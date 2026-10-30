Bakan Gürlek açıkladı! 4 faili meçhul cinayette gelişme
Bakan Gürlek açıkladı! 4 faili meçhul cinayette gelişme
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yürütülen çalışmalar kapsamında 68 ayrı dosyada 75 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını açıkladı. Konya, Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay'da yıllardır aydınlatılamayan dört cinayet dosyasının yeniden incelendiğini belirten Gürlek, elde edilen deliller doğrultusunda düzenlenen operasyonlarda toplam 26 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Soruşturmalarda DNA analizleri, iletişim kayıtları ve tanık ifadeleri kullanılırken bazı şüpheliler hakkında tutuklama ve adli kontrol kararları verildi.
Haber Giriş Tarihi: 30.10.2026 20:20
Haber Güncellenme Tarihi: 30.10.2026 20:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmaların sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerinin iş birliğiyle geçmiş yıllara ait cinayet dosyalarının yeniden değerlendirildiğini belirtti.
Gürlek, teknolojik gelişmelerin geçmişte elde edilen delillerin yeniden incelenmesine imkân sağladığını ifade etti. Kriminal incelemeler, DNA analizleri, HTS kayıtları ve tanık beyanlarının soruşturmalarda kullanıldığını bildirdi.
Bakan Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Yılların arkasına saklanan failleri adaletin önüne çıkaracağız: 68 dosyada 75 cinayeti faili meçhul olmaktan çıkardık!
Konya'da 21 yıllık cinayet dosyasında 5 tutuklama
Konya-Ankara karayolunda 2005 yılında başından ateşli silahla vurularak öldürülmüş halde bulunan Ömer Faruk Akıllı'nın dosyası yeniden ele alındı. Yapılan incelemelerde Akıllı'nın Bursa'da çalıştığı otelde yaşanan bir anlaşmazlığın ardından alıkonulmuş olabileceğine ilişkin bulgular elde edildi.
Tanık beyanları ve iletişim kayıtlarının yeniden değerlendirilmesinin ardından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i tasarlayarak öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Diğer 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Kahramanmaraş'ta 16 yıllık dosya yeniden incelendi
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 2010 yılında boş bir arazide cansız bedeni bulunan yeni doğmuş bebeğe ilişkin soruşturma yeniden başlatıldı. İncelemelerde hastane kayıtlarında gebelik bilgisi bulunmasına rağmen doğum kaydı olmayan kişiler araştırıldı.
Tanık ifadeleri ve sağlık kayıtlarının karşılaştırılması sonucunda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin bebeği doğumun ardından boş araziye bıraktığını beyan ettiği bildirildi.
Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
Mersin'de 25 yıllık cinayet dosyasında operasyon
Mersin'de 2007 yılında bir evin avlusunda, betonla kapatılmış buzdolabının içerisinde cansız bedeni bulunan Bahaddin Sefer'in ölümüne ilişkin dosya yeniden değerlendirildi. Sefer'in en son 2001 yılı civarında görüldüğüne ilişkin bilgiler doğrultusunda soruşturma genişletildi.
Çalışmalar kapsamında farklı illerde toplam 32 kişinin ifadesi alındı. Tanık beyanları ve iletişim kayıtlarının incelenmesiyle elde edilen bulgular üzerine Mersin merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Bakanlığın paylaşılan açıklamasında bu şüphelilere ilişkin tutuklama veya adli kontrol kararı bilgisi yer almadı.
Hatay'da 20 yıllık cinayette 11 gözaltı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2006 yılında deniz kıyısında bıçaklanarak öldürülen İbrahim Akgöl'ün dosyası da yeniden incelemeye alındı. Soruşturma kapsamında HTS kayıtları ve tanık ifadeleri değerlendirildi.
Çalışmalarda 16 ilde toplam 52 kişinin bilgisine başvuruldu. Bu kişilerden 10'unun ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirtildi.
Elde edilen bulgular doğrultusunda 12 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınırken bir şüphelinin ceza infaz kurumunda olduğu tespit edildi.
Bakan Gürlek soruşturmaların süreceğini açıkladı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçmiş yıllarda işlenen ve aydınlatılamayan cinayetlere ilişkin çalışmaların devam edeceğini belirtti. Soruşturmaları yürüten Cumhuriyet başsavcılıkları ile emniyet ve jandarma birimlerine teşekkür etti.
Gürlek, yeni delillerin değerlendirilmesi ve sorumluların yargı önüne çıkarılması amacıyla çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.
Dört ilde yürütülen soruşturmalarda gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki adli süreçler devam ederken dosyalara ilişkin yeni deliller ve yargı kararları takip edilecek.
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Bakan Gürlek açıkladı! 4 faili meçhul cinayette gelişme
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yürütülen çalışmalar kapsamında 68 ayrı dosyada 75 cinayetin faili meçhul olmaktan çıkarıldığını açıkladı. Konya, Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay'da yıllardır aydınlatılamayan dört cinayet dosyasının yeniden incelendiğini belirten Gürlek, elde edilen deliller doğrultusunda düzenlenen operasyonlarda toplam 26 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Soruşturmalarda DNA analizleri, iletişim kayıtları ve tanık ifadeleri kullanılırken bazı şüpheliler hakkında tutuklama ve adli kontrol kararları verildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adalet Bakanlığı bünyesindeki Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının koordinasyonunda yürütülen çalışmaların sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı. Cumhuriyet başsavcılıkları ve kolluk birimlerinin iş birliğiyle geçmiş yıllara ait cinayet dosyalarının yeniden değerlendirildiğini belirtti.
Gürlek, teknolojik gelişmelerin geçmişte elde edilen delillerin yeniden incelenmesine imkân sağladığını ifade etti. Kriminal incelemeler, DNA analizleri, HTS kayıtları ve tanık beyanlarının soruşturmalarda kullanıldığını bildirdi.
Bakan Gürlek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Konya'da 21 yıllık cinayet dosyasında 5 tutuklama
Konya-Ankara karayolunda 2005 yılında başından ateşli silahla vurularak öldürülmüş halde bulunan Ömer Faruk Akıllı'nın dosyası yeniden ele alındı. Yapılan incelemelerde Akıllı'nın Bursa'da çalıştığı otelde yaşanan bir anlaşmazlığın ardından alıkonulmuş olabileceğine ilişkin bulgular elde edildi.
Tanık beyanları ve iletişim kayıtlarının yeniden değerlendirilmesinin ardından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i tasarlayarak öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Diğer 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Kahramanmaraş'ta 16 yıllık dosya yeniden incelendi
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 2010 yılında boş bir arazide cansız bedeni bulunan yeni doğmuş bebeğe ilişkin soruşturma yeniden başlatıldı. İncelemelerde hastane kayıtlarında gebelik bilgisi bulunmasına rağmen doğum kaydı olmayan kişiler araştırıldı.
Tanık ifadeleri ve sağlık kayıtlarının karşılaştırılması sonucunda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin bebeği doğumun ardından boş araziye bıraktığını beyan ettiği bildirildi.
Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken diğeri hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
Mersin'de 25 yıllık cinayet dosyasında operasyon
Mersin'de 2007 yılında bir evin avlusunda, betonla kapatılmış buzdolabının içerisinde cansız bedeni bulunan Bahaddin Sefer'in ölümüne ilişkin dosya yeniden değerlendirildi. Sefer'in en son 2001 yılı civarında görüldüğüne ilişkin bilgiler doğrultusunda soruşturma genişletildi.
Çalışmalar kapsamında farklı illerde toplam 32 kişinin ifadesi alındı. Tanık beyanları ve iletişim kayıtlarının incelenmesiyle elde edilen bulgular üzerine Mersin merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Bakanlığın paylaşılan açıklamasında bu şüphelilere ilişkin tutuklama veya adli kontrol kararı bilgisi yer almadı.
Hatay'da 20 yıllık cinayette 11 gözaltı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 2006 yılında deniz kıyısında bıçaklanarak öldürülen İbrahim Akgöl'ün dosyası da yeniden incelemeye alındı. Soruşturma kapsamında HTS kayıtları ve tanık ifadeleri değerlendirildi.
Çalışmalarda 16 ilde toplam 52 kişinin bilgisine başvuruldu. Bu kişilerden 10'unun ceza infaz kurumlarında bulunduğu belirtildi.
Elde edilen bulgular doğrultusunda 12 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınırken bir şüphelinin ceza infaz kurumunda olduğu tespit edildi.
Bakan Gürlek soruşturmaların süreceğini açıkladı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçmiş yıllarda işlenen ve aydınlatılamayan cinayetlere ilişkin çalışmaların devam edeceğini belirtti. Soruşturmaları yürüten Cumhuriyet başsavcılıkları ile emniyet ve jandarma birimlerine teşekkür etti.
Gürlek, yeni delillerin değerlendirilmesi ve sorumluların yargı önüne çıkarılması amacıyla çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.
Dört ilde yürütülen soruşturmalarda gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki adli süreçler devam ederken dosyalara ilişkin yeni deliller ve yargı kararları takip edilecek.
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