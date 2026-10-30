Borsa İstanbul'da sert düşüş BIST 100'de kayıp büyüdü
Borsa İstanbul'da sert düşüş BIST 100'de kayıp büyüdü
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,64 değer kaybıyla 10.759,56 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 405,88 puan gerileyen endekste satışlar sektörlerin tamamına yayıldı. BIST 100 kapsamındaki 100 hisseden 89'u düşüş kaydederken en yüksek kayıp yüzde 4,55 ile sanayi endeksinde görüldü. Piyasalarda sonraki işlem gününde endeksin seyri ve sektörlerdeki fiyat hareketleri izlenecek.
Haber Giriş Tarihi: 30.10.2026 19:22
Haber Güncellenme Tarihi: 30.10.2026 19:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
BIST 100 endeksi, işlem gününe önceki kapanışa göre yüzde 0,59 azalışla 11.099,89 puandan başladı. Gün içerisinde en yüksek 11.106,13 puanı gören endeks, satışların etkisiyle 10.759,56 puana kadar geriledi.
Endeks, günün en düşük seviyesi olan 10.759,56 puandan kapanış yaptı. Böylece BIST 100'de günlük değer kaybı 405,88 puana, oransal düşüş ise yüzde 3,64'e ulaştı.
Sanayi endeksinde kayıp yüzde 4,55'e ulaştı
Borsa İstanbul'da sektör endekslerinin tamamı günü düşüşle tamamladı. Sanayi endeksi yüzde 4,55 gerileyerek en fazla değer kaybeden ana sektör endeksi oldu.
Hizmetler endeksi yüzde 3,38, teknoloji endeksi yüzde 3,01 ve mali endeks yüzde 2,99 düşüş kaydetti. Büyük ölçekli şirketlerin işlem gördüğü BIST 30 endeksi ise yüzde 3,88 değer kaybederek 13.419,68 puana indi.
BIST 100'de 89 hisse değer kaybetti
BIST 100 endeksinde yer alan şirketlerin 89'u günü düşüşle tamamlarken 10 hisse yükseldi. Bir hissenin günlük değişimine ilişkin kaynak veride ayrıntı bulunmadı.
İşlem hacmi bakımından öne çıkan şirketler ASELSAN (ASELS), Türk Hava Yolları (THYAO), Akbank (AKBNK), Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK) ile Tüpraş (TUPRS) oldu. Söz konusu hisseler, gün içerisinde en fazla işlem gerçekleştirilen paylar arasında yer aldı.
Altın fiyatlarında düşüş görüldü
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı saat 18.15 itibarıyla 3.911 dolar seviyesinde işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise yüzde 1,1 düşüşle 6 milyon 350 bin liraya geriledi.
Altın piyasasındaki fiyat hareketleri, Borsa İstanbul'daki düşüşün yaşandığı işlem gününde diğer finansal göstergelerle birlikte takip edildi.
Dolar kuru ve tahvil getirileri açıklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların efektif kurunu alışta 49,7399 lira, satışta 49,9392 lira olarak açıkladı. Açıklanan değerler, TCMB'nin efektif döviz alış ve satış kurlarını yansıttı.
Tahvil piyasasında 15 Mart 2028 vadeli tahvilin basit getirisi yüzde 36,24, bileşik getirisi ise yüzde 39,53 seviyesinde gerçekleşti.
Uluslararası döviz piyasalarında saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1143, sterlin/dolar paritesi 1,3384 ve dolar/yen paritesi 157,3 seviyesinde işlem gördü.
Brent petrol 117 doların üzerine çıktı
Londra'da işlem gören aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,2 yükselerek 117,4 dolara ulaştı. Böylece petrol fiyatları, Borsa İstanbul'da satışların öne çıktığı işlem gününde yükseliş kaydetti.
BIST 100 endeksinin 10.759,56 puandan tamamladığı seansın ardından piyasalarda bir sonraki işlem gününün açılış verileri, sektör endeksleri ve küresel emtia fiyatları takip edilecek.
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Borsa İstanbul'da sert düşüş BIST 100'de kayıp büyüdü
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,64 değer kaybıyla 10.759,56 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 405,88 puan gerileyen endekste satışlar sektörlerin tamamına yayıldı. BIST 100 kapsamındaki 100 hisseden 89'u düşüş kaydederken en yüksek kayıp yüzde 4,55 ile sanayi endeksinde görüldü. Piyasalarda sonraki işlem gününde endeksin seyri ve sektörlerdeki fiyat hareketleri izlenecek.
BIST 100 endeksi, işlem gününe önceki kapanışa göre yüzde 0,59 azalışla 11.099,89 puandan başladı. Gün içerisinde en yüksek 11.106,13 puanı gören endeks, satışların etkisiyle 10.759,56 puana kadar geriledi.
Endeks, günün en düşük seviyesi olan 10.759,56 puandan kapanış yaptı. Böylece BIST 100'de günlük değer kaybı 405,88 puana, oransal düşüş ise yüzde 3,64'e ulaştı.
Sanayi endeksinde kayıp yüzde 4,55'e ulaştı
Borsa İstanbul'da sektör endekslerinin tamamı günü düşüşle tamamladı. Sanayi endeksi yüzde 4,55 gerileyerek en fazla değer kaybeden ana sektör endeksi oldu.
Hizmetler endeksi yüzde 3,38, teknoloji endeksi yüzde 3,01 ve mali endeks yüzde 2,99 düşüş kaydetti. Büyük ölçekli şirketlerin işlem gördüğü BIST 30 endeksi ise yüzde 3,88 değer kaybederek 13.419,68 puana indi.
BIST 100'de 89 hisse değer kaybetti
BIST 100 endeksinde yer alan şirketlerin 89'u günü düşüşle tamamlarken 10 hisse yükseldi. Bir hissenin günlük değişimine ilişkin kaynak veride ayrıntı bulunmadı.
İşlem hacmi bakımından öne çıkan şirketler ASELSAN (ASELS), Türk Hava Yolları (THYAO), Akbank (AKBNK), Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK) ile Tüpraş (TUPRS) oldu. Söz konusu hisseler, gün içerisinde en fazla işlem gerçekleştirilen paylar arasında yer aldı.
Altın fiyatlarında düşüş görüldü
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı saat 18.15 itibarıyla 3.911 dolar seviyesinde işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise yüzde 1,1 düşüşle 6 milyon 350 bin liraya geriledi.
Altın piyasasındaki fiyat hareketleri, Borsa İstanbul'daki düşüşün yaşandığı işlem gününde diğer finansal göstergelerle birlikte takip edildi.
Dolar kuru ve tahvil getirileri açıklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların efektif kurunu alışta 49,7399 lira, satışta 49,9392 lira olarak açıkladı. Açıklanan değerler, TCMB'nin efektif döviz alış ve satış kurlarını yansıttı.
Tahvil piyasasında 15 Mart 2028 vadeli tahvilin basit getirisi yüzde 36,24, bileşik getirisi ise yüzde 39,53 seviyesinde gerçekleşti.
Uluslararası döviz piyasalarında saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1143, sterlin/dolar paritesi 1,3384 ve dolar/yen paritesi 157,3 seviyesinde işlem gördü.
Brent petrol 117 doların üzerine çıktı
Londra'da işlem gören aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,2 yükselerek 117,4 dolara ulaştı. Böylece petrol fiyatları, Borsa İstanbul'da satışların öne çıktığı işlem gününde yükseliş kaydetti.
BIST 100 endeksinin 10.759,56 puandan tamamladığı seansın ardından piyasalarda bir sonraki işlem gününün açılış verileri, sektör endeksleri ve küresel emtia fiyatları takip edilecek.
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