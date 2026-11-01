Sosyal medyada yaş doğrulama dönemi başladı

Türkiye'de sosyal medya kullanımına yönelik yaş sınırı ve kimlik doğrulama uygulamaları yeniden gündemde. 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girdiği bildirilen düzenlemeye göre, 15 yaşından küçüklerin sosyal ağ hesabı açması engellenecek, mevcut kullanıcıların ise 31 Mart 2027'ye kadar yaş doğrulamasını tamamlaması gerekecek.
Haber Giriş Tarihi: 01.11.2026 09:36
Haber Güncellenme Tarihi: 01.11.2026 09:41
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye gazetesi'nin haberine göre, aktarılan uygulama modeline göre sosyal medya platformlarında ilk kez hesap oluşturmak isteyen kullanıcılar, yaş doğrulaması için e-Devlet sistemine yönlendirilecek. Kullanıcıların sistem üzerinden alacağı dijital doğrulama kodunu ilgili platforma iletmesi öngörülüyor.
Bu yöntemde kimlik bilgilerinin doğrudan sosyal ağ sağlayıcılarıyla paylaşılmaması hedefleniyor. Ancak doğrulama kodlarının nasıl üretileceği, hangi bilgilerin işleneceği ve kayıtların ne kadar süre saklanacağına ilişkin teknik ayrıntıların resmî düzenleme üzerinden netleştirilmesi gerekiyor.
Geçiş süresinin sonunda doğrulama yapmayan hesaplara hangi işlemlerin uygulanacağı ise yönetmeliğin ilgili hükümleriyle belirlenebilecek. Bu nedenle son tarih kadar doğrulama yükümlülüğünün kapsamı da önem taşıyor.
15 yaşından küçükler hesap açamayacak
Düzenlemeye ilişkin aktarılan bilgilere göre sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunması engellenecek. Bu yaş grubundaki kullanıcıların yeni hesap oluşturmasına izin verilmeyecek.
Bir hesabın yaş sınırının altında bulunan çocuk tarafından kullanıldığından şüphelenilmesi durumunda yeniden doğrulama istenebileceği belirtiliyor. Hesabın geçici olarak askıya alınması da gündeme gelen uygulamalar arasında yer alıyor.
15-17 yaş grubuna özel güvenlik kuralları
15-17 yaş grubundaki kullanıcılar için hesap gizliliği, mesajlaşma ve reklam gösterimlerine yönelik ayrı kurallar öngörülüyor. Aktarılan düzenlemeye göre bu yaş grubundaki hesaplar varsayılan olarak gizli olacak ve kullanıcıların canlı yayın açması sınırlandırılacak.
Çocuklara kişiselleştirilmiş reklam gösterilmemesi, mesajların yalnızca takip edilen hesaplardan alınabilmesi ve takipçi listelerinin görüntülenmesinin sınırlandırılması da öngörülen tedbirler arasında bulunuyor.
Sonsuz kaydırma ve ebeveyn denetimi gündemde
Çocukların sosyal medya kullanım sürelerini etkileyen platform özellikleri de düzenlemenin kapsamına giriyor. İçeriklerin kesintisiz biçimde gösterilmesini sağlayan sonsuz kaydırma özelliğinin çocuk hesaplarında sınırlandırılacağı ifade ediliyor.
Sosyal ağ sağlayıcılarının ebeveyn kontrol araçları sunması da öngörülüyor. Bu araçlarla hesap ayarlarının yönetilmesi, kullanım sürelerinin sınırlandırılması ve ücretli işlemler için ebeveyn izni alınması amaçlanıyor.
Yaş doğrulama mesajlarına karşı güvenlik uyarısı
Yaş doğrulama işlemlerinin gündeme gelmesi, sahte bağlantılar üzerinden gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık girişimlerini de önemli hâle getiriyor. Hesap kapatma uyarısı içeren SMS, e-posta ve sosyal medya mesajları üzerinden kullanıcıların sahte internet sitelerine yönlendirilmesi riski bulunuyor.
e-Devlet işlemleri için resmî adres olan turkiye.gov.tr kullanılmalı. Şifrelerin, tek kullanımlık doğrulama kodlarının ve kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerekiyor.
Düzenlemenin resmî hükümleri takip edilecek
Yaş doğrulamasının teknik altyapısı, mevcut hesapların geçiş takvimi ve sosyal ağ sağlayıcılarının yükümlülükleri uygulamanın temel başlıklarını oluşturuyor. Düzenlemenin kapsamına ilişkin kesin değerlendirme, Resmî Gazete'de yayımlanan metnin ilgili maddeleri üzerinden yapılabilecek.
Resmî kaynak ve doğrulama durumu
Bu oturumda Resmî Gazete'nin canlı arşivine erişilemediği için “Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik” başlıklı düzenlemenin yayımlandığı, 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girdiği ve 31 Mart 2027 son tarihini içerdiği bağımsız olarak doğrulanamadı.
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Sosyal medyada yaş doğrulama dönemi başladı
Türkiye'de sosyal medya kullanımına yönelik yaş sınırı ve kimlik doğrulama uygulamaları yeniden gündemde. 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girdiği bildirilen düzenlemeye göre, 15 yaşından küçüklerin sosyal ağ hesabı açması engellenecek, mevcut kullanıcıların ise 31 Mart 2027'ye kadar yaş doğrulamasını tamamlaması gerekecek.
Türkiye gazetesi'nin haberine göre, aktarılan uygulama modeline göre sosyal medya platformlarında ilk kez hesap oluşturmak isteyen kullanıcılar, yaş doğrulaması için e-Devlet sistemine yönlendirilecek. Kullanıcıların sistem üzerinden alacağı dijital doğrulama kodunu ilgili platforma iletmesi öngörülüyor.
Bu yöntemde kimlik bilgilerinin doğrudan sosyal ağ sağlayıcılarıyla paylaşılmaması hedefleniyor. Ancak doğrulama kodlarının nasıl üretileceği, hangi bilgilerin işleneceği ve kayıtların ne kadar süre saklanacağına ilişkin teknik ayrıntıların resmî düzenleme üzerinden netleştirilmesi gerekiyor.
Geçiş süresinin sonunda doğrulama yapmayan hesaplara hangi işlemlerin uygulanacağı ise yönetmeliğin ilgili hükümleriyle belirlenebilecek. Bu nedenle son tarih kadar doğrulama yükümlülüğünün kapsamı da önem taşıyor.
15 yaşından küçükler hesap açamayacak
Düzenlemeye ilişkin aktarılan bilgilere göre sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunması engellenecek. Bu yaş grubundaki kullanıcıların yeni hesap oluşturmasına izin verilmeyecek.
Bir hesabın yaş sınırının altında bulunan çocuk tarafından kullanıldığından şüphelenilmesi durumunda yeniden doğrulama istenebileceği belirtiliyor. Hesabın geçici olarak askıya alınması da gündeme gelen uygulamalar arasında yer alıyor.
15-17 yaş grubuna özel güvenlik kuralları
15-17 yaş grubundaki kullanıcılar için hesap gizliliği, mesajlaşma ve reklam gösterimlerine yönelik ayrı kurallar öngörülüyor. Aktarılan düzenlemeye göre bu yaş grubundaki hesaplar varsayılan olarak gizli olacak ve kullanıcıların canlı yayın açması sınırlandırılacak.
Çocuklara kişiselleştirilmiş reklam gösterilmemesi, mesajların yalnızca takip edilen hesaplardan alınabilmesi ve takipçi listelerinin görüntülenmesinin sınırlandırılması da öngörülen tedbirler arasında bulunuyor.
Sonsuz kaydırma ve ebeveyn denetimi gündemde
Çocukların sosyal medya kullanım sürelerini etkileyen platform özellikleri de düzenlemenin kapsamına giriyor. İçeriklerin kesintisiz biçimde gösterilmesini sağlayan sonsuz kaydırma özelliğinin çocuk hesaplarında sınırlandırılacağı ifade ediliyor.
Sosyal ağ sağlayıcılarının ebeveyn kontrol araçları sunması da öngörülüyor. Bu araçlarla hesap ayarlarının yönetilmesi, kullanım sürelerinin sınırlandırılması ve ücretli işlemler için ebeveyn izni alınması amaçlanıyor.
Yaş doğrulama mesajlarına karşı güvenlik uyarısı
Yaş doğrulama işlemlerinin gündeme gelmesi, sahte bağlantılar üzerinden gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık girişimlerini de önemli hâle getiriyor. Hesap kapatma uyarısı içeren SMS, e-posta ve sosyal medya mesajları üzerinden kullanıcıların sahte internet sitelerine yönlendirilmesi riski bulunuyor.
e-Devlet işlemleri için resmî adres olan turkiye.gov.tr kullanılmalı. Şifrelerin, tek kullanımlık doğrulama kodlarının ve kişisel bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerekiyor.
Düzenlemenin resmî hükümleri takip edilecek
Yaş doğrulamasının teknik altyapısı, mevcut hesapların geçiş takvimi ve sosyal ağ sağlayıcılarının yükümlülükleri uygulamanın temel başlıklarını oluşturuyor. Düzenlemenin kapsamına ilişkin kesin değerlendirme, Resmî Gazete'de yayımlanan metnin ilgili maddeleri üzerinden yapılabilecek.
Resmî kaynak ve doğrulama durumu
Bu oturumda Resmî Gazete'nin canlı arşivine erişilemediği için “Sosyal Ağ Sağlayıcı Tarafından Çocuklara Özgü Ayrıştırılmış Hizmet Sunulmasına ve Yaş Doğrulamaya İlişkin Yönetmelik” başlıklı düzenlemenin yayımlandığı, 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girdiği ve 31 Mart 2027 son tarihini içerdiği bağımsız olarak doğrulanamadı.
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