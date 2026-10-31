Resmî Gazete'de yayımlandı! 3 bakanlıkta yeni birimler kuruldu, 105 kadro açıldı
Resmî Gazete'de yayımlandı! 3 bakanlıkta yeni birimler kuruldu, 105 kadro açıldı
Resmî Gazete'de yayımlanan kararnameyle üç bakanlığın teşkilat yapısında değişikliğe gidildi. İçişleri Bakanlığı bünyesinde 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü kuruldu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlükleri oluşturuldu. Düzenlemeyle 105 yeni kadro ihdas edildi.
Haber Giriş Tarihi: 31.10.2026 12:52
Haber Güncellenme Tarihi: 31.10.2026 12:53
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
31 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 201 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teşkilat yapıları yeniden düzenlendi. Kararname kapsamında üç bakanlıkta yeni genel müdürlükler kurulurken, toplam 105 yeni kadro oluşturuldu ve 2 kadro iptal edildi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDA 112 İÇİN YENİ GENEL MÜDÜRLÜK
Düzenlemeyle İçişleri Bakanlığı bünyesinde 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü kuruldu.
Yeni genel müdürlük; güvenlik, sağlık, afet ve acil durumlara ilişkin çağrıların alınması, değerlendirilmesi ve ilgili kurumların olay yerine yönlendirilmesinde koordinasyonu sağlayacak.
Ayrıca illerde İl 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Müdürlükleri oluşturulacak. Mevcut 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü kadroları, İl 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Müdürü olarak değiştirilecek. Bu görevlerde bulunan yöneticiler, başka bir işleme gerek kalmadan yeni unvanlarına atanmış sayılacak.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 98 YENİ KADRO
Kararnameyle İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında toplam 98 yeni kadro ihdas edildi. Merkez teşkilatında 1 genel müdür, 4 daire başkanı ve 12 şube müdürü olmak üzere 17 kadro oluşturuldu. Taşra teşkilatında ise 81 şube müdürü kadrosu açıldı.
İKİ BAKANLIKTA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlükleri oluşturuldu.
Yeni birimler; bilişim altyapısı, bilgi güvenliği, yapay zeka, büyük veri ve dijital dönüşüm alanlarında çalışmalar yürütecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığındaki genel müdürlük, kritik enerji altyapılarının haberleşme ve siber güvenliğine yönelik görevler de üstlenecek.
105 YENİ KADRO İHDAS EDİLDİ
Düzenleme kapsamında İçişleri Bakanlığına 98, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına 4, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ise 3 yeni kadro tahsis edildi. İki bakanlıkta birer Bilgi İşlem Dairesi Başkanı kadrosunun iptal edilmesiyle net kadro artışı 103 oldu.
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Resmî Gazete'de yayımlandı! 3 bakanlıkta yeni birimler kuruldu, 105 kadro açıldı
Resmî Gazete'de yayımlanan kararnameyle üç bakanlığın teşkilat yapısında değişikliğe gidildi. İçişleri Bakanlığı bünyesinde 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü kuruldu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlükleri oluşturuldu. Düzenlemeyle 105 yeni kadro ihdas edildi.
31 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 201 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teşkilat yapıları yeniden düzenlendi. Kararname kapsamında üç bakanlıkta yeni genel müdürlükler kurulurken, toplam 105 yeni kadro oluşturuldu ve 2 kadro iptal edildi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDA 112 İÇİN YENİ GENEL MÜDÜRLÜK
Düzenlemeyle İçişleri Bakanlığı bünyesinde 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü kuruldu.
Yeni genel müdürlük; güvenlik, sağlık, afet ve acil durumlara ilişkin çağrıların alınması, değerlendirilmesi ve ilgili kurumların olay yerine yönlendirilmesinde koordinasyonu sağlayacak.
Ayrıca illerde İl 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Müdürlükleri oluşturulacak. Mevcut 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü kadroları, İl 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Müdürü olarak değiştirilecek. Bu görevlerde bulunan yöneticiler, başka bir işleme gerek kalmadan yeni unvanlarına atanmış sayılacak.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 98 YENİ KADRO
Kararnameyle İçişleri Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında toplam 98 yeni kadro ihdas edildi. Merkez teşkilatında 1 genel müdür, 4 daire başkanı ve 12 şube müdürü olmak üzere 17 kadro oluşturuldu. Taşra teşkilatında ise 81 şube müdürü kadrosu açıldı.
İKİ BAKANLIKTA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlükleri oluşturuldu.
Yeni birimler; bilişim altyapısı, bilgi güvenliği, yapay zeka, büyük veri ve dijital dönüşüm alanlarında çalışmalar yürütecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığındaki genel müdürlük, kritik enerji altyapılarının haberleşme ve siber güvenliğine yönelik görevler de üstlenecek.
105 YENİ KADRO İHDAS EDİLDİ
Düzenleme kapsamında İçişleri Bakanlığına 98, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına 4, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ise 3 yeni kadro tahsis edildi. İki bakanlıkta birer Bilgi İşlem Dairesi Başkanı kadrosunun iptal edilmesiyle net kadro artışı 103 oldu.
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