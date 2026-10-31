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Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 5 şüpheli tutuklandı

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

Haber Giriş Tarihi: 31.10.2026 09:28
Haber Güncellenme Tarihi: 31.10.2026 09:29
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Denizli'de Merkezefendi Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 5 şüpheli tutuklandı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının 27 Ekim'de başlattığı rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu 27 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 7'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 28 Ekim'de adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli de dün adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve eşi Mehmet Ali Doğan ile Y.O, H.T. ve A.H. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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