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Maça saatler kala... Arda Güler'den iyi haber geldi

Real Madrid'in parlayan yıldızı Arda Güler için sıcak bir gelişme yaşandı. Kas gerilmesi nedeniyle antrenmana katılamayan milli oyuncudan Racing Santander maçı öncesi iyi haber geldi. İşte detaylar...

Haber Giriş Tarihi: 31.10.2026 14:04
Haber Güncellenme Tarihi: 31.10.2026 14:05
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Maça saatler kala... Arda Güler'den iyi haber geldi

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, hafta içerisinde yaşadığı sakatlıktan dolayı antrenmanlarda yer alamamıştı.

ANTRENMANA KATILAMADI

AS'ta yer alan haberde genç yıldızın kas gerilmesi nedeniyle antrenman yapamadığı belirtildi.

MAÇA YETİŞEBİLECEK

Haberde, Arda Güler'in maç öncesi yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştığı ve ligde oynanacak olan Racing Santander maçında forma giyebileceği belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Real Madrid formasıyla bu sezon Arda Güler 12 maça çıkarken 3 gol ve 5 asist kaydetti. Arda'nın gollerinden ikisi LaLiga'da, biri Şampiyonlar Ligi'nde geldi.

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