.10.2026 18:08
Haber Güncellenme Tarihi: 30.10.2026 18:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattındaki test sürüşü için heyet, Kadıköy'deki 60. Yıl Parkı durağında bir araya geldi. İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar, sürüş öncesinde hattın teknik özellikleri ve çalışmaların mevcut durumuna ilişkin sunum yaptı.
Teknik bilgilendirmenin ardından Özgür Özel, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve beraberindekiler metro aracına geçti. Test sürüşü öncesinde aracın ön bölümünde bulunan Özel, telsiz aracılığıyla hareket merkeziyle iletişime geçerek sürüşün başlaması için talimat verdi.
Yeni metro hattı 19 Aralık'ta açılacak
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattının 19 Aralık 2026 tarihinde açılmasının planlandığını bildirdi. İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki ulaşım ağına eklenecek hattın hizmete alınmasıyla birlikte Ümraniye, Ataşehir ve Göztepe arasındaki raylı sistem bağlantısının sağlanması hedefleniyor.
Hattın yolcu taşımacılığına başlamasına ilişkin takvim, devam eden teknik çalışmaların ve işletmeye alma süreçlerinin tamamlanmasıyla netleşecek.
Test sürüşü yaklaşık 20 dakika sürdü
Metro hattında gerçekleştirilen test sürüşü yaklaşık 20 dakika devam etti. Yolculuk sırasında Nuri Aslan ve İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar, güzergâh ve yürütülen çalışmalar hakkında heyete bilgi verdi.
Test sürüşünün ardından Ataşehir İstasyonu'na ulaşan heyet, istasyonun peron bölümünde incelemelerde bulundu. Program, istasyon girişinde çekilen hatıra fotoğrafıyla tamamlandı.
Diğer metro projeleri için de takvim paylaşıldı
Test sürüşü kapsamında yapılan açıklamalarda İstanbul'da yapımı devam eden diğer raylı sistem projelerine de değinildi. Paylaşılan bilgilere göre kentte inşaatı süren 10 metro hattından ikisinin 2027, diğer ikisinin ise 2028 yılında tamamlanması planlanıyor.
Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattının açılışına yönelik çalışmalar devam ederken İBB'nin diğer metro projelerine ilişkin açıklayacağı ilerleme ve işletmeye alma takvimleri de İstanbul'un raylı sistem yatırımlarının gündeminde yer alacak.
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İstanbul'da yeni metro hattının açılış tarihi açıklandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapımı sürdürülen Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattında test sürüşü gerçekleştirildi. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, hattın 19 Aralık 2026 tarihinde hizmete açılmasının planlandığını açıkladı. Test sürüşüne Özgür Özel ve beraberindeki heyet de katılırken İstanbul'da devam eden diğer metro projelerinin tamamlanma takvimine ilişkin bilgiler paylaşıldı.
Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattındaki test sürüşü için heyet, Kadıköy'deki 60. Yıl Parkı durağında bir araya geldi. İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar, sürüş öncesinde hattın teknik özellikleri ve çalışmaların mevcut durumuna ilişkin sunum yaptı.
Teknik bilgilendirmenin ardından Özgür Özel, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve beraberindekiler metro aracına geçti. Test sürüşü öncesinde aracın ön bölümünde bulunan Özel, telsiz aracılığıyla hareket merkeziyle iletişime geçerek sürüşün başlaması için talimat verdi.
Yeni metro hattı 19 Aralık'ta açılacak
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattının 19 Aralık 2026 tarihinde açılmasının planlandığını bildirdi. İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki ulaşım ağına eklenecek hattın hizmete alınmasıyla birlikte Ümraniye, Ataşehir ve Göztepe arasındaki raylı sistem bağlantısının sağlanması hedefleniyor.
Hattın yolcu taşımacılığına başlamasına ilişkin takvim, devam eden teknik çalışmaların ve işletmeye alma süreçlerinin tamamlanmasıyla netleşecek.
Test sürüşü yaklaşık 20 dakika sürdü
Metro hattında gerçekleştirilen test sürüşü yaklaşık 20 dakika devam etti. Yolculuk sırasında Nuri Aslan ve İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar, güzergâh ve yürütülen çalışmalar hakkında heyete bilgi verdi.
Test sürüşünün ardından Ataşehir İstasyonu'na ulaşan heyet, istasyonun peron bölümünde incelemelerde bulundu. Program, istasyon girişinde çekilen hatıra fotoğrafıyla tamamlandı.
Diğer metro projeleri için de takvim paylaşıldı
Test sürüşü kapsamında yapılan açıklamalarda İstanbul'da yapımı devam eden diğer raylı sistem projelerine de değinildi. Paylaşılan bilgilere göre kentte inşaatı süren 10 metro hattından ikisinin 2027, diğer ikisinin ise 2028 yılında tamamlanması planlanıyor.
Ümraniye-Ataşehir-Göztepe hattının açılışına yönelik çalışmalar devam ederken İBB'nin diğer metro projelerine ilişkin açıklayacağı ilerleme ve işletmeye alma takvimleri de İstanbul'un raylı sistem yatırımlarının gündeminde yer alacak.
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