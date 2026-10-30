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Külliye'de TDT Zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan liderleri karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TDT 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı kapsamında Ankara'da bulunan Türk Dünyası Liderlerini karşıladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TDT 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı kapsamında Ankara'da bulunan Türk Dünyası Liderlerini karşıladı.
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