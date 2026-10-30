''Türk Yüzyılı'' teması... TDT liderleri Ankara'da bir araya geliyor
''Türk Yüzyılı'' teması... TDT liderleri Ankara'da bir araya geliyor
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 'Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik' temasıyla bugün Ankara'da düzenlenecek. Türk dünyasında işbirliğinin güçlendirilmesinde ve ortak bir geleceğin inşasında kritik rol üstlenen teşkilatın liderleri, Türkiye'nin ev sahipliğinde bir araya geliyor.
Haber Giriş Tarihi: 30.10.2026 09:14
Haber Güncellenme Tarihi: 30.10.2026 09:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kurulduğu günden bu yana Türk dünyasında işbirliğinin güçlendirilmesinde ve ortak geleceğin inşasında önemli rol üstlenen Türk Devletleri Teşkilatının 13. zirvesi, bu yıl 'Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik' temasıyla düzenleniyor.
Zirve kapsamında Ankara'ya gelen devlet başkanları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz; Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı Cumhurbaşkanlığı Ana Binası merdivenlerinde karşıladı. Yılmaz, konuk liderlerle tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN ZİRVEYE ÖZEL ANLAMLI PAYLAŞIM
Zirvenin başlangıcı dolayısıyla İletişim Başkanlığı tarafından anlamlı bir video paylaşıldı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Türkiye, Ankara'da 'Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik' temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. TDT Ankara Zirvesi ile dilde birliğimizi, fikirde dayanışmamızı, işte ortak kararlılığımızı geleceğe taşıyoruz" denildi.
Paylaşılan videoda ise Türk dünyasının ortak hafızasına ve kardeşliğine vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi;
Bazı hikayeler bir ömre sığmaz, kuşaktan kuşağa taşınır, farklı coğrafyalarda yaşamaya devam eder. Bir çocuğun öğrendiği kelimede, bir büyüğün anlattığı hatırada, birbirimizi tanıdığımız, anladığımız ortak bir hafıza vardır. O hafıza yeni hayallere ilham verir. Şimdi ortak geleceğimize yön vermek için Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da buluşuyoruz. Kardeşliğimizi güçlendirmek, işbirliğimizi yeni ufuklara taşımak için.
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''Türk Yüzyılı'' teması... TDT liderleri Ankara'da bir araya geliyor
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 'Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik' temasıyla bugün Ankara'da düzenlenecek. Türk dünyasında işbirliğinin güçlendirilmesinde ve ortak bir geleceğin inşasında kritik rol üstlenen teşkilatın liderleri, Türkiye'nin ev sahipliğinde bir araya geliyor.
Kurulduğu günden bu yana Türk dünyasında işbirliğinin güçlendirilmesinde ve ortak geleceğin inşasında önemli rol üstlenen Türk Devletleri Teşkilatının 13. zirvesi, bu yıl 'Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik' temasıyla düzenleniyor.
Zirve kapsamında Ankara'ya gelen devlet başkanları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz; Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı Cumhurbaşkanlığı Ana Binası merdivenlerinde karşıladı. Yılmaz, konuk liderlerle tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN ZİRVEYE ÖZEL ANLAMLI PAYLAŞIM
Zirvenin başlangıcı dolayısıyla İletişim Başkanlığı tarafından anlamlı bir video paylaşıldı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Türkiye, Ankara'da 'Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik' temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. TDT Ankara Zirvesi ile dilde birliğimizi, fikirde dayanışmamızı, işte ortak kararlılığımızı geleceğe taşıyoruz" denildi.
Paylaşılan videoda ise Türk dünyasının ortak hafızasına ve kardeşliğine vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi;
Bazı hikayeler bir ömre sığmaz, kuşaktan kuşağa taşınır, farklı coğrafyalarda yaşamaya devam eder. Bir çocuğun öğrendiği kelimede, bir büyüğün anlattığı hatırada, birbirimizi tanıdığımız, anladığımız ortak bir hafıza vardır. O hafıza yeni hayallere ilham verir. Şimdi ortak geleceğimize yön vermek için Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da buluşuyoruz. Kardeşliğimizi güçlendirmek, işbirliğimizi yeni ufuklara taşımak için.
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