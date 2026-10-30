Akaryakıt fiyatları değişiyor zam tutarları belli oldu
Akaryakıt fiyatları değişiyor zam tutarları belli oldu
Akaryakıt fiyatlarında 1 Kasım 2026 Pazar gününden itibaren yeni bir artış bekleniyor. Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi nedeniyle benzinin litre fiyatına Katma Değer Vergisi (KDV) dahil 4 lira 15 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 60 kuruş zam yapılması öngörülüyor. Artışların yürürlüğe girmesi halinde İstanbul'da motorinin litre fiyatı 100 TL'yi, benzinin litre fiyatı ise 80 TL'yi aşacak. Yeni fiyatların 31 Ekim'i 1 Kasım'a bağlayan gece saat 00.00'dan itibaren pompalara yansıması bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 30.10.2026 21:41
Haber Güncellenme Tarihi: 30.10.2026 21:43
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Akaryakıt piyasasında son dönemde yaşanan fiyat değişimlerinin ardından benzin ve motorin için yeni bir artış gündeme geldi. Uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru hareketleri ve vergi düzenlemeleri, akaryakıtın pompa satış fiyatlarını etkileyen başlıca unsurlar arasında bulunuyor.
Sektör kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, 1 Kasım'da uygulanması planlanan kademeli ÖTV artışının benzin ve motorin fiyatlarına yansıması bekleniyor. Benzinde litre başına 4,15 TL, motorinde ise 3,60 TL artış öngörülüyor.
Söz konusu tutarların KDV dahil fiyat değişimlerini ifade ettiği belirtilirken ÖTV düzenlemesine ilişkin resmî kararın ayrıntıları henüz doğrulanmış değil.
Motorinin litre fiyatı 100 TL'yi aşabilir
30 Ekim 2026 itibarıyla İstanbul'da motorinin litre fiyatı yaklaşık 96,60 TL seviyesinde bulunuyor. Beklenen 3,60 TL'lik artışın gerçekleşmesi halinde motorinin litre fiyatı yaklaşık 100,20 TL'ye ulaşacak.
Benzinin litre fiyatı ise İstanbul'da yaklaşık 76,20 TL seviyesinde bulunuyor. Öngörülen 4,15 TL'lik artışın pompa fiyatlarına yansıması durumunda benzinin litre fiyatı yaklaşık 80,35 TL olacak.
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Akaryakıt fiyatları değişiyor zam tutarları belli oldu
Akaryakıt fiyatlarında 1 Kasım 2026 Pazar gününden itibaren yeni bir artış bekleniyor. Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi nedeniyle benzinin litre fiyatına Katma Değer Vergisi (KDV) dahil 4 lira 15 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 60 kuruş zam yapılması öngörülüyor. Artışların yürürlüğe girmesi halinde İstanbul'da motorinin litre fiyatı 100 TL'yi, benzinin litre fiyatı ise 80 TL'yi aşacak. Yeni fiyatların 31 Ekim'i 1 Kasım'a bağlayan gece saat 00.00'dan itibaren pompalara yansıması bekleniyor.
Akaryakıt piyasasında son dönemde yaşanan fiyat değişimlerinin ardından benzin ve motorin için yeni bir artış gündeme geldi. Uluslararası petrol fiyatları, döviz kuru hareketleri ve vergi düzenlemeleri, akaryakıtın pompa satış fiyatlarını etkileyen başlıca unsurlar arasında bulunuyor.
Sektör kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, 1 Kasım'da uygulanması planlanan kademeli ÖTV artışının benzin ve motorin fiyatlarına yansıması bekleniyor. Benzinde litre başına 4,15 TL, motorinde ise 3,60 TL artış öngörülüyor.
Söz konusu tutarların KDV dahil fiyat değişimlerini ifade ettiği belirtilirken ÖTV düzenlemesine ilişkin resmî kararın ayrıntıları henüz doğrulanmış değil.
Motorinin litre fiyatı 100 TL'yi aşabilir
30 Ekim 2026 itibarıyla İstanbul'da motorinin litre fiyatı yaklaşık 96,60 TL seviyesinde bulunuyor. Beklenen 3,60 TL'lik artışın gerçekleşmesi halinde motorinin litre fiyatı yaklaşık 100,20 TL'ye ulaşacak.
Benzinin litre fiyatı ise İstanbul'da yaklaşık 76,20 TL seviyesinde bulunuyor. Öngörülen 4,15 TL'lik artışın pompa fiyatlarına yansıması durumunda benzinin litre fiyatı yaklaşık 80,35 TL olacak.
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