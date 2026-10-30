Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maçının oynanacağı yer açıklandı
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maçının oynanacağı yer açıklandı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 5. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile oynayacağı karşılaşmanın Gürcistan'da düzenleneceğini açıkladı. Siyah-beyazlı kulübün duyurusuna göre mücadele, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Batum kentindeki Batumi Stadyumu'nda taraftarlara açık olarak oynanacak. Karşılaşmanın bilet satışına ilişkin ayrıntılar ise daha sonra duyurulacak.
Haber Giriş Tarihi: 30.10.2026 23:05
Haber Güncellenme Tarihi: 30.10.2026 23:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva ile yapacağı karşılaşmanın oynanacağı stadyuma ilişkin bilgilendirmede bulundu. Kulübün açıklamasında, müsabaka için Gürcistan'ın Batum kentinde bulunan Batumi Stadyumu'nun belirlendiği ifade edildi.
Karşılaşmanın 26 Kasım Perşembe günü oynanacağı belirtilirken başlama saatine ilişkin bilgi paylaşılmadı. Maçın seyircili olarak düzenleneceği de kulübün duyurusunda yer aldı.
Beşiktaş'tan taraftarlara açıklama
Siyah-beyazlı kulübün paylaşılan açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
Futbol A Takımımız, UEFA Avrupa Ligi Lig Aşaması 5. hafta müsabakasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak.
Müsabaka, 26 Kasım Perşembe günü Gürcistan Batum'da Batumi Stadyumu'nda taraftarlarımıza açık olarak oynanacaktır.
Bilet satışı hakkında detaylı bilgilendirme daha sonra yapılacaktır.
Beşiktaş'ın duyurusuna göre Batum'daki karşılaşma taraftarların katılımına açık olacak. Ancak bilet fiyatları, satış başlangıç tarihi ve tribünlere ilişkin düzenlemeler henüz açıklanmadı.
Kulübün bilet satışına ilişkin ayrıntıları ilerleyen günlerde paylaşması bekleniyor. Karşılaşmayı stadyumdan takip etmek isteyen taraftarlar için satış koşulları yapılacak duyuruyla netleşecek.
Batumi Stadyumu karşılaşmaya ev sahipliği yapacak
UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 5. haftasında oynanacağı belirtilen Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva mücadelesine Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Stadyumu ev sahipliği yapacak.
Siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupası programındaki karşılaşmaya ilişkin başlama saati ve bilet satış takvimi henüz duyurulmadı. Kulüp tarafından açıklanacak yeni bilgiler, müsabakaya ilişkin organizasyon ayrıntılarını belirleyecek.
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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi maçının oynanacağı yer açıklandı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 5. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile oynayacağı karşılaşmanın Gürcistan'da düzenleneceğini açıkladı. Siyah-beyazlı kulübün duyurusuna göre mücadele, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Batum kentindeki Batumi Stadyumu'nda taraftarlara açık olarak oynanacak. Karşılaşmanın bilet satışına ilişkin ayrıntılar ise daha sonra duyurulacak.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva ile yapacağı karşılaşmanın oynanacağı stadyuma ilişkin bilgilendirmede bulundu. Kulübün açıklamasında, müsabaka için Gürcistan'ın Batum kentinde bulunan Batumi Stadyumu'nun belirlendiği ifade edildi.
Karşılaşmanın 26 Kasım Perşembe günü oynanacağı belirtilirken başlama saatine ilişkin bilgi paylaşılmadı. Maçın seyircili olarak düzenleneceği de kulübün duyurusunda yer aldı.
Beşiktaş'tan taraftarlara açıklama
Siyah-beyazlı kulübün paylaşılan açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
Bilet satışına ilişkin detaylar bekleniyor
Beşiktaş'ın duyurusuna göre Batum'daki karşılaşma taraftarların katılımına açık olacak. Ancak bilet fiyatları, satış başlangıç tarihi ve tribünlere ilişkin düzenlemeler henüz açıklanmadı.
Kulübün bilet satışına ilişkin ayrıntıları ilerleyen günlerde paylaşması bekleniyor. Karşılaşmayı stadyumdan takip etmek isteyen taraftarlar için satış koşulları yapılacak duyuruyla netleşecek.
Batumi Stadyumu karşılaşmaya ev sahipliği yapacak
UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 5. haftasında oynanacağı belirtilen Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva mücadelesine Gürcistan'ın Batum kentindeki Batumi Stadyumu ev sahipliği yapacak.
Siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupası programındaki karşılaşmaya ilişkin başlama saati ve bilet satış takvimi henüz duyurulmadı. Kulüp tarafından açıklanacak yeni bilgiler, müsabakaya ilişkin organizasyon ayrıntılarını belirleyecek.
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