Elektrik faturalarını ilgilendiren karar! 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak
Elektrik faturalarını ilgilendiren karar! 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'de değişikliğe giderek 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olacak yeni tüketim limitlerini Resmi Gazete'de yayımladı. Alınan kararla mesken aboneleri için yıllık elektrik tüketim sınırı 3 bin kilovatsaat olarak belirlenirken, AFAD geçici barınma merkezleri, köy içme suyu tesisleri ve tarımsal faaliyetlerde miktar 150 milyon kilovatsaat, diğer tüketici gruplarında ise 15 bin kilovatsaat olarak uygulanacak.
Haber Giriş Tarihi: 31.10.2026 14:08
Haber Güncellenme Tarihi: 31.10.2026 14:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
EPDK'nin konuya ilişkin Kurul Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, 1 Ocak 2027'den itibaren mesken tüketici kapsamında yer alan tüketim miktarı, kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ile birlikte mesken olarak kullanılan müstakil binalar, apartmanlar ve apartmanlar içindeki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve konut siteleri ile bu yerlerin ayrı sayaç ile ölçümleri yapılan kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve benzeri ortak kullanım yerlerine yönelik yıllık 3 bin kilovatsaat olacak.
Öte yandan, bu miktar, mesken tüketici grubu kapsamında yer alan İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından kurulan geçici barınma merkezleri, köylerde içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler ile diğer tüketicilere ve tarımsal faaliyetler tüketici grubuna yıllık 150 milyon kilovatsaat, kalan tüketici gruplarına yıllık 15 bin kilovatsaat olarak uygulanacak.
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Elektrik faturalarını ilgilendiren karar! 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'de değişikliğe giderek 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olacak yeni tüketim limitlerini Resmi Gazete'de yayımladı. Alınan kararla mesken aboneleri için yıllık elektrik tüketim sınırı 3 bin kilovatsaat olarak belirlenirken, AFAD geçici barınma merkezleri, köy içme suyu tesisleri ve tarımsal faaliyetlerde miktar 150 milyon kilovatsaat, diğer tüketici gruplarında ise 15 bin kilovatsaat olarak uygulanacak.
EPDK'nin konuya ilişkin Kurul Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, 1 Ocak 2027'den itibaren mesken tüketici kapsamında yer alan tüketim miktarı, kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ile birlikte mesken olarak kullanılan müstakil binalar, apartmanlar ve apartmanlar içindeki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve konut siteleri ile bu yerlerin ayrı sayaç ile ölçümleri yapılan kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve benzeri ortak kullanım yerlerine yönelik yıllık 3 bin kilovatsaat olacak.
Öte yandan, bu miktar, mesken tüketici grubu kapsamında yer alan İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından kurulan geçici barınma merkezleri, köylerde içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler ile diğer tüketicilere ve tarımsal faaliyetler tüketici grubuna yıllık 150 milyon kilovatsaat, kalan tüketici gruplarına yıllık 15 bin kilovatsaat olarak uygulanacak.
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