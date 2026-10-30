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Külliye'de TDT Zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan liderleri karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TDT 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı kapsamında Ankara'da bulunan Türk Dünyası Liderlerini karşıladı.

Haber Giriş Tarihi: 30.10.2026 10:36
Haber Güncellenme Tarihi: 30.10.2026 10:37
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Külliye'de TDT Zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan liderleri karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TDT 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı kapsamında Ankara'da bulunan Türk Dünyası Liderlerini karşıladı.

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